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США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии
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Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических лиц в Белоруссии, говорится в заявлении американского министерства финансов.
В их число попал сын президента страны Дмитрий Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Также санкции введены против 12 юридических лиц Белоруссии.
Минфин ввел запрет для своих граждан на операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря, на срок более 90 дней.
Ведомство пояснило, что фигуранты новых санкций якобы участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, а также финансово поддерживали «режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».
Также введен запрет на обращение этих бумаг на территории США, сообщает РИА «Новости».
Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
При этом США, Канада, Британия и ЕС призвали Белоруссию освободить 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
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«Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.
«Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.
По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.
Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.
Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.
«Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Россия и Белоруссия согласовали цену на газ на 2022 год
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Правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году, сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.
«Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой».
В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие
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Белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«(В таком случае) я предложу (президенту России Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
На уточняющий вопрос о том, о каких системах идет речь, президент Белоруссии пояснил, что Минск и Москва договорятся о типах вооружений.
«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул политик.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о гибели российских десантников
Правоохранительные органы Белоруссии задержали 11 человек, которые оставили оскорбительные комментарии в соцсетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре нынешнего года, сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Вячеслав Орловский.
«Вчера (30 ноября) сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников», – передает ТАСС слова представителя ведомства.
Напомним, 12 ноября в Минобороны России сообщили, что двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии. В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола».
Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
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У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.
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Мигрантам на белорусской границе разрешили просить убежище только в трех странах ЕС
Беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран, сообщил еврокомиссар Маргаритис Схинас.
Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев – прим. ВЗГЛЯД). Или же они могут уехать домой», – цитирует Схинаса РИА «Новости».
Между тем вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон отметила, что нелегальные мигранты в ЕС «не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище». «Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия), от вас могут потребовать выехать», – сказала она.
При этом могут быть исключения, если у мигранта могут быть проблемы на родине.
«Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть, это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС», – отметила она.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.
«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (...) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».
Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.
«Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.
Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.
Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.
Лукашенко заявил о готовности всех пусковых площадок для ядерных МБР в Белоруссии
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Все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, за исключением одной, сохранены и готовы к использованию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что «Борис Николаевич (Ельцин) прежде всего требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня».
«Я сказал – нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная [площадь]. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах – я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники – зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал», – сказал глава Белоруссии.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод Минском ядерного оружия стал результатом Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
Напомним, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия вызвано безрассудной политикой Запада.
Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым
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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.
Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».
Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Лукашенко пообещал «быть с Россией» в случае агрессии Украины
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Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что «если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией, это – главное», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Минск никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».
«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», – подчеркнул глава белорусского государства.
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Ранее Украина пригрозила Белоруссии за признание Крыма российским. Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.
Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть политика.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400
Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.
«Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.
«Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.
В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.
Лукашенко пригрозил остановкой транзита при закрытии Польшей границы
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Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей в случае закрытия Польшей границы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите», – сказал белорусский президент в интервью РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия «не очень-то часто ездит в Евросоюз». Он отметил, что интерес для страны представляет Россия, Китай и Восток.
«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» – спросил Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через «Прибалтику нам на плечах носить – дорог нет».
«Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», – сказал он, предложив польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого.
«Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», – сказал Лукашенко.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Политолог: России проще разместить ядерное оружие в Калининграде, чем в Белоруссии
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«Если представить себе, что в Белоруссии появится российская база с ядерным оружием, Лукашенко наверняка потребует для себя право «двойной кнопки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. Ранее белорусский президент допустил, что попросит Москву «вернуть ядерное оружие» в ответ на угрозы со стороны НАТО.
«Для Лукашенко, как и для любого жесткого руководителя, очень болезненно, если он не контролирует полностью свою территорию. Но Москву такое условие вряд ли устроит», – предположил белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Лукашенко не первый год ведет переговоры с Москвой о создании военной базы. Этот вопрос публично бурно обсуждался еще в 2015 году и тогда казалось, что стороны почти договорились. Однако в итоге Лукашенко отверг эту идею. Теперь, похоже, все наоборот», – указал эксперт.
Как известно, ядерный потенциал был выведен из Белоруссии в ноябре 1996 года – через два года после того, как республика официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве безъядерной державы, отказавшись от вооружений, доставшихся ей после распада Советского Союза.
Как считает Карбалевич, международные структуры могут обвинить Минск в нарушении ДНЯО. «Даже если, допустим, ядерные ракеты будут дислоцированы в Белоруссии лишь внутри российских военных баз с экс-территориальным статусом, не уверен, что международные юридические нормы таким образом не будут нарушены», – пояснил Карбалевич. «Кроме того, и Россия вряд ли пойдет на такой шаг. Если ей понадобится ответить на появление американского ядерного оружия в Польше, то проще разместить ракеты и боеголовки в Калининградской области и открыто объявить об этом», – добавил эксперт.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что «предложит Путину вернуть ядерное оружие» в Белоруссию, если НАТО переместит свои боеголовки в Польшу. Ранее о таком сценарии говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, если Германия откажется разместить у себя американские ракеты, они могут быть передислоцированы в Восточную Европу.
Разговоры о дислокации ядерного оружия в Польше, вроде заявления Столтенберга, следует воспринимать лишь как элемент информационной войны – с целью «прощупать решимость противоположной стороны предпринимать ответные действия», считает белорусский военный аналитик Александр Алесин. «Заявление Лукашенко последовало после разговора с Путиным. России, наверное, не с руки заявлять такие вещи, а вот Лукашенко, которого Евросоюз считает нелегитимным, «отвязным», может говорить все что угодно», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
Кроме того, слова Лукашенко о ядерном оружии могут быть предупреждением «силам на Западе, желающим развязать в нашем регионе войну, втянуть Россию силами Украины в длительный кровопролитный конфликт». «Вся эта информационная кампания последних недель в СМИ о войне – психологическая подготовка, попытка приучить общественное мнение к тому, что столкновение неизбежно», – убежден собеседник.
«Одновременно США предупреждают, что не будут вмешиваться в эту новую войну. То есть они провоцируют Украину, – чтобы она своими руками устроила новую бойню в Донбассе. Поводом может стать убийство российских граждан, живущих в Донбассе. Так что политика Москвы в ближайшее время должна быть особенно выверенной. От нее зависит, ограничится ли дело локальной стычкой или все превратится в гораздо более серьезный эпизод», – подытожил Алесин.
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