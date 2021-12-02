США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии

Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических лиц в Белоруссии, говорится в заявлении американского министерства финансов.

В их число попал сын президента страны Дмитрий Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Также санкции введены против 12 юридических лиц Белоруссии.

Минфин ввел запрет для своих граждан на операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря, на срок более 90 дней.

Ведомство пояснило, что фигуранты новых санкций якобы участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, а также финансово поддерживали «режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

Также введен запрет на обращение этих бумаг на территории США, сообщает РИА «Новости».

Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.

При этом США, Канада, Британия и ЕС призвали Белоруссию освободить 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.

Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.

Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.

Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.