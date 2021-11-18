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Минск пообещал не выталкивать беженцев силой из страны
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Белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий», передает РИА «Новости».
«Условие одно – их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем», – добавила она.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
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Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
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Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.
«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.
Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.
Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».
Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов.
С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций.
Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС.
Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения.
Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане».
Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет».
«Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей
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Еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы, сообщает пограничная стража Польши.
«На белорусской стороне возле пограничного перехода «Брузги» кочует группа иностранцев. Это новый лагерь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Старый лагерь по-прежнему многолюден, в общей сложности в этой части границы продолжают кочевать около тысячи беженцев. Часть людей забрали белорусские службы.
На видеозаписи, опубликованной польскими пограничниками, можно увидеть, что новый лагерь появился на белорусской стороне возле заграждения из колючей проволоки. В лагере установлены палатки, горят костры, видно перемещающихся людей.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Во Франции отказались от продаж каноэ из-за плывущих через Ла-Манш мигрантов
Спортивные магазины «Декатлон» на севере Франции решили перестать продавать каноэ, так как мигранты постоянно пытаются добраться на них до Британии.
Сеть магазинов объявила о прекращении продажи после того, как свыше 1 тыс. беженцев на лодках пересекли Ла-Манш, передает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на Guardian.
Отмечается, что это рекордный показатель за последнее время. Прошлый рекорд поставили также в ноябре 2021 года, тогда в Британию нелегально попали 853 человека через пролив.
Отказ Москвы от мигрантов на стройках назвали невозможным
Ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. По его словам, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что отказ от мигрантов должен быть поэтапным.
«Это право каждой страны, с точки зрения нашей организации, – принимать такое решение. Но реально ли принимать такие меры на сегодняшний день – пандемия показала, что строительная отрасль пострадала», – передает РИА «Новости» слова Эсоева.
Он также сомневается, что сейчас получится заменить мигрантов, являющихся на стройках разнорабочими, на жителей регионов России: «Не думаю, что это возможно».
В то же время Эсоев отметил, что если мигранты не смогут найти работу в Москве, они попробуют найти другие рынки труда. «Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан – Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим», – сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой
Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток – 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы, пишет профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten.
Йенсон обвинил Россию в якобы организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, и подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии справиться с этим вызовом, хотя несколько лет назад он якобы «мог говорить с Россией с позиции силы», передает РИА «Новости».
«Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу «Северный поток – 2». И не только для стран, через которые он проходит», – отмечает историк.
По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, в ведущих европейских странах есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, не вызывает у них опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС.
Ранее в Польше предложили разделить «Северный поток – 2».
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С границы Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов
Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
«Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Уточняется, что еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к мигрантам
Почти половина опрошенных россиян (44%) считают, что мигранты осложняют ситуацию на рынке труда, «отнимая» работу у местных жителей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Мнение о том, что иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, разделяют 44% россиян», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ. Согласно данным центра, с 2005 года процент сторонников данной позиции снизился на 16% (60% в 2005 г.). Возросло количество несогласных с тем, что иммигранты создают препятствия на рынке труда для местных жителей – с 12% в 2005 г. до 37% в 2021 г.
Более половины респондентов (56%) отметили благоприятные стороны присутствия иммигрантов, поскольку они восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. С тем, что иммиграция в целом благоприятно влияет на экономику, согласны 28% (что на 8% больше, чем было в 2005 г.), отчасти с этим согласились 24%, а скорее не согласны 41% (в 2005 г. такого мнения придерживались 38% респондентов). «Последние десятилетия позволили укрепить в общественном сознании понимание, что в экономике страны есть ряд сфер, в которых восполнение потребности в трудовых ресурсах возможно преимущественно посредством привлечения иностранной рабочей силы – если в 2005 году индекс давления мигрантов на рынок труда составлял 68 п. п., то сегодня этот показатель снизился до 51 п. п. Речь идет прежде всего о низкоквалифицированных кадрах», – отметила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. Она также подчеркнула, что наиболее позитивное отношение к трудовым мигрантам наблюдается среди молодежи в возрасте 18-24 лет.
О том, что власти столицы начали реформу в строительной области, в рамках которой было предложено отказаться от использования труда мигрантов в строительстве, знают 34% респондентов, впервые слышат об этом 66%. Каждый пятый (20%) полностью поддерживает данный отказ, 34% - скорее поддерживает. Сомневаются в правильности таких мер 23% респондентов, каждый десятый (9%) их не поддерживает. В целом 60% опрошенных россиян нейтрально относятся к мигрантам, приезжающим на заработки, каждый четвертый (27%) видит в этом больше отрицательные стороны, каждый десятый (11%) - больше положительные. Более половины респондентов (57%) отметили, что иммигранты повышают уровень преступности. Также, по мнению 49% опрошенных, зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Напомним, руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
Патрушев и Салливан обсудили тему Украины и миграционный кризис
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону Украину и ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза (ЕС), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на женевском саммите (России и США), произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет». Это, в частности, «стратстабильность и кибербезопасность», передает ТАСС.
Также стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе».
Разговор прошел в том числе «в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне».
«Пока конкретных прикидок, согласованных по точным датам, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать», – заключил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в Кремле оценили вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тыс. беженцев, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», – рассказала она о ходе разговора с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.
Эйсмонт отметила, что Минск «выполняет свои обещания, притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства».
«Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», – отметила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Названо число беженцев на территории Белоруссии
На территории Белоруссии находится порядка 7 тыс. беженцев, в том числе на границе с Польшей в стихийном лагере около 2 тыс. человек, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт заявила, что «на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев, из них на границе – в так называемом стихийном лагере – около 2 тыс. человек», передает БелТА.
«От 200 до 500 человек – по имеющей информации – также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли», – добавила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
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У мигранта на границе Польши и Белоруссии выявили коронавирус
У одного из мигрантов на белорусско-польской границе зафиксирована коронавирусная инфекция, сообщил зампред Гродненского облиспокома Виктор Пранюк.
«В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», – цитирует РИА «Новости» Пранюка.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии якобы намерены вакцинировать беженцев китайским препаратом Vero Cell.
Напомним, семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать польской стороне.
В четверг минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.