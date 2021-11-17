Мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей

Лукашенко пообещал жестко ответить на новые санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутит, а Минск намерен жестко ответить на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами на границе.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», – передает его слова «БелТА».

Президент республики добавил, что Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса и поэтому ЕС грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», – сказал Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, обстановка на границе с Польшей накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию.

«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом – Путин, «Беларусь виновата», следом – Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов. «Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки», – заявил президент.

Кроме того, Лукашенко предложил отправить мигрантов самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора.

«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», – заявил президент республики.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.