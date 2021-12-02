Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами

Посол Польши при ЕС Анджей Садось назвал предложенные Европейской комиссией (ЕК) меры для урегулирования ситуации с мигрантами на границе с Беларусью «контрпродуктивным».

Продление сроков регистрации и рассмотрения ходатайств об убежище является контрпродуктивным, заявил Садось в среду. По его мнению, процесс предоставления убежища мигрантам должен быть полностью приостановлен, сообщает Deutsche Welle.

Садось считает, что предложенные меры приведут лишь к «чрезмерной нагрузке» на Польшу, Латвию и Литву при рассмотрении ходатайств об убежище.

«Еврокомиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили. Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не продления их сроков», – сказал он.

Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от 3 до 10 дней.

Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.