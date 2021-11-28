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В Польше раскритиковали Меркель за разговор с Лукашенко
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», – заявил он в интервью агентству ДПА, передает РИА «Новости».
Моравецкий добавил, что Лукашенко «злоупотребил» разговором с Меркель и притворился, что канцлер согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО.
«(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по подсчету голосов на предстоящем референдуме. Честно говоря, не понимаю, кому и зачем понадобилось «раскрывать карты», когда игроки давно не стесняются сдавать крапленые», – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что в Вене прошло «диковатое мероприятие», в ходе которого «Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию».
«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тыс. мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», – отметила представитель МИД.
Она указала, что «вполне себе официально» в открытых источниках можно найти, «кто и сколько вкладывает в антибелорусский проект». Например, глава Евросовета Шарль Мишель «обещал выделить «народу Белоруссии» 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране».
«Кому конкретно из народа будут эти деньги перечислены, он не уточнил. Вряд ли той его части, которая ежедневно вкалывает на заводах. Этим раздадут санкции. И Евросоюз этого не скрывает. Ибо почти 4 млн Брюссель сразу готов кинуть на поддержку «жертв политрепрессий» и независимым СМИ – классика», – добавила Захарова.
Вместе с тем Германия «обещала выделить 21 млн евро на развитие «гражданского общества» в стране» в дополнение к уже обещанным «3 млн евро по линии Восточного партнерства и Европейского фонда за демократию».
«То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», – указала дипломат.
Польша «не жалеет денег на «оппозицию» в соседней стране», Варшава заложила 13 млн в бюджет на госпрограмму «Солидарность с Белоруссией», «пообещали выделить 5 млн евро на поддержку и трудоустройство почти 2 тыс. студентов и преподавателей». Также там «не забыли и о пропаганде – 11 млн евро поляки регулярно платят из своего кармана на развитие телеканала «Белсат» и других «независимых» СМИ».
Конгресс США «много лет подряд, каждый год, закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку «независимых» СМИ, в т.ч. новых (включая Telegram-каналы), в 2020 году по этим статьям было освоено 4 млн долларов, в 2021 – пока только 3 млн долларов».
Британия «в два раза увеличил свои дотации «демократической Белоруссии» – до 3 млн фунтов стерлингов», дополнительно пообещала выделить «0,5 млн евро в бюджет «Международной платформы для Белоруссии по привлечению к ответственности» – еще одной оппозиционной зарубежной структуре».
Канада в 2020 году «расщедрилась на 0,5 млн долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и прав женщин, в этом году пообещали еще 2 млн долларов – «гражданскому обществу».
Нидерланды выделили «около 1 млн евро на продвижение «свободной информации» через расположенные в Варшаве НПО».
«Вообще уже не стесняются», – прокомментировала это Захарова.
Чехия «создала целый «Фонд помощи белорусам, подвергшимся преследованию со стороны режима» и сразу зачислила туда почти 0,5 млн евро», кроме того, «еще 0,5 млн евро – от минобразования Чехии, 0,2 млн евро получила из бюджета еще одна платформа – «Гражданская Белоруссия».
Литва, Латвия, Эстония не выделяют много средств, но трио «приютило на своей территории «Офис Тихановской»: оплачивает расходы, охрану, снимает жилье», а зарплату экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «получает из литовского бюджета».
«Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», – заключила Захарова.
Ранее постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском. При этом днем ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе с Тихановской.
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Избивший девушек в Астрахани дагестанец извинился
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Избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В рамках расследования была назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных посетителем увечий потерпевшим, изъяты видеозаписи и опрошены свидетели. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, за подобное поведение мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Площадь Свободы».
После задержания мужчина решил покаяться и записал видеообращение с извинениями.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности иных лиц, причастных к хулиганским действиям. К слову, информацию о том, что злоумышленник напал на сотрудников полиции во время задержания, в пресс-службе регионального УМВД не подтверждают.
Напомним, житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.
«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».
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Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Лукашенко: США хотят развязать войну руками поляков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции заявил, что США, используя Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать войну.
«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», – цитирует его агентство «БелТА».
По его словам, США «любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать».
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Лукашенко пообещал исполнять желания беженцев без оглядки на поляков и латышей
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
«Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», – передает его слова «БелТА».
Глава республики заявил, что в Минске понимают беженцев.
«Мы хорошо знаем и понимаем вас – вы стремитесь попасть в Европу, куда вас пригласили. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало… Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно», – сказал Лукашенко.
«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», – добавил президент.
Он также обратился к полякам с призывом образумить власти.
«Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков», – сказал Лукашенко, заявив, что польские власти устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем».
«По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», – утончил Лукашенко.
Президент также заявил, что за последние сутки была попытка «по-зверски» выбросить на границу со стороны Польши около 400 человек.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
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Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше
Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Венджине (Любушское воеводство, Польша), сообщают местные СМИ.
Радиостанция RMF FM сообщила, что «в охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт, несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования», передает РИА «Новости».
«Мужчины разбили стекла в здании, они выкрикивают «Свободу» и скандируют, что цель их прибытия в Европу – Германия», – уточняет радиостанция.
На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. На место были вызваны полиция и дополнительные силы пограничной стражи и пожарной стражи.
Отмечается, что мигранты пытаются форсировать ограждение
«Там двойные, а в некоторых местах тройные заборы. Ситуация под контролем», – заверила пресс-секретарь пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Продолжаются переговоры, направленные на то, чтобы успокоить нервничающих иностранцев, но, учитывая их темперамент, это не легко», – сообщила пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной стражи Иоанна Конечняк.
В этом центре содержания иностранцев содержатся 604 человека, мужчины. 358 из них – граждане Ирака. В подобные охраняемые центры для иностранцев помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления им статуса беженца либо депортации.
Между тем самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с частью иракских мигрантов вылетел в четверг в Эрбиль из аэропорта в Минске, передает ТАСС.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши последние недели находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть в ЕС. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия заявила, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Между тем мигранты штурмуют границу под гимн Польши.
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Вооруженный мигрант приставал к женщинам в Петербурге
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам с непристойными предложениями и угрожал им ножом.
Инцидент произошел во вторник: сотрудница одного из ТЦ днем вышла с работы, через некоторое время к ней подошел мужчина с предложением заняться сексом. Она ответила отказом, тогда прохожий достал нож. Женщине удалось убежать, передает «Фонтанка».
Затем мужчина решил обратиться с тем же предложением к женщине за рулем автомобиля Audi Q5. Та заблокировала двери и подняла стекло; мигрант вытащил нож и стал ломиться в машину.
Он продолжил преследовать свою жертву, в итоге на помощь женщине приехал ее муж и наряд патрульно-постовой службы.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 27-летний гражданин Таджикистана, который находится на территории России без регистрации.
В отношении мужчины составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство.
В Берлине опровергли готовность принимать мигрантов из Белоруссии
Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Хотел бы опровергнуть кое-что, что я сейчас читаю в новостных лентах агентств. Есть сообщение dpa, согласно которому Лукашенко сегодня на границе с Польшей сказал, что две тысячи человек – это небольшая нагрузка для Германии и что канцлер (ФРГ Ангела) Меркель «согласна принять этих людей в Германии». От имени канцлера и федерального правительство хочу ясно заявить, что это заявление неверно, оно неверно уже несколько дней, когда господин Лукашенко и затем его пресс-секретарь уже делали его. Это не соответствует действительности», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель германского правительства добавил, что в ситуации с миграционным кризисом «речь не идет о двухстороннем, немецко-белорусском вопросе, но о вызове с гибридными средствами, который направлен Белоруссией против ЕС».
Напомним, Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис
Врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров договорились продолжить работу в нормандском формате, чтобы реализовать минские договоренности, передает пресс-служба правительства ФРГ.
«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. <...> Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Лидеры обменялись мнениями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, где сейчас находятся тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу.
Ранее Меркель попросила не использовать газопровод «Северный поток-2» против Украины в качестве давления. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину.
Лукашенко обсудил с Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов из Ближнего Востока.
Лукашенко сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов из Ближнего Востока, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее Лукашенко встретился с беженцами в торгово-логистическом центре у польской границы и заявил, что что Минск будет делать так, как они захотят, «даже если это будет плохо для поляков».
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Литве приготовились к «вооруженному вторжению» мигрантов
Армия, полиция, погранслужба Литвы сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного «вооруженного вторжения» мигрантов со стороны Белоруссии, заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас изданию «Летувос ритас».
«Действия нашей службы в последнее время мы согласуем с армией страны, поскольку один из возможных сценариев со стороны незаконных мигрантов – вооруженное вторжение… Особенно помогают армия и полиция, поэтому мы сможем оперативно мобилизовать силы, если все-таки возникнут попытки организовать вооруженное вторжение в нашу страну», – цитирует РИА «Новости» Любаеваса.
Он также отметил, что их перевозку организуют и граждане других стран. В частности установлено, что среди них немало граждан Украины с разрешением на проживание в Польше.
По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.
Ранее сообщалось, что сопредельные с Белоруссией страны НАТО развернули 14 полевых лагерей возле границы. В том числе наращивают контингент Литва и Латвия.
Литва отказалась вести переговоры о миграционном кризисе с «криминальными» властями Белоруссии. Власти страны возложили вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются»
Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
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Самолет с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль
Борт авиаперевозчика Iraqi Airways с иракскими мигрантами отправился из аэропорта «Минск» в Эрбиль, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани.
О вылете самолета также свидетельствует информация на сайте белорусского аэропорта, передает РИА «Новости».
В четверг Iraqi Airways сообщала, что готова вывезти из Белоруссии 1,3 тыс. иракцев человек за два дня.
Предыдущий рейс авиакомпании по этому маршруту проводился на прошлой неделе.
«Иракские авиалинии» заявили о готовности вывезти из Белоруссии всех своих беженцев
Иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways заявила, что готова вывезти из Белоруссии 1300 человек за два дня, сообщил консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.
«Мы организовали два рейса сегодня, которыми собираемся вывезти 650 человек. Столько же запланировано на завтра. По нашим подсчетам, в Белоруссии находится около 1300 человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что все граждане Ирака согласились покинуть Белоруссию добровольно. Ранее представитель компании Iraqi Airways сообщал о четырех вывозных рейсах из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25 и 26 ноября. Из Багдада в Минск сейчас летят два самолета.
На границе Белоруссии и Польши последние недели находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть в ЕС. Польские пограничники предотвратили попытку прорвать границу на прошлой неделе, применяя спецсредства. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия заявила, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов из-за санкций ЕС. Латвия, Польша и Украина из-за ситуации начали укреплять границу.
Столтенберг счел лишней помощь НАТО в решении миграционного кризиса на границе Польши
Польша сама справляется с миграционным кризисом у своих границ без прямого участия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«До сих пор Польша сама справлялась без прямого участия НАТО», – приводит РИА «Новости» слова генсека.
При этом он заявил, что союзники солидарны с Польшей и готовы рассмотреть запросы о поддержке в случае их поступления.
Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД