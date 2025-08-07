В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
СК: Бизнесмены трудоустраивали «мертвые души» для хищений при оборонзаказе
В Нижегородской области раскрыли мошенничество при ГОЗ на 250 млн рублей
Сотрудников коммерческой компании в Нижегородской области уличили в фиктивном трудоустройстве людей с целью хищения средств по оборонному заказу на сумму свыше 250 млн рублей, сообщил Следственный комитет.
Подозреваемыми являются директор, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По информации следствия, с 2020-го по 2025 год фирма заключила несколько договоров с научно-исследовательским предприятием на изготовление продукции в рамках оборонного заказа. На счета компании поступили средства, включая деньги, выделенные на зарплаты сотрудникам.
Как установили следователи, фигуранты схемы фиктивно трудоустроили граждан, которые фактически не работали, а присвоенную зарплату распределяли между собой. Общая сумма ущерба составила более 250 млн рублей.
Суд принял решение о домашнем аресте для всех обвиняемых предпринимателей. Следователи продолжают устанавливать других возможных участников преступной схемы и проводят необходимые следственные действия.
Ранее ФСБ сообщала, что экс-гендиректор судостроительного завода «Море» в Крыму осужден на два года шесть месяцев колонии за хищение более 2 млн рублей, выделенных в качестве аванса по гособоронзаказу.
До этого СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников Министерства обороны по подозрению в мошенничестве при приемке военной техники.