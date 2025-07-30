На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.10 комментариев
Экс-глава судостроительного завода в Крыму похитил 2 млн рублей для дачи взятки
ФСБ: Экс-глава судостроительного завода в Крыму похитил 2 млн рублей для дачи взятки
Бывший генеральный директор судостроительного завода «Море» в Крыму осужден на два года шесть месяцев колонии за хищение более 2 млн рублей, выделенных в качестве аванса по гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«При содействии департамента безопасности АО «Объединенная судостроительная корпорация» выявлено хищение [бывшим гендиректором завода] денежных средств в сумме более 2 млн рублей, полученных в качестве аванса по договору на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа. В ходе следственных действий установлено, что впоследствии в апреле и июле 2023 года в общей сумме 1,5 млн рублей были переданы в качестве взятки старшему офицеру отдела (военно-технического сопровождения строительства кораблей и судов) управления (кораблестроения) главного командования ВМФ РФ», – рассказал представитель УФСБ, передает ТАСС.
По данным следствия, взятка была предназначена для того, чтобы офицер содействовал получению заводом «Море» нового гособоронзаказа. В апреле 2025 года уголовное дело в отношении офицера было передано в суд, он обвиняется в получении взятки.
В УФСБ добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Подозреваемым в возможном посредничестве при передаче взятки является начальник финансово-экономического отдела завода.
В четверг СК России возбудил уголовное дело против двух сотрудников Министерства обороны по подозрению в мошенничестве при приемке военной техники.
Ранее Балтийский флот оказался втянут в судебное разбирательство по факту хищения средств при ремонте двигателей, ущерб оценивается в особо крупном размере.