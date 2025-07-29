Назначено слушание по делу о мошенничестве при ремонте кораблей Балтфлота

Tекст: Евгения Караваева

Суд назначил предварительное слушание по уголовному делу о мошенничестве при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота на 30 июля 2025 года, сообщает Калининградский областной суд в Telegram.

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, действуя в рамках госконтракта с судоремонтным заводом, получил от Минобороны России свыше 12 млн рублей и поставил заводу поддельные, бывшие в употреблении и контрафактные комплектующие, предоставив при этом фальшивые сертификаты и письма от имени заводов-изготовителей.

Часть деталей не прошла приемку, после чего обвиняемый попытался доработать их через стороннюю фирму, не прекращая мошеннических действий. Следствие квалифицировало его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Вторым фигурантом дела проходит ведущий инженер судоремонтного завода, который, по утверждению обвинения, злоупотребил служебными полномочиями ради карьерных выгод, позволив совершить хищение и ускорить выполнение контракта. В результате на двух кораблях Балтфлота были установлены ненадлежащие детали, что вызвало дополнительные расходы и длительный простой судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники получили до 18 лет за хищение недвижимости Росгвардии и Минобороны.