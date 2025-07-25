Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Мошенники получили до 18 лет за хищение недвижимости Росгвардии и Минобороны
Суд в Москве назначил длительные сроки двум организаторам и 18 фигурантам дела о незаконном отчуждении объектов недвижимости на сумму более 500 млн рублей.
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор организаторам и участникам преступного сообщества, осуществлявшего незаконное отчуждение недвижимости, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Подмосковью.
Всего к ответственности привлекли двух организаторов и 18 соучастников, которые с 2013 по 2017 год с помощью мошенничества завладели 14 объектами недвижимости, включая собственность Росгвардии, Минобороны, районных администраций Подмосковья и частных лиц.
Сумму ущерба оценили более чем в 500 млн рублей. Суд назначил двум организаторам наказание в виде 17 и 18 лет лишения свободы. Остальные участники получили различные сроки в зависимости от степени вины, уточнили в ведомстве.
В ходе разбирательства установили, что преступники путем обмана получили права на распоряжение квартирами, земельными участками и помещениями, принадлежащими государственным структурам и гражданам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил генерального директора ООО «Объединенная судостроительная компания «Вега»» Артура Вовка к двум годам колонии общего режима за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.