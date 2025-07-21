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Гендиректор ОСК «Вега» получил два года колонии за хищение 2 млн рублей на ГОЗ
Генеральный директор ООО «Объединенная судостроительная компания «Вега»» Артур Вовк был приговорен к двум годам колонии общего режима за мошенничество при выполнении гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.
В пресс-службе уточнили: «Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО «Объединенная судостроительная компания «Вега»» Артура Вовка. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», передает ТАСС.
Следствие установило, что в 2021 году между АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»» и ООО «Объединенная судостроительная компания «Вега»» был заключен многомиллионный контракт на поставку металлических изделий. В ходе исполнения контракта Артур Вовк и Вячеслав Курмыза поставили продукцию, не соответствующую стандартам, что привело к многомиллионному ущербу для Минобороны России.
Артур Вовк полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Уголовное дело в отношении второго фигуранта Вячеслава Курмыза направлено в суд в отдельном производстве.
Ранее в СК РФ сообщили, что уголовное дело, связанное с хищением средств при выполнении гособоронзаказа, по которому проходит обвиняемым бывший начальник филиала «Строительное управление» ППК «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, направили в суд.
В июне сообщалось, что Минобороны России требует взыскать более 620 млн рублей с «Военно-строительной компании». Экс-руководитель компании Андрей Белков проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе.