Дело о «Военно-строительной компании» передали в суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что в 2022 году между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены контракты на капитальный ремонт объектов обороны на территории Свердловской области и Перми. С июля по октябрь 2022 года обвиняемые завысили стоимость работ и похитили более 75 млн рублей, причинив государству особо крупный ущерб.

В ходе расследования Сухов и Кравченко полностью признали вину в мошенничестве. Дмитрий Сергель скрывается от следствия и объявлен в межгосударственный розыск. Для обеспечения иска арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 17 млн рублей.

Дело в отношении Сухова и Кравченко передано в суд для рассмотрения по существу.

В июне сообщалось, что Минобороны России требует взыскать более 620 млн рублей с «Военно-строительной компании». Экс-руководитель компании Андрей Белков проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе.