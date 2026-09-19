Власти США раскрыли массовое голосование нелегалов на выборах

Глава МВБ сообщил о расследовании 1,6 тыс. случаев голосования неграждан

Tекст: Мария Иванова

Американская администрация расследует свыше 1,6 тыс. случаев голосования лиц, не являющихся гражданами страны, передает РИА «Новости».

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин рассказал об этом каналу Fox News.

«Прямо сейчас мы расследуем 1620 случаев и провели 151 арест», – отметил руководитель ведомства. Маллин уточнил, что министерство изучает еще около 300 тыс. подобных эпизодов, и это число ежедневно увеличивается.

По словам министра, каждый голос лица без законного права фактически аннулирует голос зарегистрированного гражданина. Ранее в ведомстве предупреждали, что сотрудники миграционной службы могут арестовывать нелегалов на избирательных участках.

В ноябре в Соединенных Штатах пройдут выборы в конгресс. Будет избран новый состав палаты представителей и определится судьба 33 мест в сенате. Президент США Дональд Трамп обещал выплатить каждому взрослому американцу 5 тыс. долларов, если республиканцы сохранят большинство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское министерство юстиции зафиксировало наличие десятков тысяч неграждан в избирательных списках.

В июле президент США заявил о незаконном включении почти 300 тыс. мигрантов в реестры голосующих.

В июне федеральный суд запретил использование правительственной базы данных для выявления иностранцев среди избирателей.