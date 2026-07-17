Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.6 комментариев
Американские социологи назвали глупой риторику об «украденных выборах»
В США назвали глупой риторику об украденных выборах
Заявления президента США о критической уязвимости избирательной системы и незаконном включении почти 300 тыс. мигрантов в списки голосующих вызвали резкую критику республиканских политтехнологов.
В ходе выступления в Белом доме глава государства подчеркнул необходимость принятия закона, требующего подтверждения гражданства при регистрации избирателей, пишет Axios.
Политик также вернулся к теме голосования 2020 года, указав на уязвимость системы. Он выразил обеспокоенность текущим состоянием кибербезопасности электоральных процессов.
По словам президента, китайские власти осуществили «крупнейшую компрометацию данных о выборах в истории». Он отметил, что Пекин получил доступ к файлам 220 млн американцев и якобы создавал бюллетени в пользу Джо Байдена. При этом политик обвинил разведывательное сообщество в сокрытии соответствующих документов.
Кроме того, американский лидер сообщил о наличии около 278 тыс. нелегальных мигрантов в списках избирателей в нескольких ключевых штатах. Он выразил уверенность, что текущая проверка Министерства внутренней безопасности выявит еще большее число подобных случаев в масштабах всей страны.
Инициативы политика по очистке списков избирателей вызывают неоднозначную реакцию даже среди его сторонников. Один из республиканских социологов назвал использование риторики об украденных выборах крайне глупым шагом. По мнению партийных стратегов, подобные заявления лишь отталкивают неопределившихся граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
Министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад о хакерских атаках на базы данных американских избирателей.
Месяцем ранее федеральный суд признал незаконной правительственную программу SAVE для проверки гражданства голосующих.