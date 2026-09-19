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В Госдуме назвали заявление Украины о выборах в Госдуму слепотой
Белик: Отказ Украины признавать выборы в России является политической слепотой
Член комитета Государственной думы Дмитрий Белик резко раскритиковал позицию украинского дипломатического ведомства относительно голосования жителей Крыма и новых регионов России.
Парламентарий охарактеризовал нежелание Киева признавать избирательный процесс в Крыму и новых регионах политической слепотой, передает РИА «Новости». Ранее украинское министерство иностранных дел опубликовало сообщение о непризнании легитимности голосования.
«Не Украине рассказывать нам о демократии и уж тем более попрекать выборами, прикрываясь политической слепотой. Заявление МИД Украины – самообман и правдофобия», – подчеркнул Дмитрий Белик.
Депутат добавил, что киевские власти совершенно забыли о демократических процедурах из-за бессрочной тирании Владимира Зеленского. По мнению политика, избирательный процесс идет полным ходом вопреки любым абсурдным провокациям.
Президент России Владимир Путин заявил о попытках украинских властей помешать выборам в России.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил рост числа атак Киева для срыва голосования в новых субъектах.
Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о полном провале планов противника по дестабилизации обстановки перед выборами в Госдуму.