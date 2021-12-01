Мигрантам на белорусской границе разрешили просить убежище только в трех странах ЕС

Беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран, сообщил еврокомиссар Маргаритис Схинас.

Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев – прим. ВЗГЛЯД). Или же они могут уехать домой», – цитирует Схинаса РИА «Новости».

Между тем вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон отметила, что нелегальные мигранты в ЕС «не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище». «Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия), от вас могут потребовать выехать», – сказала она.

При этом могут быть исключения, если у мигранта могут быть проблемы на родине.

«Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть, это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС», – отметила она.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.