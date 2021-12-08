В МИД сочли санкции против Минска наказанием за дружбу с Москвой

Санкции Запада против Белоруссии, затрагивающие Россию, похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой, наблюдаются геополитические факторы западного давления заявил, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Панкин заявил, что «просматриваются и геополитические факторы западного давления на дружественную для нас республику», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «в декабре 2020 года Конгресс США принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии», который предусматривает возможность введения санкций против граждан России и представителей Союзного государства», Евросоюз «включил в свои «черные списки» двух россиян». В октябре Европарламент «принял резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции».

«Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией», – предположил он.

Панкин считает, что целью санкционного давления Запада на Минск является провоцирование новой волны антиправительственных выступлений, обрушение жизни простых граждан: «Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?».

Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС.

«В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ», – отметил Панкин.

Также в рамках ЕАЭС проводится работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств Союза, подчеркнул Панкин.

«Стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза», – добавил он.

Ранее Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно, утратив культуру политического диалога.

Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций против Белоруссии коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов.

Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.

Также Минск решил запретить ввоз ряда товаров с Запада в ответ на санкции.

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