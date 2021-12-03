Минск пообещал адекватный ответ на санкции Запада

Новые санкции США, Канады и Великобритании являются незаконными, а основания их введения – несостоятельными, сообщили в МИД Белоруссии и пообещали адекватный ответ.

«Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы», – говорится в заявлении на сайте белорусского МИДа.

В ведомстве добавили, что «наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о «подрыве мира и безопасности в Европе» – и тем более об «эксплуатации уязвимых мигрантов» – абсолютно несостоятельны».

«Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций – не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями», – сказано в заявлении.

Отмечается, что «единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом – равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество». «К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент», – заявили в МИД.

Между тем белорусская компания «Белавиа» отреагировала на внесение ее в санкционный список.

«Не стоит волноваться: введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для «Белавиа», новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием», – передает сообщение перевозчика ТАСС.

Из-за санкций авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. При этом на данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, которых вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне – как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону «Белавиа» собирается пополнить флот.

В авиакомпании подчеркнули, что «Белавиа» вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. «Новые ограничения вызывают у людей все больше беспокойства и вопросов, связанных с дальнейшей работой «Белавиа». Сегодня авиакомпания работает в трудных условиях, ежедневно почти 2 тыс. сотрудников прилагают все усилия, чтобы снизить уровень беспокойства и безопасно доставить своих пассажиров в другие страны», – отмечает перевозчик.

В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.