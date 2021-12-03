Лукашенко заявил об оценке давления на Минск вместе с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск является главным звеном в давлении Запада на Россию, по этой причине глава российского государства Владимир Путин и он сам вместе оценивают ситуацию и действуют адекватно.

«Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего - против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто. Мы это с президентом России видим, оцениваем, и действуем соответствующим образом, адекватно», – цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, Запад «пользуется любыми методами…, чтобы надавить на нас, а через нас – на Россию». «Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем», – добавил глава Белоруссии.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается «вышвыривать» западных дипломатов в ответ на санкции.



«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», – сказал он.

«Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте – те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право», – добавил Лукашенко.

В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан. Минск пообещал жесткий ответ на новые санкции Запада.