Минск пообещал жесткий ответ на новые санкции Запада

Минск примет жесткие, асимметричные, но адекватные меры в связи с решением Евросоюза об очередных санкциях против Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», – говорится заявлении пресс-службы МИД Белоруссии, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем «очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона».

«И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», – говорится в заявлении.

В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.