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Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на Калининград
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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша может претендовать на Калининградскую область.
В беседе с изданием Super Express Скшипчак заявил, что Калининградская область находится «под российской оккупацией с 1945 года».
«Теперь о ней стоило бы напомнить. Стоило бы напомнить о Калининградской области, которая, на мой взгляд, является частью польской территории», – передает РИА «Новости» слова генерала.
«Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует», – заключил он.
При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».
Напомним, ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции
Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
«С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», – передает ТАСС со ссылкой на слова дипломата, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам Андреева, когда польских коллег об этом уведомили, то они назвали Россию в ответ агрессором.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией
Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», – передает слова Ясина РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Польша приняла решение выслать российских дипломатов «в координации с союзниками». Это было сделано в связи с подозрением в шпионаже.
«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение о значительном сокращении дипломатического персонала России», – сказал Ясина.
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней. При этом высылки самого посла Сергея Андреева власти страны не требовали.
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Задержанный в Москве агент СБУ рассказал о своей вербовке
ФСБ опубликовала видеозапись задержания завербованного службой безопасности Украины Андрея Рудася в Москве, в ролике молодой человек рассказал, когда и при каких обстоятельствах его рекрутировала СБУ.
«Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года. Сотрудника СБУ зовут Антон. Более данных о нем не имеется», – сказал в ролике Рудась.
Он сообщил, что ему был дан псевдоним Малыш, по заданию СБУ агент занимался поиском информации о действующих оппозиционных украинскому режиму журналистах на территории Российской Федерации.
Рудась отметил, что польские спецслужбы завербовали его более пяти лет назад. «Это был 2015 год или 2016 год. Я проходил обучение в Академии Нацобороны. Там, с учетом того, что у нас была крепкая дружба с украинскими офицерами, с украинскими ВСУ, поступило данное предложение. Опять же – не просто так, а поступило через компромат. Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат», – рассказал Рудась.
Он пояснил, что ему «были предложены варианты, были предложены песпективы», и уточнил, что его вербовали через Агентство разведки Польши (Agencja Wywiadu, AW). Там же ему присвоили оперативный псевдоним Лис.
Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов
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Российские дипломаты должны покинуть Польшу в разные сроки, но максимум за пять дней, всего речь идет о 45 дипломатах, сообщил посол в республике Сергей Андреев после получения ноты польского МИД.
Андреев сообщил, что «получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников – посольства, торгового представительства – за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», передает ТАСС.
По его словам, «нет никаких оснований» для подозрений дипломатов в шпионской деятельности: «Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью».
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней.
При этом Польша не требует отъезда самого Андреева, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «формально дипломатические отношения (с Польшей) продолжаются».
Вместе с тем вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их «дальше некуда».
При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, «прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять».
Ранее Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов.
ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
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Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов России автотранспортом
Министры транспорта стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провозить грузы из этих стран.
По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, в призыве также есть сообщение о запрете захода российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.
«Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС», – заявил Скуодис в соцсетях.
Одобрение страны хотят услышать после встречи в Брюсселе, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что страны Балтии обратятся с просьбой в Еврокомиссию выработать единое решение Евросоюза о закрытии морских портов для судов под российским флагом.
Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов
Москва ответит на действия Варшавы, если та вышлет из Польши российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ (о возможной высылке из Польши дипломатов РФ). Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений», – сказал представитель Кремля.
«Разумеется, без ответа такие действия не останутся», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.
В Польше потребовали высылки 45 российских дипломатов
Польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки, заявил секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын.
«Агентство внутренней безопасности (АВБ) подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», – цитирует Жарына ТАСС.
Он указал, что в списке, который передали в МИД, числятся сотрудники «российских спецслужб», а также те, кто с ними сотрудничает.
«Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши», – сказал представитель ведомства.
Между тем посольство России в Польше подтвердило факт вызова главы дипмиссии Сергея Андреева в польский МИД.
«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД», – сказал официальный представитель дипмиссии Владимир Александров РИА «Новости».
Он добавил, что сообщения о высылке дипломатов оставляет без комментариев.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской областью Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории
Президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последуют еще больше», – передает его слова РИА «Новости». Трансляция велась на сайте Белого дома.
Об этом американский лидер заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.
При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», – сказал он.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину
Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.
В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Глава польской компании PGNiG ушел в отставку
Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский уходит в отставку, заявили в компании.
«25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG с 8 апреля 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
По данным польских СМИ, Маевский займет должность в правительстве Польши, а причиной увольнения стал конфликт с Даниэлем Обайтеком, руководителем нефтяного концерна Orlen, который поглотит PGNiG.
Эксперты заявили, что глава PGNiG выбрал неудачное время для конфликта и ухода в отставку, так как мир находится в эпицентре энергетического кризиса.
Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Лукашенко: Предложение Польши по миротворцам на Украине грозит третьей мировой войной
Заявления польской стороны о возможной отправке западного миротворческого контингента на Украину чреваты третьей мировой войной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого [президента США Джо Байдена] пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину», – приводит слова Лукашенко БелТА.
Он предупредил, что это будет означать начало третьей мировой войны. «И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?», – заявил президент.
Ранее в Сети опубликовали видео, на которых зафиксировано, как военная техника США перемещается около польского пограничного пункта Бобровники, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области. Аналогичным образом американские войска стягиваются в районах украинско-польской границы.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен туда отправлять своих военнослужащих. В Белом доме также подчеркнули, что США не направят войска даже в том случае, если на территории Украины будет применяться неконвенциональное оружие. Тем не менее, как указывают в Вашингтоне, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, при каких условиях Польша может захватить часть Украины.
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Дипломат дал оценку блокировке счетов посольства России в Польше
Польские власти заблокировали банковские счета посольства России в Варшаве, объясняя это «возможным отмыванием средств и финансированием терроризма», заявил в эфире Первого канала посол России в Польше Сергей Андреев.
«Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», – цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Андреева, Варшава не ответила на вопрос о том, какие конкретно претензии были предъявлены российским дипломатам.
«Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», – сказал посол.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.