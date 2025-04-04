Tекст: Дарья Григоренко

На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной всероссийскому проекту «Современная музыкальная карта России», Михалков высказал мнение о важности завершения специальной военной операции для определения культурного вектора России. Он отметил, что операция помогает осознать внутренние и внешние процессы в стране, передает РИА «Новости».

Режиссер подчеркнул, что многовековая мечта истребить само понятие «Россия» пытается быть осуществленной на глазах современников. Он также высказал опасения в связи с тем, что на Западе принимаются решения, легализующие неонацистскую политику, а президент США Дональд Трамп предлагает Украине возобновление поставок оружия в обмен на мир.

Михалков выразил мнение, что нынешние события способствуют росту «движения культурной жизни», которое отражает актуальные темы и вопросы общества. Он подчеркнул, что люди, участвовавшие в боевых действиях, вернутся и будут задавать вопросы о целях борьбы. По его мнению, деятели культуры должны быть готовы ответить на эти вопросы и не продолжать жить в старых парадигмах.

Режиссер выразил обеспокоенность тем, что многие люди, занимающиеся творчеством, не осознают изменений, происходящих в мире, и призвал их к переосмыслению собственной роли в обществе.

Ранее Михалков раскритиковал присуждение «Оскара» фильму «Анора», назвав его качество показателем уровня премии, несмотря на его успех на Каннском кинофестивале. Кроме того, в октябре российский режиссер Михалков выразил уверенность, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.