Михалков предложил ввести квоты и взносы для западных фильмов

Tекст: Валерия Городецкая

По словам режиссера, он направил президенту письмо с предложением ввести квоты на американские фильмы, что является распространенной практикой во Франции и Китае, передает ТАСС. В письме также содержится предложение установить входной взнос в размере 5 млн рублей за рассмотрение каждого иностранного фильма для показа в России.

Михалков отметил, что 10% от сборов западных фильмов предлагается направлять на развитие российского кино. Кроме того, режиссер предложил организовать принцип «единого окна» для допуска иностранных фильмов на отечественный рынок, где в качестве операторов могут выступить «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». Сейчас инициатива Михалкова находится на рассмотрении профильных государственных ведомств, а по его данным, ее поддержал президент России.

В ходе общения с журналистами Михалков также высказался против возможности для деятелей культуры, уехавших из России, продолжать зарабатывать деньги на российском рынке. Он подчеркнул, что такие деятели не должны иметь возможности работать в России, даже если испытывают бытовые трудности за границей. Говоря о певице Диане Арбениной, Михалков отметил, что понимает импульсивность ее поступка и считает, что она смогла переосмыслить свои действия.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские фильмы заменяют Голливуд.