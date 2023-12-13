Российские фильмы заменяют Голливуд

Tекст: Ольга Андреева

К ноябрю 2023 года совокупный бокс-офис (сборы) кинотеатров России составил 35 млрд рублей. В Министерстве культуры, впрочем, считают, что к концу декабря удастся заработать все 40 миллиардов, поскольку впереди несколько существенных премьер. Последняя цифра крайне важна для владельцев кинотеатров России. Именно с нее начинается их безубыточное существование. Нет 40 миллиардов – кинотеатры несут убытки. В «жирном» 2019 году общий бокс-офис кинотеатров России составил завидные 55,5 млрд рублей. Но после пандемийных ограничений и санкций 40 миллиардов – уже победа.

Впрочем, радует даже не то, что бокс-офис обнаруживает уверенную тенденцию возврата к допандемийному уровню. Самым большим достижением года стало другое: основную часть дохода – 25,1 млрд рублей – составили сборы от проката фильмов российского производства.

Еще в нулевые весь отечественный прокат был жестко ориентирован на западный контент. Голливуд и Европа поставляли на русский рынок неиссякаемый поток блокбастеров, по сравнению с которыми продукция отечественного кинематографа явно проигрывала. Так, десятилетие нулевых принесло зрителю только два российских блокбастера: «Ночной дозор» (449,6 млн рублей) и «Дневной дозор» (888 млн рублей) – их сборы в прокате приближались к сборам голливудских блокбастеров. В 2011 году портал «Профсинема» с горечью признавал печальный факт: российский зритель предпочитает смотреть западное кино.

Однако на рубеже десятилетий случились события, радикально изменившие перспективы отечественного кинематографа. В конце 2009 года была резко актуализирована деятельность Фонда кино, формально существовавшего с 1995 года, но влачившего незаметную жизнь на окраинах российского кинопроцесса. Постановлением правительства была утверждена новая редакция устава фонда и новый круг его задач.

С этого момента Фонд кино стал одним из ключевых спонсоров кинопроизводства со стороны государства. До 2010 года сумма поддержки кинопроцесса варьировалась в пределах 2,45 млрд рублей. В 2010 году она удвоилась и составила более чем 4,9 млрд рублей. Все минувшее десятилетие объем вложений в кино уверенно рос, к 2018 году составив почти 9 млрд рублей. Это тут же отразилось на киноафише.



С 2010 по 2020 год были сняты десять российских блокбастеров, чьи сборы преодолели отметку в 1,5 млрд рублей. В топ-10 российского проката десятилетия уверенно вошли три российские картины, а две из них – «Холоп» и «Движение вверх» – возглавили рейтинг, получив бокс-офис 3,178 и 3 млрд рублей соответственно.

Но даже этот успех не привел к существенному увеличению доли российского кино в прокате. Еще в 2011 году тогдашний министр культуры Александр Авдеев не без горечи заявлял, что доля американского кино в нашем прокате держится в пределах 75-80%. За десять лет ситуация существенно не поменялась. Доля же российского кинопродукта все десять лет колебалась в границах от 14% до 28%, составив в 2020 году лишь 22,8%. Российскому кино требовалось, что называется, время для разгона.

Однако тенденция уже сформировалась. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но рост числа российских релизов в афише уверенно продолжался. «Доля отечественных картин в прокате выросла с 14% до 30%, это сделано за десять лет, как говорят в киноиндустрии, за три съемочных цикла, он в среднем около трех лет», – с гордостью отметил в декабре 2021 года премьер Михаил Мишустин. Но эти 30% были все еще сильно меньше половины прокатного контента.



К началу СВО «наша киноотрасль оказалась крайне уязвима для скоординированной политики студий США и Европы», говорит кинокритик и член жюри международных кинофестивалей Дарья Митина. Начавшиеся санкции в числе прочего больно ударили по нашим кинотеатрам, которые после победного 2019 года уже пережили один удар во время пандемии. Весной 2022 года пять крупнейших голливудских киностудий (Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount) ожидаемо покинули российский кинорынок. Это поставило российский прокат почти на грань катастрофы. Общее падение рынка после ухода голливудского контента составило 42% по сравнению с 2021 годом. Кассовые сборы кинопроката упали на 17,1 млрд рублей – до 23,7 млрд рублей. С апреля по сентябрь 2022 года посещаемость кинотеатров в России сократилась на 70%, а 166 кинотеатров объявили о закрытии.

Однако именно в тяжелом 2022 году прокатчики впервые осознали, что реально компенсировать потерю Голливуда может только российская кинопродукция.

В отчете за 2022 год Фонд кино зафиксировал рост доли отечественных фильмов в общей кассе до 52,1%, или до 12,3 млрд рублей в абсолютных значениях. Таким образом, российские киноленты впервые собрали больше половины всего проката.

В мае этого года председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выражал надежду на успех российского кино. «Ассоциация верит и надеется, – говорил он, – на то, что беспрецедентная финансовая поддержка кинопроизводителей со стороны государства даст свои плоды к 2025-2026 годам – и российский контент для кинотеатров сможет обеспечить оборот 40 млрд рублей в год, который является точкой безубыточности».

Эта поддержка в последние два-три года действительно выглядит феноменальной. С 2011 по 2020 год количество киноработ, чье производство было поддержано государством, колебалось в пределах от 79 до 38 наименований. Однако в том самом провальном для проката 2022 году был сделан колоссальный задел на будущее – при поддержке государства в производство было запущено 406 национальных фильмов. Суммарный объем господдержки кинопроизводства по итогам 2022 года составил рекордные 14,9 млрд рублей. Серьезным источником финансирования для производителей кино также стал Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), который на конкурсной основе распределяет госсубсидии на создание творческих цифровых проектов разных форматов, в том числе и киноработ.

В результате всех этих беспрецедентных усилий уже в мае 2023 года сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние восемь лет, заявляла министр культуры Ольга Любимова. А в целом в 2023 году доля российского кино в общем объеме рынка уже составила рекордные 70%.

Директор Фонда кино Федор Соснов на Санкт-Петербургском международном культурном форуме с гордостью заявил: «Когда мы говорим о том, что топливом для развития национального кинопроката, топливом для развития национальной кинодистрибуции является Голливуд или крупные релизы, то вот интересная иллюстрация того, за счет чего может жить национальный прокат и влияет ли это на его объемы».

В этом году верхние строчки рейтингов заняли два настоящих киношедевра, которые уверенно обошли американский блокбастер «Аватар: Путь воды» (его бокс-офис 1,2 млрд рублей). «Кассу сделали два больших российских фильма, – считает Митина. – Это сенсационно выстреливший «Чебурашка» и «Вызов». «Чебурашка» был очень дорог в производстве – 850 млн рублей. А денег он принес, по свежим данным, уже больше 8 млрд рублей. Он окупился десятикратно. Это стало рекордом за всю историю постсоветского проката. Этот успех может говорить только о том, что людям хочется доброго семейного кино, а таких фильмов мало.

Второй кассовый фильм – «Вызов». Он стоил около миллиарда и собрал примерно 2,5 млрд в прокате. Каким бы он ни был по своим художественным достоинствам, он уже вписан в историю золотыми буквами. Это вообще первый в мире опыт космических съемок».

Но год еще не закончен. Пять недель назад в прокат вышел российский фильм «По щучьему велению». К концу ноября его бокс-офис составил 2,232 млрд рублей, и есть все шансы, что к концу года он обгонит «Вызов».

Кстати, не остались российские зрители и без западного контента. Кинотеатрам помогло фирменное западное лицемерие. В жесточайшей санкционной политике американских и европейских студий очень быстро образовались огромные дыры, сквозь которые в Россию привычно потек широкий ручей нового кино. В итоге в России осталось и европейское, и даже американское кино. Например, по итогам первых девяти месяцев 2023 года в топ-10 вошли три иностранных фильма: американский «Джон Уик 4», французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и британская лента «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

«Все эти страшные бойкоты со стороны Запада провалились, – говорит Дарья Митина. – Голливуд никуда не делся. После начала СВО Европа тоже активно строила козью морду и чего-то там нам не продавала, а сейчас уже все наши дистрибьюторы закупили и каннских лауреатов, и венецианских, и берлинских. Все прекрасно показывается. Запад сам себе не враг, в ногу себе не выстрелит. Российский рынок для западного кино слишком привлекателен, чтобы от него отказываться. Лицемерная новая этика актуальна ровно до тех пор, пока она не мешает экономике. Как только вступает в силу экономический интерес, тут же все это лицемерие вроде культуры отмены пропадает. Экономический профит всегда первичен».

Однако уже сейчас можно сказать, что прокатчики сделали выводы из коллапса-2022, который поставил отрасль на грань выживания. «Мы не ждем, что Голливуд вернется, – в июне этого года говорила президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. – Кроме того, понятно, что находиться в зависимости от одного поставщика настолько, чтобы он одним своим решением мог вывести из строя весь бизнес, недопустимо».

Новым «фундаментом проката и драйвером сборов», по мнению Зиняковой, будет выступать именно российское кино, под которое срочно меняются все маркетинговые стратегии кинопромоушена. «Зарубежные фильмы присутствуют в прокате, но выстраивать маркетинг, выделять средства, площади и бюджеты мы должны именно с прицелом на наше кино», – считает она. Для стабильного существования отрасли, по подсчетам эксперта, «каждый месяц должна выходить одна картина, которая соберет по итогам проката более 1 млрд рублей, плюс две крупных кинокартины (с кассой не менее 500 млн) и три-четыре середнячка (по 200–300 млн)».

В этом деле очень важна стабильная периодичность, успех одного «Чебурашки» не дал отрасли схлопнуться, но не является гарантией будущего. Государство это понимает, о чем свидетельствуют растущие суммы господдержки и общее число фильмов, запускаемых в производство.

А зрителю, который уже подтвердил, что вполне готов смотреть российское, следует внимательно следить за релизами. В следующем году ожидаются громкие премьеры: новая экранизация «Альпийской баллады» Василия Быкова, третий фильм о майоре Громе, военная драма «Литвяк» и новый «Мастер и Маргарита» от создателя «Серебряных коньков» Михаила Локшина.