Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.6 комментариев
В России отмечен рост интереса к контенту на национальных языках
Контент на национальных языках поможет не только заполучить внимание пользователей, но и поспособствует делу развития культуры, заявил продюсер по специальным проектам АО «Татмедиа» Рустам Гореев на федеральном форуме «Цифровой алмаз».
Он отметил, что аудитория части регионов страны сегодня голодна до контента на национальных языках. «Когда вы с качественным контентом, я имею в виду с хорошим продакшеном, дизайнерами, авторами, которые пишут на том языке, на котором вы постите (а не просто переводят с русского языка) – когда вы с этим всем заходите на поляну национального контента, вы просто можете забрать эту аудиторию прямо сейчас. И этим нужно заниматься», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Многие думают, что только песни, картины, кино – это элементы культуры. На самом деле мемы, посты, шутки в социальных сетях – это тоже элементы современной культуры. И если это делается хорошего качества, то вы двигаете культуру вашего народа вперед», – указал Гореев.
Заместитель руководителя организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Александр Бодров заметил, что сегодня в разработке игр все чаще можно встретить грантовые проекты. Помогают развивать геймдев в стране такие организации как: Институт развития интернета (ИРИ), Фонд содействия инновациям (ФСИ), Президентский фонд культурных инициатив и другие. «Потихонечку начинают туда обращаться: либо студии – для развития бизнеса, либо за мероприятиями, связанными с игровой индустрией», – сказал Бодров.
Одним из самых заметных проектов, разработанных за счет гранта ИРИ, стала игра «Смута», релиз которой назначен на февраль 2024 года. Исполнительный продюсер студии-разработчика Cyberia Nova Евгений Русак отметил, что в Институте развития интернета (ИРИ) очень внимательно относятся к потенциальным продуктам и готовы вложиться лишь во внятную перспективную идею.
По словам Русака, при создании «Смуты» огромное внимание уделялось именно историческому компоненту. «Часть, связанная с исследованием истории, с ее верификацией является большой частью разработки», – указал специалист. При этом, как подметил представитель игровой студии, создавать продукт, продвигающий страну, в случае с Россией совсем нетрудно. «Страна огромная. Куда ни ткни, всегда наткнешься на что-нибудь совершенно удивительное», – заключил продюсер.
Как указал директор Института математики и компьютерных технологий ДФУ, технический директор студии Game Forest Григорий Алексанин, специалистов, способных создавать качественный продукт, в России хватает. «Люди, группы, организации, которые умеют делать игры, есть и в стране, и в частности на Дальнем Востоке. Много людей, которые делают игры, и значительная их часть делает игры хорошо», – высказался он, заметив, что «компетенции производства в России, наверное, одни из самых лучших в мире».
На сессии «Актуальные тренды медиапотребления в России» спикеры поговорили о медиапродукте, тенденциях его развития и возможностях, которые современные технологии предоставляют в этой сфере. По словам заместителя начальника управления информационных проектов «Диалог» Александра Малкова, одним из ярких трендов сегодняшнего дня являются подкасты. «Данные по подкастам очень интересные, потому что так или иначе, от года в год мы видим достаточно большой рост русскоязычных подкастов», – добавил он.
Другим заметным трендом последние несколько лет являются прямые эфиры, завоевывающие мир соцсетей и очень хорошо воспринимающиеся аудиторией. «Безусловно, абсолютным драйвером этого является у нас VK и проект этой компании – VK Клипы. И фактически мы видим постоянный рост. По последним данным, которые представил «ВКонтакте» по своим отчетам за 2023 год, за третью декаду, они очень плавно подбираются к миллиарду просмотров в сутки. Это невероятные цифры», – сказал Малков.