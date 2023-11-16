Эксперты рассказали о популяризации традиционной культуры в видеоиграх

Также эксперты обсудили, что нужно для успешного сотрудничества представителей разных индустрий – от государственных органов до музейного дела – с игровой отраслью. По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, игры – это инструмент общения с огромной аудиторией как в России, так и в мире.

«Мировой рынок игр – практически в два раза больше рынка музыки и кино, и это о многом говорит. В России ситуация отличается – у нас сильный кинематограф, который активно развивался и сильно вырос за последние 5-10 лет, и сейчас он кажется более объемным и «благополучным». Но в ближайшие несколько лет индустрия видеоигр вырастет, и с точки зрения вовлечения в контент, вложения ежедневного времени и средств пользователей – в перспективе игры могут в несколько раз превысить смотрение сериалов и кино», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что сейчас нужны флагманские игры, которые подтянут за собой и все остальные. «Государство сейчас активно занимается рынком с точки зрения создания условий, чтобы разработчики могли получать заказ и создавать продукт c качественными механиками и при этом – культурно и ценностно близким российской ментальности наполнением – продукт, который будет безопасным и полезным, особенно для юных и молодых пользователей. Сейчас нам нужны флагманские игры, которые подтянут за собой и все остальные», – сказал он.

Генеральный директор АПРИОРИ и директор по продукту VK Play Александр Михеев пояснил, что сейчас наступил этап глобальной перезагрузки индустрии – и в качестве, и в количестве, и в сутевом наполнении игр. «Игровая индустрия всегда была сфокусирована на экспорте, на наполнении, которое будет позитивно воспринято зарубежной аудиторией. Сейчас фокус сместился, но от момента идеи до релиза на площадке создатели игр должны пройти очень сложный и долгий путь. Чтобы его пройти, нужны сильные и высококлассные специалисты, а для их появления (в том числе роста молодых талантов с горящими глазами) нужно образование, акселераторы, стажировки, различные помогающие программы. Мы в это уже вкладываемся, например, крупные игроки рынка приглашают студентов на стажировки и таким образом растят кадры», – отметил он.

Независимый игровой продюсер, один из учредителей Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Вячеслав Макаров добавил, что российская игровая отрасль была ориентирована на мир, и сейчас той индустрии, которая существовала до 2022 года, просто нет – ее надо построить с нуля.

«Поддержка нужна именно в том, чтобы помочь рынку пережить переходный период, а дальше он сам сделает все, что нужно. По сути, «Смута» станет первым продуктом новой индустрии, а помимо этого проекта нужно развивать уже работающий в России тип игры – free-to-play online продукты, которые могут стать неким «хребтом индустрии», источником денег для вкладывания в другие проекты, источником привлечения аудитории. А что касается смысловой составляющей в играх, образовательное или ценностное наполнение никак не помешает сделать игровые механики достойными: культурное содержание игры не связано напрямую с ее качеством», – сказал эксперт.