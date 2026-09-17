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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    17 сентября 2026, 13:38 • Новости дня

    В Сербии открылся завод по производству военных беспилотников

    В Сербии открылось производство военных беспилотников по израильским технологиям

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сербии Александар Вучич сообщил об открытии в стране завода по сборке современных военных беспилотных летательных аппаратов.

    Производство ведется по израильским технологиям. Техника поступит на вооружение сербской армии и вооруженных сил других стран, передает ТАСС.

    Вучич заявил о планах совместно с израильскими партнерами открыть в Сербии еще как минимум три завода. При этом журналистов на открытие первого предприятия не пригласили из-за конфиденциальности процесса.

    Сербские СМИ ранее сообщали, что речь идет о сборке военных беспилотников с участием государственной компании «Югоимпорт» и израильской Elbit Systems.

    В конце августа китайская компания Jiangsu Reliance Energy Tech подписала соглашение о создании в сербском городе Инджия завода аккумуляторов для БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вучич анонсировал подписание новых контрактов на вооружение Сербии.

    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    16 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим

    Начальник Генштаба Сирии ан-Наасан посетил российскую базу Хмеймим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Генштаба Сирии Али ан-Наасан провел переговоры с российскими военными на авиабазе Хмеймим в рамках реорганизации объектов в центры совместной подготовки, сообщило Минобороны арабской республики.

    Военная делегация Сирии во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, передает ТАСС. В состав делегации также вошли командующий ВВС бригадный генерал Асем Хавари и командующий ВМС бригадный генерал Мухаммед ас-Сууд.

    «В рамках поездки состоялось несколько встреч начальника Генштаба генерал-майора Али ан-Наасана и сопровождавших его командующего ВВС бригадного генерала Асема Хавари и командующего ВМС бригадного генерала Мухаммеда ас-Сууда с российскими военными», – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

    В августе Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих. По информации сирийского внешнеполитического ведомства, на реорганизацию объектов отведено три месяца.

    Напомним, Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Министерство иностранных дел России отметило значимость этого шага для дальнейшего взаимодействия двух государств.

    Для обучения сирийских военнослужащих на бывшей базе Хмеймим заработает совместный учебный центр.

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    16 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил возможность проведения мирных переговоров по Украине на территории Сербии при согласии всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение переговоров по Украине в Сербии. Он также отметил, что выбор локации для дипломатического урегулирования зависит исключительно от готовности участников процесса, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель дипломатического ведомства оценил перспективы Белграда стать местом встречи делегаций.

    «Возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Напомним, что еще в прошлом году президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве нейтральной площадки для мирных переговоров.

    Позже глава российского МИД Сергей Лавров положительно оценил возможность возобновления встреч и в Стамбуле. Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, на период потенциального диалога Россия не остановит проведение специальной военной операции.

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    17 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении внести в парламент два законопроекта, которые узаконят лишение гражданства авторов клеветы на солдат израильской армии и увеличат штраф за клевету на ЦАХАЛ в 20 раз.

    «Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

    По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

    Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

    Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.

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    17 сентября 2026, 07:42 • Новости дня
    Российский Су-57Э показал рекордную дальность полета

    Истребитель Су-57Э совершил уникальный перелет в Египет с внутренними баками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель Су-57Э совершил исключительный по дальности полет с вкладными топливными баками до места проведения авиасалона El Alamein International Airshow в Египте, сообщила госкорпорация «Ростех».

    Российский истребитель пятого поколения совершил перелет в Египет на авиасалон El Alamein International Airshow, используя топливные баки внутри грузовых отсеков, сообщает ТАСС.

    «Российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета с вкладными топливными баками. Су-57Э совершил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков. Это позволило обойтись без классических подвесных топливных баков на внешней подвеске самолета», – заявили в госкорпорации «Ростех».

    Машина выполнила полет с одной промежуточной посадкой, после которой запас хода составил еще тысячу километров. Этого объема хватило для демонстрационного полета на следующий день, сравнимого по расходу с реальным воздушным боем. Такое решение сохраняет аэродинамику и увеличивает дальность перегона, соответствуя концепции пятого поколения.

    В госкорпорации подчеркнули, что среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Истребитель отличается малозаметностью и сверхманевренностью, а его поставки иностранным партнерам уже начались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители Су-57 прибыли в Египет для участия в авиасалоне El Alamein International Airshow. Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ экспортной комплектации машины с принципиально новым вооружением. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Алжир первым иностранным покупателем этого самолета.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    16 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Индийская военная делегация прибыла в Москву для переговоров

    Делегация Индии прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества сухопутных войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военная делегация Индии во главе с генералом Дхираджем Ситхом прибыла в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск, сообщили в Минобороны.

    Визит индийских военных начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Церемония в Александровском саду прошла под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, Героя России генерал-полковника Александра Матовникова. Затем в Главном командовании Сухопутных войск состоялись официальные двусторонние переговоры.

    «Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в Минобороны.

    В ходе визита индийская делегация посетит Национальный центр управления обороной Вооруженных сил России. Также запланировано посещение военно-учебных заведений Сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Индия направила своих военнослужащих на стратегические учения «Запад-2025».

    Летом того же года министр обороны России Андрей Белоусов назвал эту страну исключительно важным стратегическим партнером. Ранее оборонные ведомства двух государств подписали соглашение об упрощении взаимодействия.

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    17 сентября 2026, 06:33 • Новости дня
    Кустурица снял фильм про патриарха Кирилла

    Кустурица сообщил о выходе фильма про патриарха Кирилла

    Кустурица снял фильм про патриарха Кирилла
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица планирует выпустить новую картину о предстоятеле Русской православной церкви патриархе Кирилле до конца текущего года.

    «Мы закончили снимать фильм про Патриарха Кирилла <…>. До конца года, я думаю, что выпустим», – поделился режиссер с ТАСС.

    Ранее стало известно, что съемочный процесс проходил в Кирилло-Белозерском монастыре, расположенном в Вологодской области. Теперь производство ленты продолжается на территории Сербии.

    Выход картины приурочен к грядущему 80-летию патриарха Московского и всея Руси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кустурица сравнил отношение россиян к культуре с верой и заявил о намерении снять фильм о событиях СВО. Кустурица также выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа.


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    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

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    16 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Вучич оценил шансы проведения переговоров по Украине в Сербии

    Вучич: Переговоры по Украине в Сербии маловероятны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности страны организовать мирные переговоры по Украине, однако отметил, что эта идея пока не обсуждалась.

    Вучич в ходе пресс-конференции сообщил о готовности предоставить площадку для диалога по украинскому конфликту, передает ТАСС. При этом он отметил, что вероятность выбора Белграда в качестве места для встречи остается невысокой.

    «Мы не обсуждали этот вопрос, и такая идея даже не рассматривалась. Хотя мы всегда обеспечиваем высокий уровень организации мероприятий, я не думаю, что выбор падет именно на нас», – подчеркнул глава государства.

    По словам политика, скорее всего, переговорный процесс будет организован на территории одного из арабских государств. Сербская сторона пока не получала официальных предложений стать посредником в мирном урегулировании.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение мирных переговоров по Украине на территории Сербии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности множества стран предоставить площадку для диалога.

    В прошлом году сербский лидер Александар Вучич предложил Белград в качестве нейтрального места для встречи делегаций.

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    17 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Марочко: Украинские войска отступили из Попасной в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска оставили позиции в населенном пункте Попасная под Дружковкой в Донецкой Народной Республике на фоне успешного продвижения российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо дружковского направления, то за несколько последних суток у наших военнослужащих есть серьезные успехи юго-восточнее от данного населенного пункта: украинские боевики отступили из Попасной. Также наши военнослужащие ведут бои за соседние Веролюбовку и Клиновое», – заявил он ТАСС.

    В районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Кондратовка продолжаются ожесточенные бои. По словам Марочко, украинское командование перебросило туда дополнительные резервы, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    «На данный момент наши военнослужащие сосредоточены на перемалывании живой силы и техники противника в данном районе», – сказал он.

    Кроме того, подразделения ВС России закрепились в Куртовке, расположенной неподалеку от Дружковки. Присутствие российских сил в этом населенном пункте подтверждается кадрами объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 сентября приступили к штурму Дружковки. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле.

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    17 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска взяли под контроль около четырех километров автодорог возле Орехова в Запорожской области, нарушив пути снабжения ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим об ореховском участке, то сейчас с района Новопавловки наши военнослужащие вышли на трассу H-08 и взяли под контроль приблизительно около одного километра участка асфальтированной дороги», – заявил он ТАСС.

    По его словам, бойцы вышли и к автодороге от Преображенки до Омельника с направления Червоной Криницы, взяв под контроль около трех километров трассы.

    Марочко отметил, что эти успехи серьезно усугубили положение украинских войск в данном районе.

    К тому же на фоне наступления российских войск со стороны Новоандреевки и Новоданиловки украинские подразделения отступили из-под Орехова.

    «В целом могу сказать, что приблизительно 10 кв. км, которые находятся юго-западнее Орехова, перешли в серую зону, то есть украинские боевики покинули его», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко ранее сообщал, что ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке. Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию. Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке.

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    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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