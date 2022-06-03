В Европе закончилась халява для беженцев с Украины

Власти Польши лишили украинских беженцев пособий, призвав гостей начинать зарабатывать на жизнь самостоятельно. Власти Швейцарии выказали раздражение по поводу того, что все больше украинцев пытаются незаметно вернуться на родину, но сохранить полученные на Западе льготы. Ужесточают порядки для беженцев и другие страны. Так, в Болгарии вместо бесплатных отелей их теперь размещают в «курортной тюрьме».

Польша намерена прекратить выплату пособий украинским беженцам, сообщил в четверг замминистра внутренних дел Павел Шефернакер. «С 1 июля правительство уже не будет выплачивать пособия беженцам с Украины. Мы исходим из того, что многие люди в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать», – цитирует чиновника газета «Речь Посполита». Пособия составляли 40 злотых в сутки (около 9,5 доллара). Отныне, пояснил Шефернакер, они будут выплачиваться только беременным или многодетным женщинам, а также инвалидам, приехавшим после 24 февраля.

Ранее власти второго по величине польского города Кракова вслед за Варшавой отменили для украинских беженцев бесплатный проезд в городском транспорте.

По данным польской погранохраны, в страну прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. Как отметил глава МИДа Збигнев Рау, два миллиона из них решили остаться в республике.

Варшаву волнуют экономические издержки от содержания украинцев, поясняет газете ВЗГЛЯД политолог Матеуш Пискорский, бывший депутат Сейма Польши. Польша приняла у себя украинцев больше, чем все страны ЕС вместе взятые, напомнил он.

«В Польше все прекрасно понимают, что Европа находится на пороге колоссального экономического кризиса. В нашей стране к осени прогнозируют катастрофу. Перед Польшей встала необходимость уменьшения потока огромных средств, которые тратятся на беженцев. Польша содержит беженцев исключительно из своего центрального бюджета, средств местных властей, одним словом – за счет рядовых налогоплательщиков. Но мнения налогоплательщиков по этому поводу никто не спрашивал», – посетовал бывший депутат.

Цыгане облюбовали вокзал Праги

На эту тему

Аналогичные меры принимают и в соседней Чехии. Власти Праги решили с 15 июня закрыть центр регистрации беженцев с Украины. Указывается, что столица исчерпала варианты предоставления жилья, медобслуживания и других видов социальной поддержки, необходимых беженцам.

Мэр Зденек Гржиб призвал обеспечить равномерное распределение беженцев по регионам страны, передает издание «Е15». В Праге концентрация украинских беженцев в четыре раза выше, чем в других регионах Чехии – более 90 тысяч из 360 тыс. человек, получивших в стране временное убежище. Как отмечает ТАСС, особую проблему представляют выехавшие с Украины цыгане, которые компактно разместились в залах и коридорах главного вокзала Праги. Для них разбили два палаточных городка.

Чехи устали от хамского отношения выходцев с Украины, говорит по этому поводу доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Хотя в нарушении общественного порядка, в бытовых преступлениях замечено лишь небольшое количество беженцев, именно это «агрессивное наглое меньшинство» формирует образ типичного украинца у жителей Праги, отмечает эксперт.

«Украинцы слоняются по улицам. Многие из них вносят свой вклад в ухудшение криминогенной обстановки в столице Чехии.

После 24 февраля маленькая Чехия приняла более 300 тыс. граждан Украины. Новоприбывшие сразу начали требовать себе повышенный комфорт в местах проживания, выбивать пособия беженцев в ЕС, все новые льготы, но при этом совершенно не хотели работать. Как бы чехи поначалу ни сочувствовали им, сегодня украинцы уже надоели», – заметил эксперт.

Трухачев напомнил, что Прага – один из главных туристических центров Европы. «Фактор денег для Чехии очень важен. Срывать уже третий туристический сезон в Праге из-за хамоватых гостей крайне накладно», – заключил он.

Болгария создала «курортные тюрьмы»

В четверг власти еще одной страны ЕС – Болгарии – решили переселить прибывающих украинских беженцев из гостиниц, расположенных на побережье Черного моря, «на территорию тюрьмы», как выразились блогеры.

Новые беженцы ожидали, что их расселят по номерам отелей курортных городов, как это было с предыдущей волной украинцев, однако их привезли на территорию пенитенциарного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на публикации в соцсетях.

В одном из роликов беженцы показывают, что их переселяют в лагерь из железных контейнеров, расположенных за колючей проволокой.

В Болгарию приехали к июню 150 тыс. граждан Украины, сказал газете ВЗГЛЯД глава правления Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков. По словам болгарского эксперта, украинцы расселились на курортах, в отелях. Они жили бесплатно, указывает Милетков, но теперь приближается сезон и отельерам пора принимать туристов.

«Украинцев оставили на курортах Болгарии, но уже в так называемой миграционной зоне. Это участок земли, где стоят фургоны для проживания. Зона огорожена – для безопасности самих же украинцев. Это не концлагерь, это лагерь беженцев в его типичном понимании. И украинцев разместили там не навсегда, а на три-четыре дня. Власти Болгарии планируют далее переселить беженцев на горные курорты, где наплыв отдыхающих бывает только зимой», – говорит Милетков.

Ужесточение условий, в которых содержатся беженцы, стало, видимо, одной из причин, по которой все больше украинцев предпочитают возвращаться на родину. Обратный поток уже зафиксировала статистика. Как сообщило Агентство ЕС по контролю границ Frontex («Фронтекс»), по состоянию на 23 мая число внутренне перемещенных лиц на Украине впервые сократилось. Общее число в настоящее время оценивается в 7,1 млн человек, что на 11% меньше, чем 3 мая, сообщило агентство. Всего же после 24 февраля в Евросоюз прибыло 5,3 млн граждан Украины.

Ужесточает порядки для украинцев и Швейцария, которая не входит в Евросоюз. В четверг там пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, воссоединение с семьей и устройство детей в школу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину. «Государственный секретариат по миграции принял решение, что может аннулировать статус защиты S, предоставленный лицам, покинувшим Украину, если они вернутся в родную страну более чем на 15 дней в течение трех месяцев», – сообщил швейцарский государственный секретариат по миграции.