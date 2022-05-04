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Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ Вениамин Демидецкий/ТАСС
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Украинские беженцы разоряют Прибалтику и Польшу

ЕС тратит на украинских беженцев большие деньги JAVAD PARSA/EPA/ТАСС
Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Каждый прибывший в ЕС с Украины получает пакет помощи, в том числе прямые финансовые начисления. О каких суммах идет речь, как это влияет на бюджеты стран Евросоюза и какие государства ЕС уже запросили у Брюсселя экстренную помощь из-за расходов на беженцев? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    ЕС тратит на украинских беженцев большие деньги
    		   4 мая 2022, 14:42
    Фото: JAVAD PARSA/EPA/ТАСС
    Текст: Владимир Добрынин

    Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Каждый прибывший в ЕС с Украины получает пакет помощи, в том числе прямые финансовые начисления. О каких суммах идет речь, как это влияет на бюджеты стран Евросоюза и какие государства ЕС уже запросили у Брюсселя экстренную помощь из-за расходов на беженцев?

    Единого финансового плана «обслуживания гостей из Незалежной» руководство Евросоюза не имеет, но общую картину все же пытается представить. Основываясь на программах, принимаемых отдельными странами – членами блока, каждая из которых видит возможные расходы по-своему.

    Германия в этом смысле разработала наиболее подробный и объемный план, свидетельствует EuroNews. Так, например, ФРГ намерена разрешить украинским беженцам обменивать свои гривны на евро в течение первых трех месяцев пребывания в стране. Заметим, что пока о допущении операций с украинской валютой больше нигде решений не принято.

    «Согласно плану, правительство возьмет на себя валютные риски коммерческих банков, которые в основном отказывались обменивать украинскую валюту после российского вторжения 24 февраля, – говорится в сообщении информационного агентства (скромно умалчивающего, что и до указанной даты европейские банки не хотели менять свои твердые евро на никому, кроме населения Украины, ненужную гривну). – Министерство финансов готово выделить на эти цели до 52,5 млн евро». По мнению некоторых экспертов, выделенные деньги следует считать «подъемными» для приезжающих, поскольку полученные немецким государством гривны невозможно будет хоть как-то использовать.

    По сведениям EuroNews, «спасаясь от войны, в Германию бежали не менее 360 000 украинцев». Ожидается, что всего в ФРГ прибудет около 500 000 человек. Треть из этого числа – взрослые. В рамках своей гуманитарной помощи Европейская комиссия в этом месяце уже предложила всем странам – членам ЕС разрешить украинским беженцам конвертировать свои гривны в евро максимум до 300 евро на человека.

    Обменные деньги – не единственный вид расходов на беженцев, ложащийся на федеральный и региональные бюджеты. Согласно данным Welt, «принимающая сторона» не верит в альтруизм рядовых немцев и потому устанавливает «стимулирующие ставки гостеприимства». В частности, глава департамента правительства земли Тюрингия Дирк Адамс уведомил прессу, что частные лица, которые соглашаются в своих домах и квартирах размещать «бегущих от украинской войны», должны будут получать от региональной администрации по 150 евро за первого принимаемого беженца и по 75 евро – за каждого последующего.

    Это же издание сообщает, что «на почве выделения средств беженцам с Украины во властных структурах земли Шлезвиг-Гольштейн произошло объединение правящей коалиции и оппозиции». «Парламент земли Шлезвиг-Гольштейн одобрил всеобъемлющий пакет помощи для поддержки беженцев с Украины. По предложению министра финансов Моники Хайнольд для приема и ухода за более чем 24 000 беженцев должно быть выделено до 400 миллионов евро», – отмечает газета.

    Британские власти готовы раскошелиться на большее. Английским гражданам, согласным приютить у себя тех, кто сумеет добраться с Украины до Туманного Альбиона, преодолевая все погранично-таможенные рогатки, Лондон заплатит по 350 фунтов стерлингов.

    И сумма эта от количества квартирантов не зависит. По данным Би-би-си, на 7 апреля заявок на получение возможности въехать в страну по этой «спонсорской схеме» было подано 43 600. Въехало же только 1200 беженцев. Министр территориального единства Майкл Гоув объявил, что «также изучается возможность размещения вынужденных переселенцев с Украины в пустующих резиденциях олигархов-россиян, попавших под санкции». За каждого принятого украинца, по словам Гоува, местные органы власти могут рассчитывать на получение 10 тысяч фунтов из госказны.

    Обращает на себя внимание и еще одна расходная позиция британских властей в отношении украинских беженцев: 220 миллионов фунтов стерлингов выделяется «для предоставления гуманитарной помощи, медикаментов и других предметов первой необходимости населению Украины и беженцам в соседних странах». Выделенные курсивом слова указывают на предпочтения англичан: мы готовы потратиться на украинских беженцев, особенно если они осядут в соседних с их страной государствах.

    Французский президент Эммануэль Макрон в ходе избирательной кампании заявил, что возглавляемая им страна готова принять не менее 100 000 украинских беженцев. Для реализации этой программы потребуется 400 миллионов евро, которые правительство должно получить в виде «чрезвычайного кредита». Европресса пестрит советами для украинцев, как добраться до заветных Парижа, Марселя, Дижона и других городов: воспользоваться возможностью взять бесплатные билеты из Польши до Берлина и бесплатные же из германской столицы до Франции.

    «Более 70 000 украинцев за два месяца, прошедших с момента начала войны на Украине, в настоящее время пользуются пособием для просителей убежища во Франции, сообщило в среду, 27 апреля, издание Le Figaro со ссылкой на Французское управление по вопросам иммиграции Ofii. Пособие, по словам этой же газеты, составляет 6,8 евро в день на человека. 

    Тройка прибалтийских государств в плане помощи бегущим с Украины – впереди Европы всей. В особенности Латвия и Эстония, где для прибывающих готовы снять последнюю рубашку. Правда, после этого попросить у Евросоюза для себя новую. Эстония, например, изо всех бюджетных сил обещает материальную поддержку гостям с Украины: 

    «Если у беженца есть место жительства, за которое ему не нужно платить, он может получать пособие на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в размере €150 в месяц на первого члена семьи, €120 в месяц на каждого последующего взрослого члена семьи и по €180 – на каждого ребенка. Если у человека или семьи есть жилье, расходы на которое он компенсирует самостоятельно, есть возможность ходатайствовать также о получении прожиточного пособия на частичную компенсацию расходов на жилье». Эту и другую полезную информацию можно почерпнуть на сайте Tripmydream.

    Латвийские граждане и неграждане в соцсетях жалуются на то, что власти «готовы предоставлять беженцам рабочие места, иногда даже за счет увольнения занимающих их латвийцев». «Почему мы, здесь живущие, должны учить латышский, а беженцам дают работу без знания госязыка?»; «Беженцы? Посмотрите на крутые джипы с украинскими номерами – люди с айфонами!»; «Мы в очереди к стоматологу через полгода, а украинцам, мой стоматолог говорит, уже выделили квоты на полгода» – это лишь несколько примеров высказываний в соцсетях коренных жителей Латвии.

    В обмен на терпение (или, скорее, терпимость), проявляемое в отношении «пострадавших украинцев», прибалтийская тройка при поддержке еще шести государств – членов ЕС, испытывающих наибольшее давление беженцев (Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия), обратилась к руководству Евросоюза с письмом. Текст его содержит просьбу к Еврокомиссии «мобилизовать ресурсы, фактически имеющиеся в бюджете Евросоюза, для смягчения последствий войны, включая резерв в размере более 1 млрд евро на солидарность и экстренную помощь специально для таких ситуаций».

    «И требуемый миллиард – это еще не все, отмечает в комментарии министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус. – Кроме того, Евросоюз должен быть готов оказать экстренную помощь». 

    Напомним, что в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,8 млн беженцев и нелегальных мигрантов, абсолютное большинство из которых – граждане стран Ближнего Востока и Северной Африки. СМИ мира назвали это явление «крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны миграционным кризисом». Сегодня выясняется, что то «нашествие с Ближнего Востока» было просто цветочками по сравнению с нынешними ягодками бегства людей в Европу с Украины. Различные источники (от Европейской комиссии до ООН) считают, что вооруженные столкновения на Украине заставят «уйти в ЕС и Великобританию» от четырех до восьми миллионов человек.

    «Пока еще рано давать точные цифры, но опыт показывает, что затраты могут быть очень высокими, – отмечается в редакционной статье испанской Cinco Dias. – В 2016 году расходы только бюджета Германии на беженцев достигли девяти миллиардов евро на примерно 750 000 просителей убежища». 

    Лидером по количеству прибывших украинцев является Польша (60,8% от общего количества), утверждают в Bruegel. Властям этой страны придется выделить на помощь перемещенным лицам не менее 1,67 млрд евро в течение двух ближайших месяцев. Эта сумма составляет 0,25% ВВП Польской Республики.

    Венгрия и Словакия, на которые в сумме приходится еще 16% украинских беженцев (по данным УВКБ ООН), не опубликовали никаких официальных оценок финансовых последствий. Но обе обнародовали планы, связанные с организацией трудовой занятости прибывающих, их медицинского обслуживания и возможностей получения образования, которые «будут иметь воздействие на государственную казну».

    Чешская Республика, которая даже не фигурирует в качестве одного из основных направлений этого исхода, планирует выделить на поддержку переселенцев в ближайшие три месяца сумму 199 млн евро. По данным Citigroup, эта цифра, вероятно, покроет только часть всех расходов. Общие же затраты, по оценкам банковской группы, в этот период достигнут 0,16% национального ВВП.

    Кстати, Варшава с суммой, которую пообещали ей выделить из Брюсселя, категорически не согласна. Польский премьер Матеуш Моравецкий даже написал отдельное письмо председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен с предложением к европравительству напрячься и выделить полякам значительно большую сумму (предположительно – 11 млрд евро) для покрытия всех расходов на «понаехавших». В целом же «исход украинцев обойдется принимающим странам в 2022 году в 30 млрд долларов. Причем основная нагрузка придется на страны Восточной Европы», считают аналитики из Bruegel.


     
     
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