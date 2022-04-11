Европа лишила Киев возможности на мирный исход конфликта

Глава евродипломатии Жозеп Боррель во второй раз за несколько дней сделал заявление, на которое ранее не решались в ЕС. Брюссельский чиновник объявил, что конфликт на Украине будет разрешен исключительно на поле боя. Для этой цели ЕС и наращивает поставки вооружений на Украину. О чем говорит это изменение риторики Европы, которая раньше выступала за дипломатический вариант урегулирования конфликта?

В понедельник глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое скандальное заявление, которое он сделал в минувшие выходные по итогам визита в Киев. Напомним, тогда он сказал, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя». «Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», – вновь подчеркнул Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. «Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – добавил глава евродипломатии. И в этом случае Боррель лишь повторил ранее озвученный тезис – по завершении визита на Украину он указал на полную поддержку Киева со стороны ЕС, в том числе на помощь в виде поставок вооружений.

Как отмечалось ранее, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта. Комментируя «первую серию» заявлений Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть экономической организацией, а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины являются из ряда вон выходящими и существенно меняют правила игры, констатировал в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.

В Североатлантическом альянсе тем временем готовятся к очередной демонстрации силы в Восточной Европе, в непосредственной близости к району специальной военной операции России на Украине. США и Польша намерены провести совместные военные учения в районе Жешува, недалеко от польско-украинской границы, сообщил в субботу Fox News. В ходе учений военные планируют провести стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов. На сегодняшний день в Польше сосредоточена 10-тысячная группировка вооруженных сил США, отмечает телеканал «Звезда».

В воскресенье в Литве стартовали совместные с США военно-инженерные учения, основная цель которых – «выполнить задачи инженерной поддержки маневренных объединений во время военных операций и улучшить взаимодействие подразделений», сообщает РИА «Новости». Добавим, что в понедельник стало известно о решении Германии направить для нужд ВСУ полсотни танков Leopard 1, причем первая партия этих машин будет поставлена через шесть недель.

«Европа постепенно, но быстро подходит к трактовке, что Россия – большая угроза, которую надо уничтожить, в том числе военным способом», – заметил научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Позиция Борреля – это большое концептуальное изменение. Ведь изначально внешнеполитическая и стратегическая идентичность Евросоюза строилась на том, что это объединение не считает войну способом решения каких-либо вопросов», – добавил политолог. По оценке Лукьянова, уже очевидно, что Европа заинтересована в поражении России, и это уже никто не пытается скрыть.

«Заявление Борреля – очень странное, – со своей стороны заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – Странное в первую очередь потому, что вообще-то решения о ведении боевых действий и оперирование такими терминами, как «победа», – это прерогатива НАТО или, как минимум, Киева. Но никак не главы дипломатии Евросоюза. Не исключаю, что это проявление какого-то несовпадения повесток ЕС и НАТО».

Кроме того, Кортунов обратил внимание на то, что

Боррель не дал характеристику тому, что он подразумевает под «победой».

«Возможно, победой Украины будет считаться переход ВСУ в контрнаступление и вытеснение российских войск с украинской территории. Вряд ли они разумеют под победой оккупацию Москвы, хотя теперь уже ни за что ручаться нельзя», – заметил эксперт.

При этом, по словам Кортунова, если заявление главы дипломатии ЕС соответствует официальной позиции Запада, то США и НАТО должны будут официально зафиксировать победу России, когда спецоперация ВС РФ будет доведена до конца. «В таком случае Западу придется признать наступление новой реальности в Европе. Думаю, тогда ЕС разорвет все интеграционные и прочие соглашения с Киевом и продлит сроки пребывания украинских беженцев. Также Запад может сформировать некое правительство Украины в изгнании», – спрогнозировал аналитик.

«Но если Запад признает военное решение украинского вопроса единственно возможным, то, какие бы люди не пришли на Украине к власти после российской спецоперации, Запад будет вынужден так или иначе искать с ними пути для диалога», – указал собеседник.

«Пока же можно констатировать, что США и ЕС продолжают массовые поставки оружия и военной техники на Украину, – отметил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. – Например, Словакия пообещала продать им гаубицы Zuzana. Также Запад оказывает ВСУ разведывательную поддержку, сообщает о перемещениях российских войск. Помимо этого, западные союзники проводят массированные военные учения вблизи российских границ для того, чтобы обозначать давление на Россию на западных флангах. Но все это только продлит боевые действия и не изменит суть, заключающуюся в том, что Украина обречена».

Кроме того, напомнил собеседник, на стороне ВСУ сражаются представители вооруженных сил США и ЕС, а также бойцы частных военных компаний. «Очевидно, будущая отправка членов ЧВК или регулярных сил под их видом направлена на развертывание партизанской войны, которая должна стать следующим этапом боевых действий», – добавил военный эксперт.

Собеседник упомянул слова председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что боевые действия на Украине могут затянуться на годы. «Думаю, тут речь шла как раз о партизанских действиях, когда ВСУ практически перестанут существовать. Будут действовать лишь отдельные бандформирования и осуществлять диверсионные акты, опять же – при полной поддержке Запада», – добавил он.

При этом Бартош указал: если войска НАТО появятся на Украине даже под предлогом защиты населения, значит они вступят в столкновение с ВС России, а это уже будет чревато развязыванием серьезного конфликта. Поэтому Запад на это не пойдет. «А для того, чтобы выполнить миротворческую миссию на Украине, необходима санкция всех сторон конфликта. Россия, думаю, не даст на это согласия», – отметил аналитик.

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«Заявление Борреля, на мой взгляд, – это уже стопроцентное доказательство и свидетельство того, что у Украины нет суверенитета, ведь абсолютно экзистенциональные вопросы по переговорам с Москвой отводятся западным куратором. Исходя из этого, нужно понимать, что Боррель адресует слова Киеву, вкладывая такой подтекст: если вы не продолжите воевать до последнего украинца, то мы аннулируем все гарантии, которые давали политической элите Украины. Деньги, которые находятся на Западе, потеряются, будут заморожены или попросту экспроприированы. Другая помощь также будет приостановлена», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

При этом, по его словам, на Украине слова Борреля трактуются как приверженность якобы коллективному противостоянию России, хотя ни европейцы, ни американцы не теряют своих военных и гражданских лиц в боевых действиях. «Если слова Борреля выражают точку зрения ЕС и США, то не только потеря субъектности Украиной – это гуманистическая смерть Запада, для которого украинцы – расходный материал», – подчеркнул эксперт.

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