Лукьянов указал на концептуальные изменения в отношении Евросоюза к России

«Европа постепенно, но быстро подходит к трактовке, что Россия – большая угроза, которую надо уничтожить, в том числе военным способом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

«Позиция Борреля – это большое концептуальное изменение. Ведь изначально внешнеполитическая и стратегическая идентичность Евросоюза строилась на том, что это объединение не считает войну способом решения каких-либо вопросов», – рассказал научный директор МДК «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он также отметил, что ЕС создавали для того, чтобы Европа не повторила той политической реальности, которая была в первой половине XX века.

«Россия сегодня рассматривается исключительно как угроза всему миру. А поскольку угроза велика, то ее надо любыми способами, в том числе военными, уничтожить», – пояснил Лукьянов. При этом, по словам собеседника, остается вопрос, к чему могут привести такие изменения внутри ЕС и можно ли говорить о том, что Европа откажется от наследия второй половины XX века.

«Пока предпосылки крайне тревожные, потому что идет масштабная ремилитаризация. Сейчас она обосновывается проблемой России и Украины, но дальше это может повернуться в разные стороны», – поясняет Лукьянов. Эксперт также обратил внимание на то, что Запад преследует свои интересы в конфликте между РФ и Украиной.

«Уже очевидно, что Европа заинтересована в поражении России. И это уже никто не пытается скрыть. Поскольку в силу соотношения военных возможностей достичь этого довольно сложно, напрашивается вывод, что они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока военные возможности России не начнут иссякать. Что же касается мощи Украины, то ее намерены компенсировать внешней поддержкой извне», – заключил Лукьянов.

В понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя». Он также призвал срочно предоставить Украине оружие.

Ранее по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.

Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.