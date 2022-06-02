Польша предъявила украинским беженцам ультиматум

Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.

Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», – передает РИА «Новости» слова польского профессора Петра Длугоша.

Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что из въехавших в Польшу украинских беженцев 2 млн человек решили остаться на территории страны.

Напомним, с начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.