В Польше начали отменять бесплатный проезд для граждан Украины

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26 мая, четверг | Последнее обновление — 17:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
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Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов.
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Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами?
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Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Польше начали отменять бесплатный проезд для граждан Украины
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С начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», – гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы, передает РИА «Новости».
При этом в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. До конца июня украинцы могут пользоваться бесплатно общественным транспортом в Познани и Люблине.
Напомним, сразу после начала спецоперации несколько польских городов ввели бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 млн украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что в Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
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Певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет
Артистке Наргиз Закировой запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека, об этом сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию [ВС России на Украине]. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», – сказал Исмаилов в беседе со Starhit.
Он добавил, что певица была к этому готова, и предполагала, что подобные меры к ней будут приняты. Вместе с тем она решила оставаться верной «своей гражданской позиции».
Ранее сообщалось, что Закирову после прибытия в Россию задержали в аэропорту и могут депортировать.
Наргиз Закирова в 1990-х вместе с семьей переехала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте «Голос» и с тех пор занималась творческой деятельностью в России.
Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Дугин: Россия не должна соглашаться на аннексию Польшей Западной Украины
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Интеграция Украины в Польшу готовится ускоренным темпом, считает философ Александр Дугин. По его мнению, теперь перед украинцами стоит вопрос, в каком государстве они будут жить в будущем – в России или в Польше.
«Теперь всем очевидно, что западенская линия в украинской политике дошла до критической черты, и выбор отныне не между «незалежной Украиной» и возвращением Новороссии в Россию, а о том, где будут жить украинцы – в России или в Польше. Но для Восточной Украины это вообще не приемлемо. Наконец-то здесь всем станет ясно, для чего пришла Россия», – написал заявил главный редактор портала «Катехон»Александр Дугин.
Он отментил, что это не только неприемлемо для Восточной Украины, но может привести к появлению сопротивления и на западе страны, хотя сейчас еще неясно, возобладает ли «прямодушный украинский национализм» или «рабское стремление в ЕС и НАТО».
«Впрочем, это имеет второстепенное значение – Киевом управляют из Вашингтона, местное население и его настроения не имеют никакого значения», – отмечает философ. По его словам, на данный момент все указывает на то, что ускоренным темпом готовится интеграция Украины в Польшу.
«Этим можно было бы воспользоваться, если бы речь для нас шла только о Новороссии. Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд – это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти», – продолжил Дугин.
«Но есть и другая сторона вопроса, – добавил он. – Во-первых, НАТО в таком случае все же расширится в нашем направлении и существенно. Пусть не в полном масштабе, но в половину. Во-вторых, введение польских войск будет означать прямое участие НАТО в конфликте, а значит, все переводится на новый уровень эскалации».
По его мнению, вероятность использования ядерного оружия в этом случае возрастает. «Снова встает вопрос о красных линиях, которые Россия устанавливает с таким трудом и такой ценой. А определять границы между Восточной и Западной Украиной, точнее между Польшей и Россией, придется в боях с натовским контингентом. А это в высшей степени проблематично и рискует перерасти в Третью мировую», – подчеркнул автор.
«И, наконец, в-третьих. Россия, согласившись на аннексию Польшей Западной Украины, утрачивает – пусть пока не очевидный многим – статус друга и освободителя братского украинского народа», – пишет Дугин. По его словам, даже если государство «Украина» прекратит свое существование, то останутся православные украинцы, которых на Западной Украине по- прежнему большинство.
«Это проблема. Получается, что мы размениваем «свою» половину украинцев, на «чужую». А это сделка, а не исполнение освободительной миссии», – делает вывод Дугин.
Напомним, в воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. При этом в самой Польше уже приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. таким образром, Киев и Варшава создают союз не только с уравниванием прав граждан обеих стран, но и с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем.
Ранее Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.
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Транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области
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Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики (ДНР). В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, уничтожены: в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.
В районе железнодорожной станции Покровск ДНР в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки в Донбассе», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.
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Удар по «Мотор Сич» помешал Киеву выполнить турецкий заказ
Украинскому и турецкому ВПК придется пересмотреть планы после того, как российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что «Турция заказала на данном предприятии более 30 авиадвигателей АИ-450 и АИ-450Т для 15 ударных беспилотников». Отмечается, что Анкара уже «оплатила порядка 7 млн долларов». Как рассказал Рогов, производство было «в самом разгаре». По его словам, «отгрузка должна была состояться буквально через несколько месяцев». Как полагает Рогов, российский удар приведет к тому, что «теперь планы и турецкого ВПК, и тем более ВПК режима Зеленского, резко будут пересмотрены», передает ТАСС со ссылкой на «Херсон и Запорожье-24».
Напомним, Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
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Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада и отвергла «Минск-3»
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил предложение ряда западных партнеров согласиться на отказ от части территорий, которые Киев считает своими.
Подоляк заявил, что «еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго», а сейчас уже предлагается «прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира». «Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», – заявил он в Telegram.
По его словам, «кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине». Подоляк заявил, что «не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь». «Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?» – заявил он.
Напомним, Подоляк заявил, что в Европе призывают сдать территории ради мира, но Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Президент Украины Владимир Зеленский также посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир».
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Кремль: Москва ждет от Киева принятия требований России
Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.
«Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», – уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.
Ранее в офисе Зеленского заявили о якобы поступающих с Запада сигналах «уступить территории России».
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На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных
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Украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что на территории «Азовстали» не осталось украинских военных или боевиков-националистов, глава республики сказал: «Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная... Пока никто в этом не распишется», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по словам Пушилина, такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. «Конечно, необходимо будет их выявить, если таковые есть. Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено. После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того, как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», – отметил он.
Ранее Пушилин заявил, что проведение операции в Донбассе ускоряется, капитуляция нацбатальона «Азов» стала решающим фактором, противник стал чаще сдаваться в плен.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В офисе Зеленского заявили о поступающих с Запада сигналах уступить территории России
В Европе призывают сдать территории ради мира, Украина не будет участвовать в этом обсуждении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что «в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее»: «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы». Он также подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что Запад должен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения.
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Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами воздушно-десантных войск.
На кадрах видны хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, так называемый боевой наркотик, американская амуниция, передает РИА «Новости».
Как при этом отметили в Минобороны, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», – сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир, военные действовали двумя штурмовыми группами. «Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Российского офицера осудили по делу о госизмене и сотрудничестве с Украиной
Вынесен приговор старшему лейтенанту ВС России Руслану Артыкову по делу о государственной измене и сотрудничестве с военной разведкой Украины, сказала пресс-секретарь Южного окружного военного суда.
«Приговором Южного окружного военного суда Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант», – сказала Катькало ТАСС.
Она добавила, что дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку на нем стоит гриф «секретно».
В феврале в Лефортовском суде сообщали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ («Госизмена»)».
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Британия потребовала противопоставить России силу
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Действиям России нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа», говорится в речи, с которой глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступит в Сараево.
Британский МИД распространил выдержки из речи. Трасс заявит, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», нельзя «позволить, чтобы продолжительный и все более тяжелый конфликт разворачивался на Украине». Она потребует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», передает ТАСС.
«Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа», – отмечается в тексте выступления. Форин-оффис сообщил, что Трасс «подтвердит приверженность Великобритании миру и стабильности на Западных Балканах». Она заявит, что «будущее Боснии и Герцеговины – в суверенитете и самоопределении, в более тесном сотрудничестве с НАТО и такими странами, как Великобритания».
Напомним, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.
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На Запорожской АЭС обнаружили достаточные для создания ядерного оружия запасы урана
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Запасов обогащенного урана и плутония в Запорожской атомной электростанции достаточно для производства ядерного оружия, предположил замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности.
«30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана. Возникает даже вопрос, не допущена ли здесь какая-то арифметическая ошибка. Дальше вопрос о степени обогащения плутония и урана», – сказал Кондратьев в беседе с «Лентой.ру».
Он добавил, что для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80%, в то время как на атомных энергоблоках применяется обычный уран, обогащенный до 2–5%.
Эксперт призвал дождаться подтверждения изложенным данным. В случае подтверждения главным вопросом будет то, как были получены материалы для наработки такого объема обогащенного урана и плутония, поскольку они попадают под договор о нераспространении ядерного оружия.
«Украина, как участник международных соглашений, должна будет дать пояснения. Ситуация, конечно, может сложиться достаточно непростая. Потому что, например, «ТВЭЛ», поставляющий ядерное топливо, забирает обратно отработанный материал. Это правило четко выполняется, не позволяя стране-получателю проводить манипуляции, которые могут нарушить договор о нераспространении», – сказал Кондратьев.
Напомним, журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Гросси отмечал, что на территории АЭС было около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, при этом степень обогащения директор МАГАТЭ не указал.
Ранее в Стамбуле состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Особое внимание уделили Запорожской АЭС. Гросси попросил «об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию».
Запорожская АЭС, которая является крупнейшей АЭС в Европе, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодаре. Все энергоблоки однотипны – реактор ВВЭР-1000 производства «Ижорских заводов», турбина К-1000-60/1500-2 «Турбоатом» и генератор ТВВ-1000-4 объединения «Электросила».
С энергосистемой Украины ЗАЭС связана тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии.
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Украина пригрозила Венгрии ЧП на нефтепроводе «Дружба»
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Украина может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба», чтобы надавить на страны, которые не могут отказаться от российской нефти, заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Речь о шла о Венгрии, которая, по словам политика, воспользовалась ситуацией на Украине и начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба».
Она напомнила об отдельной нитке трубы, идущей в Венгрию.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – прим. ВЗГЛЯД) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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