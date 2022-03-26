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26 марта, суббота  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Зачем Байден призвал выгнать Россию из G20

В уставных документах G20 нет процедуры исключения стран Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press
США придумали новые санкции против Москвы. На этот раз они захотели исключить Россию из «Большой двадцатки» – номинального совета директоров, пытающегося решать глобальные экономические проблемы. При этом американцы отдают себе отчет в том, что исключить Россию не получится: в отличие от ситуации с изгнанием Москвы из G7, на «двадцатке» Вашингтон консенсус не соберет. Тогда зачем Штаты вообще поднимают этот вопрос? Подробности...
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Российская гумпомощь Украине и Донбассу потребовала централизации

Россия доставила более восьми тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину Михаил Терещенко/ТАСС
С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Тем не менее, пока в России нет централизованного органа, который отвечал бы за это направление. Как должна быть организована гумпомощь России Украине, чтобы исключить попадание мошенников в эти схемы? Подробности...
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В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...
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Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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    Российская гумпомощь Украине и Донбассу потребовала централизации

    Россия доставила более восьми тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
    		   26 марта 2022, 16:42
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова, Дарья Волкова

    С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Тем не менее, пока в России нет централизованного органа, который отвечал бы за это направление. Как должна быть организована гумпомощь России Украине, чтобы исключить попадание мошенников в эти схемы?

    За время проведения спецоперации на Украине мирному населению освобожденных территорий Россия доставила свыше 5 тыс. тонн предметов первой необходимости – продуктовых наборов (крупы, макароны, мука, консервы, картофель, свекла, детское питание), жизненно важных медикаментов и средств гигиены, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

    По его словам, силами Минобороны, МЧС и Росгвардии было проведено 617 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, продолжается доставка продуктов в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безымянное в ДНР. Там находятся более 400 человек, большинство из них – женщины, дети и пожилые люди.

    Всего Россия доставила более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая стройматериалы, в Донбасс и на Украину. Грузы передаются главам администраций для дальнейшего распределения населению. В приоритете при выдаче продуктов будут особо нуждающиеся: многодетные и малоимущие семьи, старики, воспитанники детдомов и интернатов. С этой целью местными администрациями сформированы списки для выдачи. Активную помощь в разгрузке колонн принимает местное население. Охрану и безопасность местных жителей обеспечивают российские правоохранители.

    В четверг замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил гумпомощь с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером. Стороны уделили особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года.

    «В 81 российском регионе работает 877 центров сбора гуманитарной помощи. Товары оттуда доставляются в Единый федеральный центр, а затем грузы совместно с представителями МЧС и Минобороны направляют в ДНР и ЛНР, и на Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель пресс-службы Ассоциации волонтерских центров.

    По его словам, работа ведется совместно с ресурсными центрами добровольчества Ассоциации волонтерских центров, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, «Молодежкой ОНФ», российским Красным крестом, Фондом продовольствия «Русь» и другими добровольческими объединениями и профильными службами.

    Также в конце февраля РКК начал общенациональный сбор средств на сайте мывместе.рф, где к 25 марта было собрано пожертвований на 62 млн рублей. Отчет о расходовании средств ежемесячно размещается на сайте РКК. «К примеру, для граждан из ДНР и ЛНР были приобретены технические средства реабилитации, детские прогулочные коляски, школьные и канцелярские принадлежности, медицинские технические средства», – указал эксперт.

    Кроме того, сотрудники Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» продолжают оказывать психологическую помощь беженцам. Поддержку может получить любой желающий, позвонив по телефону круглосуточной горячей линии, а также в Telegram и Viber.

    Помимо этого, в рамках проекта #Учимсявместе 262 студента ДНР и ЛНР были зачислены в российские колледжи, а с помощью акции «Добрая земля» для трудоустройства беженцев с Донбасса было предложено больше 10 тыс. вакантных мест из 32 регионов России.

    «Наш фонд уже месяц работает в режиме чрезвычайной ситуации. Первое направление деятельности – помощь беженцам в России. Мы передаем детское питание, питьевую воду, другие товары. Помогаем тем, кто нуждается в жизненно необходимых лекарствах, например, в инсулине», –рассказала Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» им. Елизаветы Глинки.

    «Второе направление работы – помощь детям, которые находятся в Донбассе, в том числе – раненным во время обстрелов, и тяжелобольным, например, с онкологией. Сложность в том, что многие дети привязаны к химиотерапии, гемодиализу, другим процедурам. То есть эвакуировать их нельзя, а у врачей на местах заканчиваются материалы, не хватает оборудования, белья. Мы все это закупаем и отправляем им», – пояснила Авилова.

    Она обратила внимание на то, что фонд собирает только денежные средства и не принимает лекарств и других материалов от дарителей. Ведь неизвестно, правильно ли все это хранилось, при каких условиях, где куплено. Исключение составляют производители медицинского оборудования и фармацевтические компании.

    «Тем же, кто хочет помочь, могу дать совет: чтобы не наткнуться на мошенников, чтобы помощь действительно дошла до адресата, следует тщательно изучить информацию о фонде или организации, через которую идет помощь»,

    – заметила Авилова.

    «Мы собираем помощь и прямо передаем туда, где располагаются беженцы. Также отвозим товары в пункт сбора гуманитарной помощи в Ростов, а дальше помощь уже целенаправленно и централизовано распределяется по нуждающимся. У нас есть несколько пунктов сбора по Краснодару, можно созвонится и принести помощь туда. Также работает общий пункт сбора на базе ОНФ», – рассказал председатель общественной организации «Опора России» Даниэль Башмаков.

    Для упрощения доставки гуманитарных грузов на Украину нужно разработать процедуру их беспошлинного ввоза, считает бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. «Для того, чтобы груз проехал на территорию Украины, нужно чтобы государственная структура задекларировала его как гуманитарный. Я знаю, что сейчас это решается в ручном режиме», – пояснил политик.

    Экс-парламентарий призвал перенимать опыт Крыма, где вопросом доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории занимается администрация республики и лично глава Сергей Аксенов. «Там, где этими вопросами занимается администрация, там до адресатов доходит безусловно вся гуманитарная помощь. В Крыму объекты размещения беженцев: гостиницы, санатории и предприятия формируют и отправляют помощь под контролем регионального Совмина. Думаю, сегодня это самый надежный канал доставки», – сказал Царев.

    Вообще же, указал собеседник, федеральное правительство должно наладить централизованную работу по всей территории России и контроль над всеми этапами – от сбора товаров до вручения их конечному получателю, нуждающемуся в помощи.

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