Российская гумпомощь Украине и Донбассу потребовала централизации

С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Тем не менее, пока в России нет централизованного органа, который отвечал бы за это направление. Как должна быть организована гумпомощь России Украине, чтобы исключить попадание мошенников в эти схемы?

За время проведения спецоперации на Украине мирному населению освобожденных территорий Россия доставила свыше 5 тыс. тонн предметов первой необходимости – продуктовых наборов (крупы, макароны, мука, консервы, картофель, свекла, детское питание), жизненно важных медикаментов и средств гигиены, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, силами Минобороны, МЧС и Росгвардии было проведено 617 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, продолжается доставка продуктов в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безымянное в ДНР. Там находятся более 400 человек, большинство из них – женщины, дети и пожилые люди.

Всего Россия доставила более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая стройматериалы, в Донбасс и на Украину. Грузы передаются главам администраций для дальнейшего распределения населению. В приоритете при выдаче продуктов будут особо нуждающиеся: многодетные и малоимущие семьи, старики, воспитанники детдомов и интернатов. С этой целью местными администрациями сформированы списки для выдачи. Активную помощь в разгрузке колонн принимает местное население. Охрану и безопасность местных жителей обеспечивают российские правоохранители.

В четверг замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил гумпомощь с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером. Стороны уделили особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года.

«В 81 российском регионе работает 877 центров сбора гуманитарной помощи. Товары оттуда доставляются в Единый федеральный центр, а затем грузы совместно с представителями МЧС и Минобороны направляют в ДНР и ЛНР, и на Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель пресс-службы Ассоциации волонтерских центров.

По его словам, работа ведется совместно с ресурсными центрами добровольчества Ассоциации волонтерских центров, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, «Молодежкой ОНФ», российским Красным крестом, Фондом продовольствия «Русь» и другими добровольческими объединениями и профильными службами.

Также в конце февраля РКК начал общенациональный сбор средств на сайте мывместе.рф, где к 25 марта было собрано пожертвований на 62 млн рублей. Отчет о расходовании средств ежемесячно размещается на сайте РКК. «К примеру, для граждан из ДНР и ЛНР были приобретены технические средства реабилитации, детские прогулочные коляски, школьные и канцелярские принадлежности, медицинские технические средства», – указал эксперт.

Кроме того, сотрудники Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» продолжают оказывать психологическую помощь беженцам. Поддержку может получить любой желающий, позвонив по телефону круглосуточной горячей линии, а также в Telegram и Viber.

Помимо этого, в рамках проекта #Учимсявместе 262 студента ДНР и ЛНР были зачислены в российские колледжи, а с помощью акции «Добрая земля» для трудоустройства беженцев с Донбасса было предложено больше 10 тыс. вакантных мест из 32 регионов России.

«Наш фонд уже месяц работает в режиме чрезвычайной ситуации. Первое направление деятельности – помощь беженцам в России. Мы передаем детское питание, питьевую воду, другие товары. Помогаем тем, кто нуждается в жизненно необходимых лекарствах, например, в инсулине», –рассказала Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» им. Елизаветы Глинки.

«Второе направление работы – помощь детям, которые находятся в Донбассе, в том числе – раненным во время обстрелов, и тяжелобольным, например, с онкологией. Сложность в том, что многие дети привязаны к химиотерапии, гемодиализу, другим процедурам. То есть эвакуировать их нельзя, а у врачей на местах заканчиваются материалы, не хватает оборудования, белья. Мы все это закупаем и отправляем им», – пояснила Авилова.

Она обратила внимание на то, что фонд собирает только денежные средства и не принимает лекарств и других материалов от дарителей. Ведь неизвестно, правильно ли все это хранилось, при каких условиях, где куплено. Исключение составляют производители медицинского оборудования и фармацевтические компании.

«Тем же, кто хочет помочь, могу дать совет: чтобы не наткнуться на мошенников, чтобы помощь действительно дошла до адресата, следует тщательно изучить информацию о фонде или организации, через которую идет помощь»,

– заметила Авилова.

«Мы собираем помощь и прямо передаем туда, где располагаются беженцы. Также отвозим товары в пункт сбора гуманитарной помощи в Ростов, а дальше помощь уже целенаправленно и централизовано распределяется по нуждающимся. У нас есть несколько пунктов сбора по Краснодару, можно созвонится и принести помощь туда. Также работает общий пункт сбора на базе ОНФ», – рассказал председатель общественной организации «Опора России» Даниэль Башмаков.

Для упрощения доставки гуманитарных грузов на Украину нужно разработать процедуру их беспошлинного ввоза, считает бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. «Для того, чтобы груз проехал на территорию Украины, нужно чтобы государственная структура задекларировала его как гуманитарный. Я знаю, что сейчас это решается в ручном режиме», – пояснил политик.

Экс-парламентарий призвал перенимать опыт Крыма, где вопросом доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории занимается администрация республики и лично глава Сергей Аксенов. «Там, где этими вопросами занимается администрация, там до адресатов доходит безусловно вся гуманитарная помощь. В Крыму объекты размещения беженцев: гостиницы, санатории и предприятия формируют и отправляют помощь под контролем регионального Совмина. Думаю, сегодня это самый надежный канал доставки», – сказал Царев.

Вообще же, указал собеседник, федеральное правительство должно наладить централизованную работу по всей территории России и контроль над всеми этапами – от сбора товаров до вручения их конечному получателю, нуждающемуся в помощи.

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