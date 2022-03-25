Царев указал на серьезную проблему доставки гуманитарной помощи на Украину

Для упрощения доставки гуманитарных грузов на Украину нужно разработать процедуру их беспошлинного ввоза, заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Для того, чтобы груз проехал на территорию Украины, нужно чтобы государственная структура задекларировала его как гуманитарный. Я знаю, что сейчас это решается в ручном режиме», – пояснил Царев.

Экс-парламентарий добавил: «В Крыму вопросом доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории занимается администрация республики и лично глава Сергей Аксенов. И понятно, что там, где этим занимается администрация, там все доходит. По-видимому, сегодня это самый надежный канал доставки».

Что касается объявлений от частных лиц о сборе средств для этих территорий, то здесь не исключены мошеннические схемы. «Частное лицо не может завезти груз, с него будут взымать пошлины и требовать заполнить декларации. Поэтому если обращаются частные лица – это, скорее всего, мошенничество», – предупреждает Царев.

Напомним, накануне российские власти на освобожденных территориях Украины начали выплачивать по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам. Кроме того, в российском МВД заявили, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в России без оформления патента. Также в России запустили кампанию по сбору помощи для животных в ДНР и ЛНР.

Вместе с тем Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, также на российских пунктах сбора подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее Олег Царев призвал установить законы России на освобожденной территории Украины. По мнению политика, там должны работать военные комендатуры, которые будут делегировать полномочия местным администрациям.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на некоторых освобожденных от националистов территориях Украины появился вакуум власти ввиду того, что часть украинских чиновников в силу разных обстоятельств перестала выполнять свои функции. Это требует создания новых органов власти на местах.

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