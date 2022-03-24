Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

Взгляд
24 марта, четверг  |  Последнее обновление — 02:29  |  vz.ru
Разделы

Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
Перейти в раздел…

При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В четверг исполняется ровно месяц с начала спецоперации России на Украине. За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца? Подробности...

За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание. Подробности...

В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

Обсуждение: 6 комментариев

Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Компания Renault объявила о приостановке работы завода в Москве
    На Украине захватили российских атомщиков Минобороны: Силы ДНР начали бой за Каменку и Новобахмутовку Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях Песков: Чубайс уволился по собственному желанию
    Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна Эксперт: Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы Израиль заблокировал продажу шпионской программы Украине
    СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича МИД передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях Страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации

    Главная тема


    Россия переходит к новой фазе операции на Украине

    блокировка счетов


    Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции

    американский дипломат


    Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

    запрещенная символика


    В Литве предложили приравнять латинскую букву Z к нацистским символам

    Видео

    история донбасса


    Владимир Корнилов: Донецкая республика создавалась как часть России

    экспорт пшеницы


    Продукты питания становятся оружием Запада

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    мирный договор


    Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

    Блогер Кирилл Федоров


    Определилось главное русофобское государство Прибалтики

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		24 марта 2022, 02:29

    В четверг исполняется ровно месяц с начала спецоперации России на Украине. Значимая часть этой кампании пришлась на столичный регион. За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца?

    1) Команда Кличко полностью провалила эвакуацию, за исключением некоторых успехов по спасению детдомов и инвалидов. По данным мэрии, в Киеве сейчас проживает чуть менее 2 млн человек. Примерно каждый второй киевлянин покинул город. Львиная доля выехавших сделала это самостоятельно и без какой-либо помощи со стороны властей.

    Около половины уехавших разместились в центральных и западных регионах Украины. Вторая половина находится за пределами страны. В городе, в основном, остались те, кто не имеет возможности выезда ввиду финансовых и транспортных ограничений. Там же остаются киевляне, которые хотели бы выехать в Белоруссию или Россию, но ВСУ по-прежнему держит коридоры закрытыми.

    2) Ситуация с продовольствием стабилизировалась. Здесь надо отдать должное местному бизнесу. После двух недель шока и деструктивного поведения властей, бизнес все-таки отладил работу супермаркетов и небольших торговых точек. К концу месяца улучшилась ситуация с аптеками, банковскими учреждениями, автозаправками и сервис-центрами.

    В северо-западных и восточных регионах региона ситуация обратная. Причем даже не из-за боевых действий, а скорее из-за некомпетентности местных властей, которые ведут себя в стиле «здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали». Особенно это касается эвакуации и вопросов логистики.

    3) С военной точки зрения наибольшую угрозу киевлянам несет размещение бронетехники ВСУ в жилых кварталах города, а также использование складских помещений для хранения боеприпасов. К чему это приводит – смотрим на пример ТРЦ Retroville. Вторая проблема – негодная работа ВСУшных систем ПВО, которые во время перехватов не предназначенных для Киева ракет просто разбрасывают их осколки по улицам и крышам домов. Это тоже приводит к печальным последствиям.

    4) МВД Украины к концу марта пытается навести порядок с потешными блокпостами и «активистами», которым бесконтрольно раздавали оружие. Спустя две недели даже самые отбитые чиновники пришли к выводу, что блокпосты создают пробки, мешают доставке продуктов и становятся опасными для простых киевлян. Теперь в разных районах Киева мы наблюдаем сокращение блокпостов и попытку МВД создать хотя бы видимость контроля над тех, кому они раздали оружие.

    Что желательно сделать российским силам в ближайшие недели?

    Во-первых, необходимо взять под контроль Киевскую ГЭС – первую ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Неосторожное обращение с ней или, не дай бог, шальной снаряд от «героїв нації» приведет к огромному наводнению и миллионам жертв. Избежать подобных сценариев – одна из ключевых задач на данном этапе. 

    Во-вторых, остро встает вопрос организации местного самоуправления на тех территориях, которые подконтрольны ВС России. Там необходимо решать не политические, а сугубо хозяйственные задачи. От налаживания поставок медикаментов и ГСМ, до организации посевной и восстановления каких-никаких, но все же рабочих мест.

    В-третьих, задействовать в работе с этими районами волонтерские организации, общественников и бывших граждан Украины, которые знают, как найти общий язык с местным населением. Почему этот ресурс до сих пор не использовался – в целом понятно. В условиях боевых действий толпа волонтеров скорее мешает, чем помогает. Но как только пушки замолкают – необходимо сразу же обустраивать мирную жизнь. Люди нуждаются в порядке – и этот порядок следует им обеспечить.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •