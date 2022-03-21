Что нашла российская армия в секретном бункере украинских войск?

Краткое сообщение Минобороны о том, что «в пригороде Киева российскими военными взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины» – образец исключительной скромности военного ведомства. На самом деле перед нами – событие чрезвычайной важности. Не менее важное, чем первое в истории боевое применение гиперзвукового оружия.

Все дело в том, что российская армия захватила по сути совершенно секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.

Прежде всего, что такое, собственно, «заглубленный командный пункт» (КП)? Это особо важный пункт управления, штаб крупной группировки (объединения) войск – дивизии, корпуса, армии или даже фронта (группы армий). Он всегда расположен подальше от любопытных глаз, глубоко под землей. О его точном местонахождении знает весьма ограниченное число лиц.

Любой подобный КП – центр выработки важнейших решений по управлению войсками. Он оснащен всеми секретными видами связи, системами жизнеобеспечения, разнообразными постами – вооружения, тыла и т. п. Вся информация о реальном положении дел в частях соответствующей группировки стекается именно сюда. Здесь идет своя, очень специфическая работа с картами и боевыми распоряжениями. Это мозг сведенных вместе крупных военных сил.

Опытнейшие офицеры – не вчерашние выпускники училищ, а как минимум в звании не ниже майора, чаще всего полковники, – вырабатывают здесь проекты решений, приказов, боевых распоряжений. Работают круглые сутки, два расчета попеременно сменяют друг друга с перерывом на отдых. Здесь всегда находится либо сам командующий соответствующей группировкой, либо его заместитель.

В теснейшем взаимодействии, которое отлаживается годами, эти специалисты оформляют, проверяют и реализуют замысел боевых операций, выработанный военачальниками. Без всех этих людей, без работы данного штаба самый гениальный полководец совершенно бессилен.

Все подобные заглубленные командные пункты – фантастически дорогостоящие сооружения. Тот, что захвачен, наверняка построен еще в Советском Союзе. А значит в российском Генштабе точно знали, где он находится. Чем оснащен. И что там можно найти.

Что же там удалось найти? Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.

К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.

Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.