Почему ВСУ прячут артиллерию в торговых центрах?

В понедельник Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение украинской батареи РСЗО «Град» в одном из торговых центров (ТЦ) на окраине Киева. По информации ведомства, украинские подразделения использовали площади ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.

Зачем же украинские войска используют гражданские объекты в военных целях? Короткий ответ на этот вопрос таков: так удобнее с логистической и чисто военной точек зрения.

Прежде всего, Киев находится фактически в полуокружении. С запада и востока от города находятся части российской армии. В последние дни они не ведут активных боевых действий, однако украинские войска пытаются предпринимать попытки контрнаступления. И наносить российским подразделениям, как говорят военные, «огневое поражение». А говоря гражданским языком – стреляют по ним из всех видов оружия. Причем не покидая границы городской черты Киева.

Одним из главных инструментов войны вот уже много лет является артиллерия, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО). После распада СССР тысячи таких машин остались в распоряжении независимой Украины. Украина активно использовала РСЗО (в частности, БМ-21 «Град») в ходе операции в Донбассе. И особенно активно использует эту боевую машину против российских войск, применяемых в ходе проходящей на Украине спецоперации. Потому что «Град» – действительно очень эффективная боевая система, применяемая против скоплений техники и живой силы противника.

Однако любая система оружия требует обслуживания, маскировки, снабжения – как топливом, так и боеприпасами. Судя по всему, в ВСУ решили, что торговые центры могут быть очень удобными военными базами, расположенными прямо в городе, среди жилых домов.

И действительно, цинично говоря, это так.

Во-первых, торговые центры содержат очень большие складские помещения – в них удобно хранить боеприпасы.

Во-вторых, снабжение расположенных в торговых центрах войск с помощью обычных гражданских грузовиков не вызовет никаких подозрений. К торговым центрам ведут удобные коммуникации, асфальтированные дороги.

В-третьих, как правило, неподалеку от таких ТЦ имеются заправочные станции, а военная техника потребляет очень много топлива.

В-четвертых, в ТЦ есть большие и наземные, и подземные парковки. Подземные парковки позволяют спрятать военную технику, а наземные – служить огневой позицией для артиллерии.

В-пятых, торговые центры содержат большие помещения, способные служить казармами или местом размещения военнослужащих. К ним подведено электричество, канализация, водоснабжение.

Наконец, в-шестых, в торговых центрах, по крайней мере днем, могут находиться тысячи людей. Ими украинские военные могут прикрываться как живым щитом.

Все это, несомненно, учитывала и российская армия. Как теперь становится ясно, российская разведка выявила одно из мест базирования и огневые позиции украинских РСЗО – торговый центр Retrovill в Киеве. С помощью беспилотников расположение украинских «Градов» отслеживалось в режиме реального времени. Фотографии показывают, что РСЗО базировались и перезаряжались на подземной парковке торгового центра.

В ночь на понедельник по торговому центру был нанесен ракетный удар. Целеуказание было обеспечено опять-таки с помощью беспилотников. По косвенным признакам, российская армия применила оперативно-тактическую или аэробаллистическую ракету – «Кинжал» или «Искандер». Попадание вызвало детонацию размещенных в торговом центре боеприпасов, взрыв чудовищной силы выбил стекла во всех окрестных многоэтажках. Батарея украинских РСЗО «Град» была уничтожена.

Таким образом, российская армия на практике продемонстрировала, что вычислить расположение украинской военной техники в городах несложно. А ее боевое применение обязательно вызовет ответный огонь.