Почему ВСУ прячут артиллерию в торговых центрах?

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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Одичание и ожесточение приходит быстро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в истории России. Фактический мораторий на смертную казнь впервые в Европе был введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Служба безопасности Украины фактически подтвердила использование торговых центров в Киеве в качестве баз для военной техники и складов вооружений. Тем самым украинские военные подставили под удар целый микрорайон и множество простых киевлян. Подробности...

«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...
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Зеленский достроил свою диктатуру

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Чем Байден вооружил Зеленского

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
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  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
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    Почему ВСУ прячут артиллерию в торговых центрах?

    		    22 марта 2022, 08:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Кондратьев

    В понедельник Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение украинской батареи РСЗО «Град» в одном из торговых центров (ТЦ) на окраине Киева. По информации ведомства, украинские подразделения использовали площади ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.

    Зачем же украинские войска используют гражданские объекты в военных целях? Короткий ответ на этот вопрос таков: так удобнее с логистической и чисто военной точек зрения.

    Прежде всего, Киев находится фактически в полуокружении. С запада и востока от города находятся части российской армии. В последние дни они не ведут активных боевых действий, однако украинские войска пытаются предпринимать попытки контрнаступления. И наносить российским подразделениям, как говорят военные, «огневое поражение». А говоря гражданским языком – стреляют по ним из всех видов оружия. Причем не покидая границы городской черты Киева.

    Одним из главных инструментов войны вот уже много лет является артиллерия, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО). После распада СССР тысячи таких машин остались в распоряжении независимой Украины. Украина активно использовала РСЗО (в частности, БМ-21 «Град») в ходе операции в Донбассе. И особенно активно использует эту боевую машину против российских войск, применяемых в ходе проходящей на Украине спецоперации. Потому что «Град» – действительно очень эффективная боевая система, применяемая против скоплений техники и живой силы противника.

    Однако любая система оружия требует обслуживания, маскировки, снабжения – как топливом, так и боеприпасами. Судя по всему, в ВСУ решили, что торговые центры могут быть очень удобными военными базами, расположенными прямо в городе, среди жилых домов.

    И действительно, цинично говоря, это так.

    Во-первых, торговые центры содержат очень большие складские помещения – в них удобно хранить боеприпасы.

    Во-вторых, снабжение расположенных в торговых центрах войск с помощью обычных гражданских грузовиков не вызовет никаких подозрений. К торговым центрам ведут удобные коммуникации, асфальтированные дороги.

    В-третьих, как правило, неподалеку от таких ТЦ имеются заправочные станции, а военная техника потребляет очень много топлива.

    В-четвертых, в ТЦ есть большие и наземные, и подземные парковки. Подземные парковки позволяют спрятать военную технику, а наземные – служить огневой позицией для артиллерии.

    В-пятых, торговые центры содержат большие помещения, способные служить казармами или местом размещения военнослужащих. К ним подведено электричество, канализация, водоснабжение.

    Наконец, в-шестых, в торговых центрах, по крайней мере днем, могут находиться тысячи людей. Ими украинские военные могут прикрываться как живым щитом.

    Все это, несомненно, учитывала и российская армия. Как теперь становится ясно, российская разведка выявила одно из мест базирования и огневые позиции украинских РСЗО – торговый центр Retrovill в Киеве. С помощью беспилотников расположение украинских «Градов» отслеживалось в режиме реального времени. Фотографии показывают, что РСЗО базировались и перезаряжались на подземной парковке торгового центра.

    В ночь на понедельник по торговому центру был нанесен ракетный удар. Целеуказание было обеспечено опять-таки с помощью беспилотников. По косвенным признакам, российская армия применила оперативно-тактическую или аэробаллистическую ракету – «Кинжал» или «Искандер». Попадание вызвало детонацию размещенных в торговом центре боеприпасов, взрыв чудовищной силы выбил стекла во всех окрестных многоэтажках. Батарея украинских РСЗО «Град» была уничтожена.

    Таким образом, российская армия на практике продемонстрировала, что вычислить расположение украинской военной техники в городах несложно. А ее боевое применение обязательно вызовет ответный огонь.


     
     
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