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Царев призвал установить законы России на освобожденной территории Украины
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«На освобожденных территориях Украины нужно изменить законы, назначить представителей власти и собрать народные дружины», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.
«Самый главный вопрос управления на освобожденных территориях касается не полномочий органов и управленцев, а законодательства», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
По его словам, на этих территориях должно действовать российское законодательство. «Везде должен вывешиваться российский флаг, а не украинский, независимо от того, установлен статус этих территорий или нет. Когда Советская армия освобождала Европу, в городах на зданиях военные вешали флаг СССР – флаг армии победителя. И законодательство на этих территориях тоже использовалось советское – до тех пор, пока не наладится мирная жизнь. А уже потом были сформированы ГДР и ФРГ, новые Венгрия и Чехия и так далее», – напомнил собеседник.
Кроме того, по мнению политика, на освобожденных территориях должна работать военная комендатура, которая будет делегировать полномочия местным администрациям. «Это такая печать, которая должна ставиться на пропусках и мандатах, выдаваемых правоохранителям, врачам и другим должностным лицам на случай, если их остановят российские военные для проверки документов», – пояснил экс-парламентарий.
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Царев также напомнил, что в Донбассе управлять освобожденными территориями ставили прежних представителей власти – если за ними не числилось преступлений перед населением.
«Если власть разбежалась или была откровенно нелояльна, то мы собирали местных жителей и предлагали проголосовать в форме народного схода, чтобы они выдвинули своих представителей, с которыми затем и сотрудничали. Если не получалось ничего из вышеперечисленного, то мы обращались к представителям Русской православной церкви. У них есть свой приход, они пользуются уважением и выстаивают работу с людьми», – рассказал собеседник.
Политик также подчеркнул необходимость собрать на освобожденных территориях народные дружины или милицию, чтобы следить за порядком, потому что в районах боевых действий, как правило, орудуют мародеры и грабители. «В первую очередь мы искали участковых, если их не хватало – обращались к МЧС. В иных случаях просто созывали всех молодых людей и предлагали собраться в отряды, чтобы следить за порядком на той территории, которая им вверена», – отметил Царев.
После того, как порядок на улицах установлен, необходимо выводить на работу коммунальные службы, больницы и прочие учреждения, чтобы налаживать мирную жизнь, добавил собеседник.
Ранее российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС. Также в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Накануне он сообщал, что «оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. «Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – указывал представитель Минобороны РФ.
Конашенков уточнял, что российские средства ПВО за день уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил представитель Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в данным момент от националистов и ВСУ освобождена почти вся территория ЛНР, осталось только зачистить Северодонецк и Лисичанск. На участке ДНР обстановка сложнее в силу того, что на этот отрезок приходилось большинство из 120-тысячного контингента ВСУ и нацбатов.
До сих пор основная часть всей украинской армии расположена на постепенно сужающемся пространстве от Курахово (западнее Донецка) до Авдеевки. Там же стоят основные части ствольной артиллерии и РСЗО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на освобожденных от националистов территориях Украины появился вакуум власти ввиду того, что украинские чиновники в силу разных обстоятельств перестали выполнять свои функции. При этом новые органы власти на местах не создаются. Это приводит к проблемам в организации жизнеобеспечения городов и малых населенных пунктов. Также на эту проблему обратил внимание украинский блогер Юрий Подоляка.
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На Украине захватили российских атомщиков
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Российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской АЭС, говорится в вербальной ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.
«С тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в которым был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС», – приводит текст ноты российского постпредства ТАСС.
Всего, согласно документу постпредства, удерживаются четверо человек, которые сопровождали соответствующий груз. В этой связи постпредство потребовало «освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию».
Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине.
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Бен Уоллес назвал неудачниками критически настроенных британских добровольцев
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Блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выпустили очередной тизер своего пранка с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.
Блогеры, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, спросили, может ли Британия выделить много добровольцев, которые бы приехали «воевать против русских». При этом Вован и Лексус заявили, что британцы часто дискредитируют Украину в глазах всего мира. Тизер видео опубликован на YouTube.
«Например, Джейк Прайдей из Кардиффа недавно дал интервью о том, какие у нас ужасные условия и как мы всем морочим голову. Он убедил еще 20 добровольцев отказаться от контрактов, такая информация подрывает боевой дух украинцев», – заявили пранкеры, представляясь украинским премьером.
«Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью СМИ. Я могу попытаться остановить их, но знаете, я уверен, что есть, что есть и такие люди, которые пришли вам помочь, которые счастливы стоять и сражаться плечом к плечу с вами», – сказал Уоллес.
Он отметил, что если «какой-то идиот из Кардиффа решит дать интервью, то он, наверное, все-таки идиот».
«Я имею в виду, что мне довольно трудно, в нашей свободной прессе я не могу контролировать таких людей. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов, понимаете? Людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Но посмотрим, что можно сделать», – сказал Уоллес.
Ранее Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.
Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.
СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом.
«Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС.
Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.
Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Выпущенный с Украины снаряд разорвался в селе в Белгородской области, есть пострадавшие
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», – написал Гладков.
Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах, передает радио Sputnik.
Украинский телеканал выдал погибших бойцов ВСУ за российских военных
Телеканал «Украина 24» выпустил в эфир репортаж, в котором продемонстрировал якобы погибших российских военнослужащих, однако у одного из них крупным планом запечатлена нашивка с фамилией на украинском языке.
В репортаже на одном из кадров запечатлена нашивка «Мiщеренко О.А.», при этом в сюжете утверждается, что тела принадлежат российским военным.
Также в репортаже показана бутылка водки, которая, по всей видимости, должна «свидетельствовать» о пьянстве в российской армии.
Ранее в прямом эфире канала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача.
До этого было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
Французы осудили антироссийское выступление Зеленского перед парламентом
Французы в соцсетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.
В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями, передает РИА «Новости».
«Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие», – написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.
Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов.
«Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова», – согласился один из подписчиков.
«Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать», – отметил еще один комментатор.
«Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей», – добавил другой пользователь в ответ.
«Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию», – заключил француз.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
Израиль заблокировал продажу шпионской программы Украине
Правительство Израиля заблокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России.
Отмечается, что украинские чиновники с 2019 года добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.
Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским Министерством обороны. Отмечается, что решение Израиля поставило Киев в «замешательство». Отказ произошел даже несмотря на позицию США, которые Украину в этом вопросе поддерживали.
Израиль выразил опасение, что возможность отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.
Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежка может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и борьбе с терроризмом и преступностью.
Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по данным СМИ, использовалось спецслужбами не только для отслеживания террористов, но и для слежки за политиками.
Лавров оценил слезливое выступления Зеленского перед ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед европейскими парламентами, рассчитывает на эмоциях заставить НАТО вмешаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил в ходе выступления в МГИМО, что «затягивание (переговоров между Москвой и Киевом) нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию, позволять Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами и после каждого такого выступления на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что позиция России простая, переговорные подходы были четко изложены, ими интересуются европейские представители.
«(Президент Франции Эмманюэль) Макрон и канцлер (Германии Олаф) Шольц регулярно общаются с (президентом России Владимиром) Путиным. Также премьер-министр Израиля. Мы в контакте с руководителями Китая и Индии. Но западные страны особо стремятся сыграть какую-то посредническую роль. Мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться», – указал министр.
Ранее Зеленский заявил о разочаровании Киева решениями ЕС по Украине и констатировал, что Киеву придется расплачиваться за помощь Запада. Также, по его словам, нет и ответа по ускоренному вступлению Украины в ЕС.
СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине
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Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по гуманитарной ситуации на Украине.
За российский проект резолюции, соавторами которого выступили Белоруссия, КНДР и Сирия, проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), передает ТАСС.
Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.
Как заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, «состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам».
«Отсутствие гуманитарной резолюции Совета Безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщикам на земле, позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам. Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и вопреки международному гуманитарному праву размещать тяжелые виды вооружений у больниц и детских садов», – сказал постпред РФ при ООН.
«Что касается доставки гуманитарной помощи, то мы будем стремиться решать эту задачу, как решали ее последние восемь лет для населения Донбасса, о страданиях которого вы предпочитаете не вспоминать», – отметил дипломат. «На всех подконтрольных российским военным территориях жители уже обеспечиваются предметами первой необходимости и продуктами питания, – сказал Небензя. – Убеждены, что по мере реализации задач специальной военной операции ситуация там будет только улучшаться».
Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию. В российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы ко «всем сторонам».
В документе подтверждался призыв ко всем сторонам «обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак, разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских объектов». Кроме того, решительно осуждались преднамеренные атаки на мирное население и гражданские объекты, включая неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах, указывалась необходимость обеспечить финансирование гуманитарной работы ООН.
Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.
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В Литве предложили приравнять латинскую букву Z к нацистским символам
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Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам.
За их демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро, сообщает со ссылкой на инициаторов предложения агентство ELTA.
«Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских вооруженных сил Z к нацистским и коммунистическим символам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине.
Ранее Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек.
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Минобороны: Силы ДНР начали бой за Каменку и Новобахмутовку
Группировка войск ДНР ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Донецкой народной республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.
Отмечается, что подразделения ВС России продвинулись еще на 2 км, передает РИА «Новости».
«Подразделения российских Вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», – отметил Конашенков.
Ранее в ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа.
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Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС.
Ранее в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Кадыров передал Зеленскому предложение чеченского бойца выступать в КВН
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своих соцсетях видео с чеченским бойцом, предложившим президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать в составе сборной Чечни в КВН.
«Аюб с передовой выступает с просьбой о Зеленском. После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что как только Зеленский отзовется на призыв прекратить сопротивление и сядет за стол переговоров, ему будет дана такая возможность.
«Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный». Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», – предупредил Кадыров.
Ранее Кадыров прочитал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.
Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»
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Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
«В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».
По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.
Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.
Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.
Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.
Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.