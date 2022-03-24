Царев призвал установить законы России на освобожденной территории Украины

«На освобожденных территориях Украины нужно изменить законы, назначить представителей власти и собрать народные дружины», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.

«Самый главный вопрос управления на освобожденных территориях касается не полномочий органов и управленцев, а законодательства», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

По его словам, на этих территориях должно действовать российское законодательство. «Везде должен вывешиваться российский флаг, а не украинский, независимо от того, установлен статус этих территорий или нет. Когда Советская армия освобождала Европу, в городах на зданиях военные вешали флаг СССР – флаг армии победителя. И законодательство на этих территориях тоже использовалось советское – до тех пор, пока не наладится мирная жизнь. А уже потом были сформированы ГДР и ФРГ, новые Венгрия и Чехия и так далее», – напомнил собеседник.

Кроме того, по мнению политика, на освобожденных территориях должна работать военная комендатура, которая будет делегировать полномочия местным администрациям. «Это такая печать, которая должна ставиться на пропусках и мандатах, выдаваемых правоохранителям, врачам и другим должностным лицам на случай, если их остановят российские военные для проверки документов», – пояснил экс-парламентарий.

#{video2}

Царев также напомнил, что в Донбассе управлять освобожденными территориями ставили прежних представителей власти – если за ними не числилось преступлений перед населением.

«Если власть разбежалась или была откровенно нелояльна, то мы собирали местных жителей и предлагали проголосовать в форме народного схода, чтобы они выдвинули своих представителей, с которыми затем и сотрудничали. Если не получалось ничего из вышеперечисленного, то мы обращались к представителям Русской православной церкви. У них есть свой приход, они пользуются уважением и выстаивают работу с людьми», – рассказал собеседник.

Политик также подчеркнул необходимость собрать на освобожденных территориях народные дружины или милицию, чтобы следить за порядком, потому что в районах боевых действий, как правило, орудуют мародеры и грабители. «В первую очередь мы искали участковых, если их не хватало – обращались к МЧС. В иных случаях просто созывали всех молодых людей и предлагали собраться в отряды, чтобы следить за порядком на той территории, которая им вверена», – отметил Царев.

После того, как порядок на улицах установлен, необходимо выводить на работу коммунальные службы, больницы и прочие учреждения, чтобы налаживать мирную жизнь, добавил собеседник.

Ранее российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС. Также в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.

Накануне он сообщал, что «оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. «Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – указывал представитель Минобороны РФ.

Конашенков уточнял, что российские средства ПВО за день уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил представитель Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в данным момент от националистов и ВСУ освобождена почти вся территория ЛНР, осталось только зачистить Северодонецк и Лисичанск. На участке ДНР обстановка сложнее в силу того, что на этот отрезок приходилось большинство из 120-тысячного контингента ВСУ и нацбатов.

До сих пор основная часть всей украинской армии расположена на постепенно сужающемся пространстве от Курахово (западнее Донецка) до Авдеевки. Там же стоят основные части ствольной артиллерии и РСЗО.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на освобожденных от националистов территориях Украины появился вакуум власти ввиду того, что украинские чиновники в силу разных обстоятельств перестали выполнять свои функции. При этом новые органы власти на местах не создаются. Это приводит к проблемам в организации жизнеобеспечения городов и малых населенных пунктов. Также на эту проблему обратил внимание украинский блогер Юрий Подоляка.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД