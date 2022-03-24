В России запустили кампанию по сбору помощи для животных в ДНР и ЛНР

Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России объявила кампанию по сбору гуманитарной помощи для животных из зоопарков и приютов ДНР и ЛНР под названием «Друзья зверей».

Оргкомитет, в который входят волонтеры всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта», представители Московского общества защиты животных и других объединений, организовывает доставку гуманитарного груза и уже на связи с четырьмя зоопарками и несколькими десятками приютов в ЛНР и ДНР, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сегодня в помощи нуждаются десятки тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы, грызуны и многие другие виды, в том числе краснокнижные.

Зоопаркам и приютам остро необходимы ветеринарные препараты, корма для животных, бытовая химия, стройматериалы и многое другое.

Кампания «Друзья зверей» организуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР, а также Общественных палат регионов. В перспективе грузы планируется направлять и в города Украины, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта.