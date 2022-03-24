В России запустили кампанию по сбору помощи для животных в ДНР и ЛНР

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25 марта, пятница | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Володин опроверг смерть Жириновского
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Недавно в одном большом городе было принято решение хоронить погибших воинов на кладбище произвольно. На свободных местах. Видимо, администрация таким образом пытается скрыть количество погибших, чтобы избежать кривотолков. Но именно эта глупость и станет причиной распространения слухов.
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Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?!
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Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории.
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России запустили кампанию по сбору помощи для животных в ДНР и ЛНР
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Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России объявила кампанию по сбору гуманитарной помощи для животных из зоопарков и приютов ДНР и ЛНР под названием «Друзья зверей».
Оргкомитет, в который входят волонтеры всероссийской благотворительной кампании «Забери друга из приюта», представители Московского общества защиты животных и других объединений, организовывает доставку гуманитарного груза и уже на связи с четырьмя зоопарками и несколькими десятками приютов в ЛНР и ДНР, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сегодня в помощи нуждаются десятки тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы, грызуны и многие другие виды, в том числе краснокнижные.
Зоопаркам и приютам остро необходимы ветеринарные препараты, корма для животных, бытовая химия, стройматериалы и многое другое.
Кампания «Друзья зверей» организуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР, а также Общественных палат регионов. В перспективе грузы планируется направлять и в города Украины, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта.
В ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем
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За последние сутки российские войска и подразделения ДНР ликвидировали на донецком направлении 56 украинских военных, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«На донецком направлении за прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских оккупантов, 23 огневых точки, две БМП, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», одну САУ 2С1 «Гвоздика», три бронетранспортера и полевой артиллерийский склад. Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».
По его словам, девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
«На мариупольском направлении подходит к завершению денацификация 36-й бригады морской пехоты, и в ближайшее время она перестанет существовать», – заключил представитель Народной милиции.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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Военный эксперт оценил значение освобождения Изюма российскими войсками
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«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.
«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.
Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.
«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.
Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны: Силы ДНР начали бой за Каменку и Новобахмутовку
Группировка войск ДНР ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Донецкой народной республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.
Отмечается, что подразделения ВС России продвинулись еще на 2 км, передает РИА «Новости».
«Подразделения российских Вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», – отметил Конашенков.
Ранее в ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа.
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Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР
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Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.
Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Жителей Донбасса изображали как зомби в книгах украинских националистов
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Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения «Правый сектор*»*, пишет РИА «Новости».
«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», – сказал Гагин.
Он обратил внимание на то, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию. «Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского», – заключил советник главы правительства.
Ранее государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции, которая была выпущена в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.
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Стало известно о боях подразделений ДНР с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя
Подразделения Донецкой народной республики ведут бой с боевиками нацбатальонов в поселке Азов под Мариуполем.
По данным РИА «Новости», наступление подразделений ДНР продолжается с другой части Мариуполя. Бойцы двигаются по левому берегу Азовского моря, а также со стороны Сартаны, закрепляясь в городской черте. При этом боевики нацбатов обороняют эту территорию.
Бойцы ДНР сообщают, что 22 марта им удалось захватить ряд объектов и сжечь три танка противника. Также удалось эвакуировать из подвалов несколько сотен мирных граждан, включая детей. Продолжаются бои за кладбище и завод Ильича.
Ранее сообщалось, что военные ДНР освободили уже 102 населенных пункта республики.
ПВО ДНР сбила украинскую «Точку-У»
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой народной республики перехватили украинскую ракету «Точка-У», заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Средства ПВО перехватили очередную ракету ТРК «Точка-У». Вечером 22 марта в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК «Точка-У», запущенная в направлении гражданской инфраструктуры республики», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
В результате падения обломков ракеты пострадал местный житель и домовладение.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска к семи утра среды обстреляли четыре населенных пункта в республике. До этого в ДНР сообщали об обстреле ВСУ ж/д станции и машзавода в Ясиноватском районе.
В школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию
В учебниках для школ освобожденных ЛНР и ДНР содержались нацистские тезисы и русофобия, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«В школах идут уроки об истории России и Украины, о том, что действительно и на самом деле сейчас происходит, о ситуации, которая складывалась на Украине, когда расцветали нацизм и русофобия. Вчера в Госдуме нам передали учебники с освобожденных территорий ДНР и ЛНР – в этих учебниках для школ черным по белому были вот эти все тезисы изложены, которые, к сожалению, ни к чему хорошему не приводят», – цитирует Кравцова РИА «Новости».
По его словам, организация воспитательной работы в региональных школах «крайне значима, особенно в текущих условиях».
Ранее в детской библиотеке освобожденного поселка Сартана в Донецкой области обнаружили книги, прославляющие радикальное украинское националистическое движение «Правый сектор*».
Стало известно о работе британцев с ВСУ задолго до поставок ракет NLAW
Британские инструкторы начали обучать украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а Лондон еще не объявлял о поставках противотанковых гранатометов NLAW, сообщают СМИ.
В городе Волноваха был обнаружен тайник с документами, среди которых – сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что во дворе дома также найдено большое количество гранатометов NLAW.
Согласно сертификату, выданному королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года. Среди тем – «обучение обращению с оружием». При этом о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале 2022 года.
Напомним, в 2018 году стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.
Королевский танковый полк Великобритании – это старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.
Ранее боец ВСУ рассказал о подготовке канадскими инструкторами украинских военных.
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ВСУ обстреляли Горловку минометными снарядами
Украинские военные провели обстрел города Горловка в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению: 13.20 – населенный пункт Дзержинск (шахта «Южная») – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров» – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию, машиностроительный завод и коммунальное предприятие в Ясиноватском районе.
До этого украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка. В представительстве сообщали также, что за сутки из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск один мирный житель погиб, 32 человека получили ранения.
Названо число мирных жителей ЛНР, погибших от обстрелов ВСУ за пять недель
Более 10 мирных жителей Луганской народной республики погибли в период с 17 февраля по 24 марта из-за обстрелов украинских войск, еще 15 человек ранены, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) ... стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших ... 15 человек получили ранения, в том числе трое детей», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Отмечается, что в тот же период со стороны украинских войск было зафиксировано более 760 обстрелов по территории ЛНР.
«За пять недель (с 17 февраля по 24 марта) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 761 обстрел территории республики со стороны вооруженных формирований украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», – уточняется в сообщении.
Как добавили в представительстве, всего за пять недель украинские войска выпустили 7527 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».
Накануне стало известно, что украинские войска к семи утра среды обстреляли четыре населенных пункта в Луганской народной республике.
Минобороны опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52, а также интервью с военным летчиком о боевых вылетах в первые дни спецоперации.
«В ходе выполнения полетного задания экипажи ударных вертолетов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По информации ведомства, полеты вертолетов проходят на предельно малых высотах. «Современные бортовые комплексы обороны помогают их экипажам обеспечивать огневое воздействие на воздушные суда и своевременно применять защиту от ПЗРК. Широкий спектр авиационных средств поражения позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в дневное и ночное время суток», – подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что экипажи армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине выполняют задачи по сопровождению колонн, в том числе с гуманитарными грузами, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений.
Накануне ведомство опубликовало уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» в замедленной съемке.
Ранее Министерство обороны публиковало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники. До этого ведомство демонстрировало уничтожение склада ВСУ с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния выше семи километров.
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ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Ясиноватой
Украинские военные обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Обстрел производился в 8.27 из населенного пункта Авдеевка», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
При этом о пострадавших и жертвах не сообщается.
Накануне ВСУ провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа. Под огонь попали Горловка, Железная Балка и Еленовка.
Напомним, утром в среду украинские военные провели обстрел Петровского района Донецка и населенного пункта Михайловка.
В ДНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11.00 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 гранат из СПГ и 58 гранат из АГС; 11.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено две мины калибром 120 мм; 14.10 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Напомним, утром в среду украинские военные провели обстрел Петровского района Донецка и населенного пункта Михайловка.
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету «Точка-У», при падении обломков ракеты пострадал мирный житель.
Профильный комитет Совфеда поддержал закон о статусе ветерана для участников спецоперации
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и в Донбассе.
«Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует Совету Федерации одобрить закон», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Совфед рассмотрит документ во второй половине 23 марта.
Так, согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Речь идет о льготах и дополнительных выплатах.
Статус получат ветераны и инвалиды боевых действий, участвующие в спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР.
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