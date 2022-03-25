В Ассоциации волонтерских центров рассказали об оказании гуманитарной помощи

Волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Также оказывается гуманитарная помощь, принять участие в которой может любой желающий, сказал газете ВЗГЛЯД представитель пресс-службы Ассоциации волонтерских центров.

«Почти во всех регионах страны работают оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ. Их 80. Они были открыты специально для этих целей: волонтерская и гуманитарная помощь. Координацию осуществляет руководство штаба: подбирает пункты временного размещения, договаривается о приеме и отправке, гумпомощи, направляет волонтеров и т. д. Перманентно следит за ситуацией в регионе и ее изменениями», – говорит представитель пресс-службы Ассоциации волонтерских центров.

Волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, продолжает собеседник. По состоянию на 24 марта 2022 года на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 402 378 человек, в том числе 84 376 детей. По всей стране более 61 тыс. добровольцев обеспечивают работу в 357 пунктах временного размещения в 34 регионах страны: они собирают и распределяют гуманитарную помощь, содействуют деятельности профильных организаций, проводят досуговые мероприятия для детей, помогают школьникам в учебе. В 81 регионе страны работает 877 центров сбора гуманитарной помощи, из них 141 центр открыт на базе региональных штабов #МЫВМЕСТЕ.

В пресс-службе отмечают, что совместно с оперативными штабами #МЫВМЕСТЕ работают Всероссийские волонтерские организации: ресурсные центры добровольчества Ассоциации волонтерских центров, волонтеры Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежка ОНФ», Российский Красный Крест, Фонд продовольствия «Русь» и другие добровольческие объединения совместно с другими профильными службами.

«В конце февраля Российский Красный Крест начал общенациональный сбор средств на сайте мывместе.рф, где каждый житель страны может пожертвовать средства для помощи людям. По состоянию на 24 марта пользователи сайта пожертвовали около 62 млн рублей. Отчет о расходовании средств ежемесячно размещается публично на сайте Российского Красного Креста. В рамках гуманитарной помощи для граждан из ДНР и ЛНР были приобретены и предоставлены технические средства реабилитации, детские прогулочные коляски, школьные и канцелярские принадлежности, медицинские технические средства», – делится эксперт.

Кроме того, специалист рассказывает, что в рамках #МЫВМЕСТЕ волонтеры-психологи Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» продолжают оказывать жителям психологическую помощь, причем поддержку может получить любой желающий, позвонив по телефону круглосуточной горячей линии. Также для этих целей в мессенджерах Telegram и Viber круглосуточно работает чат-бот.

«В рамках проекта #учимсявместе за 25 школьниками из ДНР и ЛНР закреплены волонтеры-репетиторы, всего к проекту присоединилось 88 волонтеров-репетиторов, 262 студента ДНР и ЛНР были зачислены в российские колледжи. В рамках проекта «Добрая земля» поступило 10 286 вакантных мест из 32 субъектов РФ для трудоустройства граждан, прибывших из ДНР и ЛНР (вакансии переданы в работу в пункты временного размещения для информирования граждан о возможности трудоустройства. На данный момент было порядка 5 обращений по представленным вакансиям, 2 человека трудоустроены)», – рассказывает представитель пресс-службы.

Помимо пожертвований, продолжает эксперт, жителям России доступна возможность стать волонтером, передать необходимые товары, узнать контакты центров сбора гуманитарной помощи. Все это можно сделать на сайте общероссийского проекта взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций мывместе.рф. Практически в каждом регионе есть пункты сбора и выдачи гумпомощи для физлиц, где работают волонтеры. Люди приносят туда вещи, в том числе – продукты, одежду, средства гигиены, детские игрушки и прочее. В пресс-службе обращают внимание на то, что главное, чтобы продукты были с длительным сроком хранения, а одежда, средства личной гигиены – абсолютно новые.

Далее из этого пункта вещи доставляются в Единый федеральный центр. Там идет перераспределение, затем вещи совместно с представителями МЧС и Минобороны направляют гуманитарную помощь на территорию ДНР и ЛНР.

Волонтером может стать любой совершеннолетний, нужно лишь зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ на мероприятие «Время помогать» и оставить анкету. Тогда становятся доступны все мероприятия по помощи эвакуированным жителям. Позже с волонтером связываются представители штаба #МЫВМЕСТЕ в своем регионе – приглашают, инструктируют, заключил представитель пресс-службы.

Известно, что Россия уже доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, также на российских пунктах сбора подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.