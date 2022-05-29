Что означают массовые жалобы украинских военных

Телеграм-каналы и Youtube забиты видеообращениями украинских подразделений к своему командованию и Владимиру Зеленскому. На что жалуются все эти люди, почему отказываются идти в бой и выполнять приказы? Означает ли это, что перед нами – долгожданный психологический надлом украинской армии?

Издание «Вашингтон пост» опубликовало весьма знаковый материал о положении ВСУ на востоке Украины. Герой публикации – командир роты Сергей Лапко. Едва ли не самое сильное его впечатление – превосходство ВС РФ в технике. «Они [русские] уже знают, где мы находимся, и когда украинский танк стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию». И [русские] начинают отстреливаться всем – «Градами», минометами. И ты просто молишься, чтобы выжить».

Отдельно командир роты упоминает, что их боевая подготовка заняла тридцать минут, в течение которых им выделили на практику стрельбы по тридцать же патронов на каждого: «Больше вы не получите, слишком дорого». После чего их перебросили из Ужгорода в район Лисичанска.

За три месяца от 120 человек в роте осталось 54, остальные убиты, ранены, дезертировали. Много претензий к командованию: если вначале ротацию проводили каждые 3-4 дня, то в последнее время смену не присылали больше месяца. Из-за чего он и его бойцы вынуждены были сняться с позиций и поехать в Дружковку, чтобы хотя бы помыться.

Там же, в Дружковке Лапко и его заместитель Виталий Хрусь пообщались с журналистом «Вашингтон пост». После чего обоих, а также нескольких их подчинённых арестовала СБУ, обвинив в дезертирстве.

Язык до Киева доведет

Судя по всему, история Лапко и его сослуживцев – очередной пример отправки украинским военным командованием подразделения теробороны (ТрО) на «восточный фронт». В украинских СМИ о такой практике начали часто сообщать в конце апреля – как только сами бойцы таких подразделений начали записывать видеообращения к СМИ и общественности.

Однако в последнее время ситуация начинает меняться. Ответом на эти многочисленные сигналы становятся задержания и аресты. Буквально на днях такая же участь постигла бойцов 115 бригады ТрО (Черкассы).

Арест грозит не только военным. Нардеп от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая прямо призывает СБУ арестовать журналиста Юрия Бутусова, обвиняя его в том, что его публикации «информационно подыгрывают России». Сам Бутусов пишет, что реакция власти на его публикации действительно есть: ему запретили посещать армейские части.

Причиной такой реакции, очевидно, стали публикации Бутусова о положении Северодонецка и Лисичанска: журналист призывал дать команду на отступление украинских сил оттуда, чтобы избежать их окружения. Любопытно, что уже после наезда Безуглой на журналиста его тезис по сути повторил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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До Бутусова или тероборонцев СБУ дотянуться может, а вот до Генри Киссинджера – уже вряд ли. Однако возмущение Зеленского по поводу предложения Киссинджера возобновить переговоры не могло остаться без последствий. Поэтому теперь экс-госсекретарь имеет персональную страничку на «Миротворце», где он назван «участником информационной спецоперации России» и даже «соучастником преступлений России».

Все эти истории говорят нам об одном и том же: Киев всеми силами пытается удержать свои позиции на востоке Украины. Однако ещё более ревностно там относятся к монополии на информацию о ситуации на фронтах. И любые попытки оспорить эту монополию (военными, журналистами или кем-то еще) окружение Зеленского будет жёстко подавлять.

Слабое звено

Основная часть «бунтовщиков» – различные бригады теробороны. Для этого есть сразу несколько причин.

Прежде всего, большая часть этих подразделений создавалась за несколько недель до начала военной операции либо даже уже после её начала. По сути, это необученное и необстрелянное ополчение со всеми характерными для таких формирований проблемами.

Бригады ТрО создавались совсем для других условий. Достаточно сказать, что лишь в начале мая ВР Украины юридически оформила выполнение теробороной задач в районах боевых действий. Что объясняет, почему бойцы ТрО не получали на руки письменных приказов о передислокации, только устные. На тот момент они были попросту незаконными. При этом уже спустя 2 недели после этого оформления в зоне боевых действий находились 25 из 32 (!) бригад.

Несмотря на то, что ещё в начале апреля правительство разрешило вооружать ТрО ракетным и артиллерийским вооружением, многочисленные видео говорят о том, что у теробороны проблема даже с пулеметами и гранатами. Бойцы же теробороны – это в основном люди, которые шли в эти подразделения для защиты своих родных городов. Вместо этого их бросают в откровенное пекло, да ещё под руководством не всегда компетентных людей.

К тому же, это в основном гражданские люди с мирной профессией и жизнью, которая не связана с армией. Им гораздо проще решиться на протест и конфликт с командованием, чем обычным частям ВСУ.

Наконец, только в конце мая, после сразу нескольких скандальных видео и смены командующего силами теробороны Офис Зеленского сделал то, что следовало сделать уже давно: распространил на тероборону те же льготы, которые ранее гарантировал ВСУ: выплаты по ранению/инвалидности, матпомощь семье в случае смерти и т.п. Логично, что при таких вводных именно тероборона начала бузить.

А что ВСУ?

Бузит ли только тероборона? Нет. Есть пример 71-й егерской бригады, 14-й ОБМр. Однако профессиональные военные гораздо аккуратнее в своих протестах: «Мы не отказываемся воевать, дайте ротацию, дайте несколько дней передохнуть». 58-я мотопехотная бригада: «Просим отвода для доукомплектования людьми и техникой... Нам необходимо восстановление, чтобы на все 100% выполнять поставленные перед нами задачи».

Правда, тут же бойцы этой бригады поясняют причину своих аккуратных формулировок: командование бригады грозит им трибуналом за все то, что они озвучили на видео.

Для контраста можем привести обращение 95-й и 79-й отдельных десантно-штурмовых бригад с общим настроем «мы полны решимости и у нас все хорошо». Отметим лишь, что в отличие от всех прочих оно достаточно старое, уже почти месячной давности.

В итоге имеем

С украинской стороны действительно часто звучат панические заявления. Однако обманываться не следует. Звучат они в основном от плохо подготовленных к тяжелым боевым действиям подразделений ТрО. Звучат такие заявления и от потрепанных в боях частей ВСУ, оказавшихся перед выбором: в тюрьму или на тот свет. Сколько из них объективно нуждаются в доукомплектовании, а сколько используют этот и другие уставные поводы для «итальянской забастовки» – не скажет никто.

В ВСУ хватает подразделений, которые никаких видео не снимают. Зато становятся героями видеосюжетов украинских журналистов. Да, это пропагандистские видео и в них у ВСУ всё прекрасно. Однако и однозначно постановочными их тоже считать не следует - иначе бы динамика противостояния опровергала пропаганду.

Наконец, сегодня, спустя почти две недели с момента начала сдачи гарнизона «Азовстали», можно констатировать: если кто и рассчитывал на какой-то яркий моральный эффект от сдачи, то расчет пока не оправдался. Оборона ВСУ после сдачи на всем фронте не сыпется. Паники, бегства и массовой сдачи в плен не наблюдается. Продвижение ВС РФ на Донбассе идет успешно, но это далеко не прогулка.

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