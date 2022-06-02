Как использовать слитые в Сеть данные на сотрудников СБУ

Хакеры слили в Сеть данные 700 человек, которые, предположительно, служат в СБУ. В досье фигурируют фото, домашние адреса и телефоны людей в разных чинах – от генерала до лейтенанта. Возле некоторых имен есть пометки о наркомании, пристрастности к азартным играм и о принадлежности к ЛГБТ. Зачем украинским спецслужбам могли понадобиться люди с низкой социальной ответственностью, и как слитые данные можно обернуть против СБУ?

В среду российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные, которые, предположительно, принадлежат 700 сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). В том числе приведены: фамилии, адреса, номера телефонов, и для некоторых спецслужбистов – компрометирующие увлечения, от склонности к азартным играм до наркозависимости и нетрадиционных сексуальных пристрастий. Раскрытые сведения опубликованы на сайте «НемеZида» (в названии – отсылка к древнегреческой богине возмездия и к «операции Z»).

Сообщается, что подлинность сведений удостоверил один из сотрудников российских спецслужб. Впрочем, официально факт утечки досье на сотрудников СБУ пока не подтвержден. Также есть вопросы об актуальности сведений. Например, экс-глава службы внешней разведки СБУ Виктор Гвоздь, на которого приведено незакрытое досье, погиб в результате несчастного случая еще в мае 2021 года.

Впрочем, в том, что в базе упомянуты сотни реальных сотрудники спецслужбы, сомнений нет. К примеру, это старший оперуполномоченный Сумского управления СБУ Юрий Свидлов – по всей видимости, потомственный сотрудник Службы безопасности. К слову, семья Свидловых, похоже, раскололась по идеологическому признаку. Генерал-майор ВСУ Юрий Свидлов-старший, как сообщает украинский сайт «Антикор», известен как сторонник «русского мира», и заставлял учащихся кадетского корпуса, который он возглавляет, целовать знамя Российской империи. Помимо этого, учебное заведение имело постоянную подписку на журнал «Солдаты России».

Генерал Баранецкий, первый замглавы СБУ

В опубликованной базе указаны данные и контакты, которые, как предполагается, принадлежат другим высокопоставленным функционерам СБУ. Например, есть карточка на первого замглавы спецслужбы, руководителя Антитеррористического центра

Руслана Баранецкого. К слову, компрометирующие сведения на генерал-лейтенанта Баранецкого циркулируют и в российской Сети: например, на портале UnHide сообщалось, что в 2015 году силовик незаконно и без задокументированных подтверждений приватизировал часть реликтового леса для вырубки деревьев.

Тем временем в соцсетях активно обсуждают, пожалуй, самый скандальный аспект публикации – упомянутые выше данные о наркоманах, уголовниках и гомосексуалистах среди сотрудников СБУ. Так, в досье на старшего консультанта-аналитика Департамента компьютерной и информационной безопасности, подполковника Владислава Хромочкина указано: «Представитель ЛГБТ, имеет многочисленные объявления о гей-знакомствах и участии в БДСМ и свингер-вечеринках». О другом сотруднике СБУ, Владимире Коровине сказано: «Судим. Незаконное публичное потребление наркотических веществ». Впрочем, еще раз отметим, что опубликованные данные не подтверждены.

«То, что мы эти данные опубликовали, сильно ударило по конкретным сотрудникам, это ослабило возможности работы СБУ. Не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, потому что мы все их фотографии опубликовали, но и на территории Украины», – пояснил позже один из хакеров RaHDIt в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что RaHDIt не намерена останавливаться, группа будет публиковать новые данные об украинской спецслужбе.

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает вполне правдоподобным, что СБУ в последние годы брала на службу людей, чей характер трудно назвать «нордическим» и стойким. «Это люди, которые употребляют наркотики, морально распущены, психически не уравновешены или имеют другие явные недостатки. Это категория сотрудников, которые могут выполнять «спецзаказы», самую черную работу, вплоть до карательных акций, пыток. Подобным сотрудникам свойственно чувство вседозволенности», – сказал Журавко газете ВЗГЛЯД.

Также у сотрудников украинской «безпеки» есть склонность к жестокому обращению с людьми, подчеркивает политолог и журналист Владимир Скачко, который до эмиграции с Украины подвергался преследованию СБУ. «В 2019 году 11 человек на протяжении 14,5 часов проводили у меня обыск. Даже визитки с именами российских журналистов оценивались как доказательство моих враждебных намерений. Мне не разрешали даже поесть, – рассказал Скачко. – Сотрудники СБУ проявляют максимальную степень пренебрежения к тому, с кем ведут разговор». Когда речь зашла о принудительной доставке задержанного, «они даже цинично сидели и рисовали план, как будут меня выносить из дома, кто где будет стоять, как меня держать и как грузить в машину».

«Могу заверить, что они полностью уверовали в свою безнаказанность, – заметил собеседник. – И они прекрасно понимают, что этот «билет» действует до тех пор, пока они преданно служат режиму. Для многих из них – это социальный лифт. Что называется, «из грязи в князи».

В том, что в штате СБУ могут присутствовать морально неустойчивые кадры, нет ничего удивительного, считает полковник ФСБ запаса, первый замсекретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров. «Понятно, что это не тот сотрудник, который будет работать до конца. Но он же понимает, что руководство знает все его слабые места. Тут принцип простой – познавай слабые места и властвуй.

Слабого человека, который находится на крючке, можно заставить сделать все то, к чему нормального сотрудника не принудишь, – пояснил Бочаров. – СБУ использует не лучшие кадры, а отребье».

Герой России добавил, что в ФСБ предпринимают огромные усилия для чистоты своих рядов, тщательный отсев происходит на уровне отбора. Ситуацию, чтобы человек с наркотической зависимостью или другими слабостями и пороками оказался в штате спецслужбы, представить невозможно. «Прежде чем стать сотрудником ФСБ, нужно пройти серьезные многомесячные проверки. Их проходят даже те, у кого есть боевой опыт и награды. Слабости и пороки у нас недопустимы. Малейшее подозрение на проявление неадекватного пристрастия пресекается в процессе отбора», – подчеркнул собеседник.

Впрочем, и противника не следует недооценивать, отмечает глава Союза офицеров группы «Альфа», подполковник запаса Алексей Филатов. «Вызывает вопросы то, что информацию опубликовал анонимный телеграм-канал. Авторы дают конфиденциальную информацию об СБУ, и под таким своеобразным углом напрашивается вывод о том, что офицеры СБУ – люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, наркоманы, а иногда то и другое вместе. У обывателя, который не имеет критического мышления, формируется именно такое впечатление про украинские спецслужбы», – рассуждает собеседник. Филатов допускает: впечатление может оказать ложным, и сам по себе «слив» – это дезинформация, которую запустила сама СБУ.

«Хотелось бы верить, что все указанные этим Telegram-каналом люди, с их электронными почтами и мобильными телефонами, в самом деле имеют отношение к СБУ», – отметил Филатов. В этом случае сотрудники киевской репрессивной структуры с раскрытыми данными станут объектом общественного давления. «Им будут писать, звонить, таким образом подрывать боевой дух этих людей, вводить их в чувство страха, отчаяния», – пояснил Филатов. Добавим – если обнаружатся факты причастности тех или иных сотрудников СБУ к преступлениям против человечности или военным преступлениям, то вскрытые данные могут стать подспорьем в обнаружении виновных. Кроме того, как считают эксперты,

различные формы девиантного поведения сотрудников спецслужб могут быть не только их недостатками, но и преимуществами – прежде всего, при работе с агентурой в рамках как разведывательной, так и контрразведывательной деятельности.

Понимание этого пришло еще во времена холодной войны, когда спецслужбы стран НАТО и советская разведка использовали подобные «слабости» для вербовки секретоносителей в целях получения важной информации или ведения подрывной деятельности на территории противника.

Таким образом, наличие в составе спецслужб сотрудников с такого рода «отклонениями» – стандартная практика для многих стран мира, а информация о них важна для возможной вербовки отдельных сотрудников СБУ в будущем.

Отметим, что сотрудники спецслужб (в том числе и СБУ) традиционно представляют наибольшую потенциальную угрозу и наибольший вербовочный интерес для разведорганов. Соответственно, получение данной информации позволяет российским разведчикам и контрразведчикам выделить офицеров СБУ среди граждан Украины, не прилагая дополнительных усилий, а также ранжировать фигурантов списка по уровню осведомленности (а значит и ценности) и опасности для российских интересов.

То есть российским спецслужбам не придется распылять силы, чтобы проверить огромное количество граждан и определить, кто именно служит в СБУ. Более того, в условиях проведения спецоперации некоторые из обозначенных сотрудников СБУ – это главные кандидаты на попадание в плен или на ликвидацию в случае, если они представляют очень большую угрозу.

«Вместе с тем факт появления этой базы в интернете говорит о том, что есть масса людей, которые понимают реальную роль украинских спецслужб в поддержании и разжигании нынешнего конфликта. Это крайне важно», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Информация об ориентации и пристрастиях некоторых офицеров нацелена на украинцев, вплоть до соседей этих сотрудников. Они в очередной раз увидят, кто на самом деле работает якобы в их интересах. И для тех, кто хоть как-то пытается добраться до правды, эта информация представляет серьезный интерес», – пояснил он. Мирошник также подчеркнул, что подобные сведения «не останутся без внимания и могут повлечь за собой давление на сотрудников СБУ со стороны неравнодушных граждан».

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