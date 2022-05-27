Офицера ВСУ арестовали за интервью о реальном положении на фронте

Украинские боевики территориальной обороны заявили в западных средствах массовой информации об отсутствии должной подготовки и вооружения.

Командир роты Сергей Лапко заявил, что у бойцам выдали РПГ, но им не объяснили, как ими пользоваться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

«У нас не было нормального обучения», – сказал Лапко. Его сослуживец пожаловался, что на 15 человек у них приходится около четырех РПГ.

«Когда танк ВСУ стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию. И по нам бьют всем – «Градами», минометами. И ты лишь молишься, чтобы выжить», – заявил украинский офицер.

Также украинский военный пожаловался, что им не хватает тыловой поддержки и военного руководства. Бойцы считают, что их отправляют на верную смерть. Многие отказываются воевать.

Другие собеседники издания заявили, что большинство смертей в подразделениях связаны с тем, что раненых не успевают доставлять в госпиталь, автомобили для их доставки используются в штабе. Некоторым раненым приходится ждать по 12 часов, чтобы отправить получивших ранение в госпиталь.

Спустя несколько часов после интервью в гостиницу, где военные общались с репортерами, прибыли СБУ. Лапко был отстранен от командования и отправлен под арест на базу в Лисичанске.

Ранее украинские пленные заявили, что командование ВСУ скрывает потери и хоронит павших в братских могилах.

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