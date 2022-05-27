Украинские пленные рассказали, как командование ВСУ скрывает потери

Украинские пленные заявили, что командование ВСУ скрывает потери и хоронит павших в братских могилах, об этом они рассказали в видео Минобороны России.

«Когда мы приехали в тыл (российских подразделений), ребята нас сразу же развязали, дали воды и дали покушать, мы улыбались. Я говорил своим ребятам, что посмотрите, вы улыбаетесь, за столько времени этого не было никогда. Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир – потому что у него все спрашивали, что делать – отличный человек», – рассказал один из военнопленных, передает РИА «Новости».

Он добавил, что обеспечение их подразделения было на низком уровне, солдаты не видели горячей еды уже долго. В плену они получили горячее питание, воду и сигареты.

Другой военнопленный заявил, что начальство дало ему приказ хоронить погибших в братской могиле, а потери скрывались.

«В середине марта получил приказ от командира бригады Боронюка выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Она нужна была для захоронения около 50 сослуживцев, среди них были мои знакомые. Позже я случайно узнал, что те, с кем был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным много врут», – отметил он.

Ранее трансляцию с украинским депутатом Сергеем Рахманиным на украинском телеканале прервали после того, как тот начал рассказывать о бедственном положении украинских войск.