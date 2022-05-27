На Украине прервали эфир с говорившим о бедственном положении украинских войск депутатом

Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ в пятницу заявил, что Украина не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.

Рахманин отметил, что объемы поставок оружия на Украину не компенсируют потери вооружений и военной техники. «Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше», – передает РИА «Новости» слова депутата в эфире канала «Украина 24».

По его словам, у украинских войск образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, «поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено». Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.

На словах Рахманина о том, что у Киева «нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их» телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.