В RaHDIt указали на серьезные последствия публикации данных сотрудников СБУ

Обнародованные российской хакерской группой RaHDIt данные о 700 сотрудниках СБУ серьезно ослабили эту украинскую спецслужбу, заявил один из хакеров группы.

«То, что мы эти данные опубликовали, сильно ударило по конкретным сотрудникам, это ослабило возможности работы СБУ. Не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, потому что мы все их фотографии опубликовали, но и на территории Украины», – пояснил анонимный хакер в беседе с РИА «Новости».

Теперь эти сотрудники СБУ не смогут представляться представителями России, устраивать провокации, и даже граждане Украины будут понимать, что это – представители СБУ.

Он добавил, что RaHDIt не намерена останавливаться, группа будет публиковать новые данные об украинской спецслужбе.

«Будет дальнейшая работа проводиться не только по сотрудникам СБУ, по сотрудникам всех силовых ведомств Украины, по лицам, которые причастны к принятию каких-то решений, в том числе и с офиса президента, с ключевых министерств, типа министерства информации Украины, которое занимается пропагандой и дезинформацией, направленной на собственное население, в том числе запугивание своих граждан. Такая работа будет, естественно, проводиться дальше, так что будут дальнейшие публикации», – уточнил он.

Объемы раскрытой хакерами таких данных в несколько раз больше, чем опубликованных данных, указал собеседник.

«Но мы должны всех проверить, все проверить. Отсортировать всех сотрудников. Потому что частично есть люди, которые уже давно не являются сотрудниками... Однофамильцы попадают. Мы должны быть уверены в каждой информации, которую мы выкладываем», – заключил представитель RaHDIt.

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.