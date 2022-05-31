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31 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго Егор Еремов/РИА Новости
Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.  Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры – как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Польша берет на себя функции властей Украины

В Варшаве предлагают аккумулировать у себя все предназначенные Украине деньги Artur Widak/Global Look Press
Предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран должны аккумулироваться в Варшаве, заявили в польском правительстве. Не в Киеве, а в Варшаве должен размещаться и «центр по восстановлению Украины». Кроме того, Польша отказывается впредь бесплатно снабжать Украину топливом. Украинцев лишили даже права на бесплатный проезд в варшавском транспорте. Почему Польша решила распоряжаться украинскими деньгами? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...

Нельзя торговать детьми

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом. Подробности...
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«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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В США голодают дети

Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Рисованные персонажи объясняют участникам игры – как «партизанить» и соблюдать конспирацию
    		   31 мая 2022, 12:00
    Фото: Telegram
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить?

    В российском сегменте Сети набирает активность анонимная кампания «медийных партизан», явно рассчитанная на детей, в крайнем случае, на подростков, которых неизвестные организаторы подбивают на акции против спецоперации на Украине. Молодежи предлагается принять участие в некой игре. Внешне она выглядит максимально безобидно.

    Рисованный персонаж (сова, барашек, кот или мышка) предлагает «выполнить партизанское задание». К примеру, такое: «Разложи на полках в супермаркете двадцать объявлений якобы от имени администрации: «Товаров не будет, поставки прекращаются», «Через три дня цена вырастет на 70%». Партизань в перчатках, скрывай лицо от камер». Отчет о проделанной работе нужно отправить на сайт, после чего, как в любой другой игре, игрок получает некое количество баллов, после чего задания усложняются.

    У игроков есть два варианта: действовать «в одиночку, как ниндзя» или объединиться в команду. «Задание для тебя и твоего творческого друга: завязать лицо зеленой банданой и записать видео на песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне». Опубликовать в социальных сетях и передать эстафету другим пользователям», – дают задание Кот и Мышка.

    «Мы с Зайцем обошли автобусные остановки, расклеив 45 ярких стикеров с QR-кодами, ведущими на статью с правдой о Буче. Задание: из подборки выбрать стикеры, расклеить не менее 40 штук (не в своем районе)», – указывают Заяц и Баран. «Статья с правдой» – один из пропагандистских материалов, подготовленных, по всей видимости, при участии 72-го Центра информационно-психологический спецопераций (ЦИПсО) Сил специальных операций Украины.

    Участникам предлагается делиться своими идеями через Telegram-бота. Образцы творчества игроков появляются в Telegram-канале. Например, рисунок, изображающий некую зловещую фигуру с буквой Z, бросающую бомбы в девушку, которая символизируют Украину. Рядом – девушка, олицетворяющая Россию в кандалах, и тут же – топор с бело-сине-белым флагом, который должен разбить эти кандалы. Но подобные пугающие визуальные образы – скорее исключение на общем, располагающем к себе фоне анонимного проекта.

    «Все это сделано в простой игровой форме с использованием «добрых» образов зверушек и по сути обернуто в оболочку квеста. После стикеров и листовок кураторы будут предлагать задания сложнее и деньги за выполнение. Бросок коктейля Молотова в военкомат, например. А это статья. «Синий кит 2.0», короче говоря», – отмечает в своем Telegram-канале корреспондент RT Константин Придыбайло.

    «Стилистика обращения и подача материала определенно рассчитана на крайне юных людей с низким социальным опытом, – сказал газете ВЗГЛЯД экс-советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко. – Очевидно, что главная цель организаторов – погнать на баррикады как можно больше молодых людей».

    Впрочем, организаторы не скрывают, что предлагают «измотать систему». Анонимные инициаторы кампании действуют психологически грамотно – убеждают участников игры, что власти «всех не пересажают» и заверяют: «Мы будем платить штрафы за вас», добавил Клименко. Он отмечает – абстрактные «мы» и «всех» призваны убедить участников в гарантированной анонимности проекта и его участников.

    По предположению экспертов, к появлению игры имеют прямое отношение киевский ЦИПсО, курируемый спецслужбами США, а также новые эмигранты из России из числа несистемных либеральных оппозиционеров. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что авторы игры в «медиапартизан» для начала предлагают включиться в обманчиво безвредные пацифистские акции.

    «Сколько подростков на первых порах будет вовлечено с помощью Telegram-ботов в этот процесс – не так важно. Важно, что таким образом пробуются новые механизмы работы с ними.

    Если сейчас получится завербовать десять, двадцать, тридцать подростков, то потом, получая обратную связь от объектов манипуляции, можно усовершенствовать эти механизмы», – отмечает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

    «Медиапартизаны – это обычные ребята, такие же, как и ты. Мы боремся за Россию, Украину и Беларусь будущего: счастливые демократические страны, без кремлевского режима», – прямо заявляется в первом сообщении в мессенджере, опубликованном спустя месяц после начала СВО. Тогда же появился и соответствующий сайт – ныне он заблокирован Роскомнадзором. Но Telegram-канал игры остается в открытом доступе, равно как аудиоподкасты с интервью анонимных организаторов проекта.

    Первая ассоциация с этим проектом, которая приходит на ум, это «Синий кит», «группы смерти» или суицидальные игры – деструктивные сообщества, которые распространились в российских соцсетях в середине 2010-х. На первый взгляд, сходство есть: анонимные ведущие предлагают подросткам все более сложные и все более опасные для жизни задания.

    Но если «Синий кит» был, по всей видимости, порождением собственно подростковой среды, то здесь приложили руку взрослые специалисты, отмечают эксперты. Таким образом, речь идет не о спонтанно возникшем явлении, а о целенаправленной стратегии, которая использует уже отработанную схему «групп смерти».

    Показательно, что у обоих явлений, похоже, есть общий географический источник. Последняя по времени волна суицидальных флешмобов весной 2021 года пришла с Украины. В ноябре прошлого года ФСБ предотвратила массовую стрельбу в Казани, которую готовил местный старшеклассник, который действовал с подачи некоего молодого человека из Днепропетровска. Это было одним из проявлений субкультуры «Колумбайн*», признанной террористическим сообществом в России.

    «Можно вспомнить всевозможные сообщества, которые были посвящены в социальных сетях феномену Колумбайна и которые были доступны детям», – отмечает Данюк. По совпадению, в той же Днепропетровской области возникла другая крайне опасная молодежная субкультура, которая с 2017 года активно распространяется через соцсети. Речь идет о сообществе неонацистского толка «Маньяки: культ убийства» (МКУ).

    При этом Telegram-канал «Медиапартизан» сообщает не только о своих анонимных проектах, но регулярно пиарит акции и «подсвечивает» активность молодежного движения «Весна». Оно было учреждено еще в 2013 году в Санкт-Петербурге активистами местного отделения «Молодежного «Яблока» и либеральных движений «Оборона» и «Солидарность» – и, по данным телеканала «Царьград», при финансовой поддержке Михаила Ходорковского.

    «Подростковые умы – это зачастую нигилизм, негативизм и протест против взрослого мира.

    Неспроста этот период еще называют сложным переходным возрастом. В это время от родителей требуется огромное терпение, интеллект и зрелость», – сказала газете ВЗГЛЯД кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик, директор психологического центра «Личность» Людмила Полянова.

    По словам собеседницы, в последнее время от взрослых все чаще звучат слова о соблюдении личных границ ребенка и уважения к его выбору. «Однако на деле это элегантная попытка уйти от ответственности. Особенность подросткового возраста еще и в том, что если родитель не держит руку на пульсе, это будет делать кто-то другой», – заверяет психолог.

    При этом, отмечает эксперт, организаторы «игр» изначально дают простые и безобидные задания. «Это техника постепенного и поэтапного подчинения несовершеннолетнего. Когда наступает время для чего-то опасного, ребенок уже не в силах выйти из системы. Организаторы и сообщество указывают ему на чувства коллективизма, ответственности и долга, а также нередко просто «берут на слабо», – пояснила Полянова.

    «Еще одна сложность заключается в том, что у подростков очень слабо развит инстинкт самосохранения. Даже планируя суицид, они не могут осознать, что действительно умрут. И уж тем более не понимают, что эта «игра» может нести реальную угрозу. Самостоятельно выйти из этой истории ребенок не в состоянии. Только взрослый человек, буквально за руку, может его вытащить», – подчеркнула психоаналитик.

    Собеседница также обратила внимание на подкасты, которые распространяют организаторы. Судя по голосу «кураторов» – они явно совершеннолетние, «это не группка молодых людей, которые решили поиздеваться над несовершеннолетними». «За этими голосами стоят хорошо подготовленные специалисты – идеологические технологи и психологи», – пояснила Полянова.

    Технически пресечь деятельность подобных течений возможно только в случае, если у них есть централизованный сайт, отмечает Клименко. А вот «с Telegram-каналами ситуация обстоит несколько сложнее», акцентировал эксперт. По словам собеседника, рекомендация организаторов использовать VPN не гарантирует анонимность и безопасность.

    «Все VPN, которые на сегодняшний день представлены в магазинах приложений App Store и Google Play, обязаны сотрудничать с Роскомнадзором. В противном случае их работу просто блокируют. Не исключаю, что есть такие сервисы, которые обходят РКН, но они не лежат на видном месте, и неподготовленному пользователю будет довольно непросто их найти», – рассуждает Клименко.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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