Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить?

В российском сегменте Сети набирает активность анонимная кампания «медийных партизан», явно рассчитанная на детей, в крайнем случае, на подростков, которых неизвестные организаторы подбивают на акции против спецоперации на Украине. Молодежи предлагается принять участие в некой игре. Внешне она выглядит максимально безобидно.

Рисованный персонаж (сова, барашек, кот или мышка) предлагает «выполнить партизанское задание». К примеру, такое: «Разложи на полках в супермаркете двадцать объявлений якобы от имени администрации: «Товаров не будет, поставки прекращаются», «Через три дня цена вырастет на 70%». Партизань в перчатках, скрывай лицо от камер». Отчет о проделанной работе нужно отправить на сайт, после чего, как в любой другой игре, игрок получает некое количество баллов, после чего задания усложняются.

У игроков есть два варианта: действовать «в одиночку, как ниндзя» или объединиться в команду. «Задание для тебя и твоего творческого друга: завязать лицо зеленой банданой и записать видео на песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне». Опубликовать в социальных сетях и передать эстафету другим пользователям», – дают задание Кот и Мышка.

«Мы с Зайцем обошли автобусные остановки, расклеив 45 ярких стикеров с QR-кодами, ведущими на статью с правдой о Буче. Задание: из подборки выбрать стикеры, расклеить не менее 40 штук (не в своем районе)», – указывают Заяц и Баран. «Статья с правдой» – один из пропагандистских материалов, подготовленных, по всей видимости, при участии 72-го Центра информационно-психологический спецопераций (ЦИПсО) Сил специальных операций Украины.

Участникам предлагается делиться своими идеями через Telegram-бота. Образцы творчества игроков появляются в Telegram-канале. Например, рисунок, изображающий некую зловещую фигуру с буквой Z, бросающую бомбы в девушку, которая символизируют Украину. Рядом – девушка, олицетворяющая Россию в кандалах, и тут же – топор с бело-сине-белым флагом, который должен разбить эти кандалы. Но подобные пугающие визуальные образы – скорее исключение на общем, располагающем к себе фоне анонимного проекта.

«Все это сделано в простой игровой форме с использованием «добрых» образов зверушек и по сути обернуто в оболочку квеста. После стикеров и листовок кураторы будут предлагать задания сложнее и деньги за выполнение. Бросок коктейля Молотова в военкомат, например. А это статья. «Синий кит 2.0», короче говоря», – отмечает в своем Telegram-канале корреспондент RT Константин Придыбайло.

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«Стилистика обращения и подача материала определенно рассчитана на крайне юных людей с низким социальным опытом, – сказал газете ВЗГЛЯД экс-советник президента России по программам развития интернета, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко. – Очевидно, что главная цель организаторов – погнать на баррикады как можно больше молодых людей».

Впрочем, организаторы не скрывают, что предлагают «измотать систему». Анонимные инициаторы кампании действуют психологически грамотно – убеждают участников игры, что власти «всех не пересажают» и заверяют: «Мы будем платить штрафы за вас», добавил Клименко. Он отмечает – абстрактные «мы» и «всех» призваны убедить участников в гарантированной анонимности проекта и его участников.

По предположению экспертов, к появлению игры имеют прямое отношение киевский ЦИПсО, курируемый спецслужбами США, а также новые эмигранты из России из числа несистемных либеральных оппозиционеров. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что авторы игры в «медиапартизан» для начала предлагают включиться в обманчиво безвредные пацифистские акции.

«Сколько подростков на первых порах будет вовлечено с помощью Telegram-ботов в этот процесс – не так важно. Важно, что таким образом пробуются новые механизмы работы с ними.

Если сейчас получится завербовать десять, двадцать, тридцать подростков, то потом, получая обратную связь от объектов манипуляции, можно усовершенствовать эти механизмы», – отмечает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Медиапартизаны – это обычные ребята, такие же, как и ты. Мы боремся за Россию, Украину и Беларусь будущего: счастливые демократические страны, без кремлевского режима», – прямо заявляется в первом сообщении в мессенджере, опубликованном спустя месяц после начала СВО. Тогда же появился и соответствующий сайт – ныне он заблокирован Роскомнадзором. Но Telegram-канал игры остается в открытом доступе, равно как аудиоподкасты с интервью анонимных организаторов проекта.

Первая ассоциация с этим проектом, которая приходит на ум, это «Синий кит», «группы смерти» или суицидальные игры – деструктивные сообщества, которые распространились в российских соцсетях в середине 2010-х. На первый взгляд, сходство есть: анонимные ведущие предлагают подросткам все более сложные и все более опасные для жизни задания.

Но если «Синий кит» был, по всей видимости, порождением собственно подростковой среды, то здесь приложили руку взрослые специалисты, отмечают эксперты. Таким образом, речь идет не о спонтанно возникшем явлении, а о целенаправленной стратегии, которая использует уже отработанную схему «групп смерти».

Показательно, что у обоих явлений, похоже, есть общий географический источник. Последняя по времени волна суицидальных флешмобов весной 2021 года пришла с Украины. В ноябре прошлого года ФСБ предотвратила массовую стрельбу в Казани, которую готовил местный старшеклассник, который действовал с подачи некоего молодого человека из Днепропетровска. Это было одним из проявлений субкультуры «Колумбайн*», признанной террористическим сообществом в России.

«Можно вспомнить всевозможные сообщества, которые были посвящены в социальных сетях феномену Колумбайна и которые были доступны детям», – отмечает Данюк. По совпадению, в той же Днепропетровской области возникла другая крайне опасная молодежная субкультура, которая с 2017 года активно распространяется через соцсети. Речь идет о сообществе неонацистского толка «Маньяки: культ убийства» (МКУ).

При этом Telegram-канал «Медиапартизан» сообщает не только о своих анонимных проектах, но регулярно пиарит акции и «подсвечивает» активность молодежного движения «Весна». Оно было учреждено еще в 2013 году в Санкт-Петербурге активистами местного отделения «Молодежного «Яблока» и либеральных движений «Оборона» и «Солидарность» – и, по данным телеканала «Царьград», при финансовой поддержке Михаила Ходорковского.

«Подростковые умы – это зачастую нигилизм, негативизм и протест против взрослого мира.

Неспроста этот период еще называют сложным переходным возрастом. В это время от родителей требуется огромное терпение, интеллект и зрелость», – сказала газете ВЗГЛЯД кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик, директор психологического центра «Личность» Людмила Полянова.

По словам собеседницы, в последнее время от взрослых все чаще звучат слова о соблюдении личных границ ребенка и уважения к его выбору. «Однако на деле это элегантная попытка уйти от ответственности. Особенность подросткового возраста еще и в том, что если родитель не держит руку на пульсе, это будет делать кто-то другой», – заверяет психолог.

При этом, отмечает эксперт, организаторы «игр» изначально дают простые и безобидные задания. «Это техника постепенного и поэтапного подчинения несовершеннолетнего. Когда наступает время для чего-то опасного, ребенок уже не в силах выйти из системы. Организаторы и сообщество указывают ему на чувства коллективизма, ответственности и долга, а также нередко просто «берут на слабо», – пояснила Полянова.

«Еще одна сложность заключается в том, что у подростков очень слабо развит инстинкт самосохранения. Даже планируя суицид, они не могут осознать, что действительно умрут. И уж тем более не понимают, что эта «игра» может нести реальную угрозу. Самостоятельно выйти из этой истории ребенок не в состоянии. Только взрослый человек, буквально за руку, может его вытащить», – подчеркнула психоаналитик.

Собеседница также обратила внимание на подкасты, которые распространяют организаторы. Судя по голосу «кураторов» – они явно совершеннолетние, «это не группка молодых людей, которые решили поиздеваться над несовершеннолетними». «За этими голосами стоят хорошо подготовленные специалисты – идеологические технологи и психологи», – пояснила Полянова.

Технически пресечь деятельность подобных течений возможно только в случае, если у них есть централизованный сайт, отмечает Клименко. А вот «с Telegram-каналами ситуация обстоит несколько сложнее», акцентировал эксперт. По словам собеседника, рекомендация организаторов использовать VPN не гарантирует анонимность и безопасность.

«Все VPN, которые на сегодняшний день представлены в магазинах приложений App Store и Google Play, обязаны сотрудничать с Роскомнадзором. В противном случае их работу просто блокируют. Не исключаю, что есть такие сервисы, которые обходят РКН, но они не лежат на видном месте, и неподготовленному пользователю будет довольно непросто их найти», – рассуждает Клименко.

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