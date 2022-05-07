Или ты русский, или ты ноль

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Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

Российский Су-25 был поражен ПЗРК по время спецоперации на Украине, но успешно вернулся на базу Минобороны России/Youtube
Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им? Подробности...
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Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ Michael Reynolds/EPA/ТАСС
Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Или ты русский, или ты ноль

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Кумир поет свою тысячу слов. А никому неизвестные мальчики крепостью своей руки, крепостью своего духа спасают в том числе и кумира этого от смерти. Потому что кому будут нужны его тысяча русских слов, если не будет на земле больше русских. Подробности...

Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина считает мирных людей в катакомбах «Азовстали» своими. А азовцы являются военнослужащими Украины. Почему Владимир Зеленский позволяет менять граждан на еду? Да все просто: Зеленский ничем не отличается от азовцев. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Чем Мариуполь похож на Познань

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Германия в 1945-м в военном отношении напоминала Украину в 2022-м. С одной стороны, она имела армию с боевым опытом и внушительное количество военной техники. С другой стороны, соотношение сил было принципиально неравно. Подробности...
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

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    Или ты русский, или ты ноль

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		7 мая 2022, 11:50

    «Что будет стоить тысяча слов, когда важна будет крепость руки…» С юности я знала наизусть Цоя, Башлачева, Майка, Летова и БГ. БГ похоронил Цоя, Майка, СашБаша, Летова. Они умерли, но остались живыми. Их поэзия жива. Она звучит сейчас, как песни времен Великой Отечественной.

    А БГ жив, но влачит свое слепое тельце по лондонской мостовой. БГ умер для меня лично. Как предатель, как дезертир, когда не увидел сожженных людей в одесском Доме профсоюзов, когда высокомерно перешагнул через тысячи детских трупов в Донбассе, когда, попивая свой сладкий пастис, брезгливо прошлепал мимо сотен тысяч наших мальчиков в Чечне 1990-х. Когда пел про абстрактные смыслы, не видя реальной жизни и нашей реальной живой смерти.

    Когда, эй, ю, БГ, он решил, что он выше, ценнее всех русских людей. Шахтера Паши. Учительницы Вали. Военврача. Десантника. Футболиста Саши из горловского футбольного клуба «Шахтер», который с 15-ти лет сражается за своих, за свою землю Донбасса. Девочки, которая привыкла уже к обстрелам ВСУ.

    Собирательный БГ высокомерно, лицемерно, двулично завывает на русском, уничтожая русских. Собирательный БГ топчет тебя и меня. Пытаясь спасти свое мелочное, слепое и оглохшее тельце.

    В середине 1990-х, работая на московском ТВ, я делала репортаж с презентации нового альбома Бориса Гребенщикова. Он арендовал тогда какой-то очень понтовый зал с шампанским и шоколадом для репортеров. Сидел за столом, к нему подходили съемочные группы и брали «эксклюзив». В это время наши ребята погибали в Чечне. У меня был список вопросов по поводу его нового альбома. Но, когда очередь дошла до меня, я спросила о том, что меня волновало больше, чем его альбом:

    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

    – Борис Борисович, сейчас идет война в Чечне. Ребята погибают. Люди… Что вы думаете об этом?

    – Девушка, это же презентация нового альбома. Давайте про альбом…, – как-то так ответил БГ.

    – Борис Борисович, но ведь невозможно находиться в стороне от того, что сейчас происходит…

    – Я буду говорить только о творчестве!

    – Когда погибают женщины, дети, здесь – рядом, в нашей с вами стране…

    – Давайте про новый альбом, – я не помню дословно, но смысл передаю точно, именно так мне тогда ответил БГ.

    Не помню, какой там сюжет я сделала с презентации альбома, но ночью, после всех этих презентаций, я работала на криминальную хронику. Пара убийств, пара автоаварий со смертельным исходом. Это была норма. Нам платили 10 долларов за сюжет. Можно было легко за ночь заработать 100.

    Ночами мы снимали трупы, а вечером – веселенькие концерты макаревичей и БГ. Днем и вечером – шикарные вернисажи гельманов с шампанским, концерты, дефиле, перформансы, галереи, ночные клубы. Ночами – кровища и трупы.

    Тогда, в 1990-х, работая между кровищей и роскошеством, я поняла, что значит двуличие. Их и моя реальность. Живая и мертвая реальность. Русская и не русская.

    В одной реальности – война, уничтожение русских по всему миру. В другой – роскошные презентации и шампанское рекой. В одной реальности – Донбасс, чудовищная ложь Запада, Багдад, Белград, Афганистан, Палестина, обнищание, голод, унижение, смерть. А в другой реальности – элитненький БГ мечет стаканы на стол, зажимая в клювике веточку, вопит «за мир». Этот его уютненький пьеркарденовский мирок с шампанским под Боба Дилана.

    Эй, ю, собирательный БГ! Ты трясешься сейчас за свой белый билетик с шампанским, за свою крышу с радужным флажком, за свои плавки на кухне с евроремонтом, за кофе на Монмартре. Ты судорожно оберегаешь свой пасторальный мирок, свою лицемерную и мертвечинную евроромантику. Глухой и слепой старик, ты не видишь дальше евроремонта.

    А мальчик из Ростова или из Тулы, пока ты воешь про «нас с тобою на…ли», воюет вот прямо сейчас и за тот самый русский язык, на котором – все твои песенки.

    Где проходит эта граница между Башлачевым, Летовым, Высоцким, Днем Победы, песнями военных лет и талантливым Оксимироном, талантливым БГ и талантливым Нойзом, которые сейчас бьют нашим солдатикам в спину?

    Почему собирательный БГ игнорирует сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе, почему БГ не видит полыхающего уже столько лет Донбасса? Почему БГ, потомку блокадников, наплевать на нашу историю и на наш День Победы?

    Эй, ю, БГ! Ты застрял в хиппанских прокуренных кухнях с похожим на плавки флагом. Ты сам стал этим флагом – трусами от Кардена.

    Самая прослушиваемая песня БГ за последние годы – «Нас с тобою на…ли». БГ поет эту песню, не врубаясь в то, что на…бал он себя сам. Себя и своих белобиленточных фанатов. «Тусси-пусси», – говорят про таких на Западе.

    Но нет больше белоленточного мирка.

    Летовский дурачок ходит по Мариуполю в поисках живых.

    А бэгэшный корнелий шнапс, ослепший и оглохший, трясется над своим евроромантическим златом.

    Разделились на тех, кто «мне должны, мне нужно, мне тошно». И тех, кто «приняли смертный бой».

    Специальная военная операция очень мощно, махом расставила все по местам. Русские больше не читают мантры. Русские больше не слушают молча, не пританцовывают под блюзок, не интегрируются в ложную реальность, не ломают себя, не подстраиваются, не ждут подачки. Русские – идут.

    Русские – действуют. Сейчас важна крепость русской руки. А не тысяча еврослов.

    Потому что смысл сейчас у русских один: выжить.

    И русские сейчас – чеченцы, евреи, татары, дагестанцы, белорусы, немцы, украинцы – смотри на нашу карту. Те, кто живые – воюют за жизнь. Те, кто мертвые – лепечут за мирок в радужных коротеньких штанишках. В этих штанишках нет нации, нет мужчин или женщин, нет Родины, нет веры, нет живых людей, нет речи, нет музыки, нет культуры. Есть только комфортная кухня с евроремонтом.

    Когда речь идет о жизни и смерти, глупо петь про светлого мастера Лукьянова. Ты придумал себе смерть под дымок благовоний в окружении пусси, мечущих стаканы на стол. Это – вчера. Сейчас – смерть от «Точки-У» в Краматорске, которую никто не придумает себе сам.

    Выбор: ты – русский и воюешь за своих. Или ты – без национальности, без веры, без истории, без семьи, без прошлого и без будущего. Ты – русский. Или ты – мелочная карденовская дребезжащая тварь.

    Быть русским или быть нулем. Такой выбор.

    Очень талантливые современные поэты-либерасты, типа БГ и Окси, сейчас живут в прошедшей реальности – в реальности плюсквамперфект – без национальности, без веры, без смысла, без прошлого и без будущего. Они оторваны от реальности, они слепые и глухие, хотя, может быть, им так и комфортно пока. Они оторваны от реальности, потому что они не чувствуют войны на собственной шкуре, они же не знают про сожженных в Доме профсоюзов.

    Но время сметает их, как пыль.

    Время сильнее таланта.

    Мертвецы сейчас лепечут «за мир». Мертвецы пытаются ухватиться за свое мертвечинное прошлое с шампанским и презентацией.

    Живые – воюют.

    Новое время хлынуло. Лови его, как снаряд. И ложись в настоящем вместе с нашими мальчиками, прикрывая собою будущее.

    Специальная военная операция развернула время. Оно понеслось. Нет больше кухни с евроремонтом, кофе на Монмартре, пляжей Барселоны.

    Мариуполь – временной ориентир сегодня, даже если ты сейчас заливаешь свой доширак в панельке в Сыктывкаре.

    Кажется, Пастернак писал о двух влюбленных, которые в 1917-м не заметили революции, потому что были влюблены. Хорошие наверняка были люди, эти влюбленные. Но если бы не Пастернак, их бы никто не вспомнил.

    Кумир поет свою тысячу слов. А никому неизвестные мальчики крепостью своей руки, крепостью своего духа спасают в том числе и кумира этого от смерти. Потому что кому будут нужны его тысяча русских слов, если не будет на земле больше русских.

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