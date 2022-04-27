Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

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27 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Польша играет в самые жесткие санкции против России

Варшава претендует первой лишиться российского газа europolgaz.com.pl
Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь? Подробности...
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Варшава встала в очередь на раздел Украины

Идею о «миротворческом контингенте НАТО» поддерживают самые влиятельные люди Польши REUTERS/Kacper Pempel
Глава МИД РФ указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. «Раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве. Какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь? Подробности...
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Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Танки нуждаются в особых маскировочных сетках Сергей Бобылев/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки. Подробности...
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Запад накачивает Киев по-крупному

Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии United States Marine
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. Подробности...

На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную. Подробности...

Россияне могут позволить себе расточительность

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране. Подробности...
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Кто взрывает Приднестровье

«Донбасский котел» закрывается

Антироссийская цензура от киргизов

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		27 апреля 2022, 11:56

    Наше время можно смело называть временем дрейфующих смыслов. Все чаще некоторые понятия приобретают значение, которого не имели в момент своего появления. Иной раз их смысл не просто дрейфует, а меняется на практически противоположный.

    Недавно одна юная барышня мне рассказывала, что «левые» идеи все больше захватывают умы молодежи, а следовательно, за коммунизмом будущее. Я ей задал вопрос: знает ли она, что классический марксизм-ленинизм подразумевает классовую борьбу, в соответствии с которой главенствующую роль должен играть пролетариат? Тот самый пролетариат, к которому сама барышня, актриса театра, равно как и «западная продвинутая молодежь», не имеет никакого отношения. Ответа, разумеется, не получил.

    Ну или то же понятие «либерал». В современных реалиях либералы, которые, по идее, должны быть готовы «умереть за право свободно высказывать мнение, которое им глубоко противно», на деле являются носителями самой радикальной нетерпимости и готовы расчеловечивать даже своих, чей голос посмеет хоть чуточку диссонировать с их стройным хором. Большинству современных «либералов» больше к лицу не чеховское пенсне, а кожанка и маузер на боку. Большинство из них, правда, стрелять не умеют, что с лихвой компенсируют яростной готовностью делегировать это право своим «боевым отрядам», себе оставив руководящую роль.

    Традиционно дрейф смыслов очень характерен для нашей творческой интеллигенции. Хотя бы в силу того, что ее представители живут тем, что находят новые смыслы и при этом редко отягощены глубоким образованием. С началом специальной военной операции на Украине это стало особенно очевидно. Творцы разной степени талантливости – кто потянулся в «свободные страны», а кто принялся выражать позицию, не покидая Родины, здраво рассудив, что за бугром их не больно-то знают и зарабатывать там будет несколько затруднительно.

    Но не все оказались в едином либеральном строю. Тех, кто выразил поддержку своей стране, своей армии, более чем достаточно. Как и тех, кому как минимум хватило ума хотя бы промолчать, не «окрашивая себя в те цвета, в которые он себя окрасил». Поверьте, для творческого человека такое здравомыслие сродни подвигу. Ведь его главное занятие – нести мысль в массы. А если ты наступаешь на горло собственной песне и молчишь, то это равносильно страданиям отпетого бабника в женской бане.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Одновременно вскрылся еще один нюанс, касающийся как среды профессиональных бунтарей, так и целого понятия «контркультура». Когда-то символом бунта был рок-н-ролл, сейчас эту нишу занимает рэп. Рэпер Хаски (в миру Дмитрий Кузнецов), известнейший в этом цеху, снял фильм о военных музыкантах Донбасса, да и до этого выступал в Донецке. То есть позиционировал себя предельно отчетливо. Среди околомузыкальной тусовки это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Какие только проклятия не обрушились на его голову! Фактически «прекрасноликие» отказали Хаски в праве считаться музыкантом «контркультуры», потому что он, дескать, взял сторону власти, а независимый музыкант не имеет на это морального права. Тем более, что против спецоперации выступили многие наши топовые рэперы. Вот это настоящие бунтари, которые не гнутся под изменчивый мир! Настоящая контркультура!

    Ну что ж, и тут мы видим классику дрейфа смысла из-за банального непонимания реального значения термина. Дело в том, что понятие «контркультура» не имеет ничего общего с противостоянием власти. Об этом буквально кричит само слово – «контр-КУЛЬТУРА»! Сам термин возник в 60-е годы прошлого века, когда потребовалось как-то обозначить стремительно разрастающееся явление отрицания молодежью традиционных ценностей общества. Понятия «субкультура» для этого уже не хватало. Основной признак контркультуры – принципиальное отрицание господствующих в обществе норм морали и культурных ценностей и создание собственной системы ценностей.

    Как видим, никакого противостояния власти не постулировалось, это было всего лишь сопутствующим эффектом – ведь официальные власти являются проводником именно господствующей идеологии. В этом плане большевики начала века вполне могли бы считаться представителями контркультуры, если бы этот термин тогда существовал. Ровно до того момента, пока не взяли власть и не подчинили общество своей идеологии, ставшей господствующей. В более узком, культурном, смысле контркультура обозначает противостояние культурному мейнстриму. Но просто эпатажа типа прибивания собственных тестикул к булыжнику для принадлежности к контркультуре недостаточно. Для этого нужно, чтобы у представителя этого направления было достаточно последователей, чтобы оно стало явлением, но недостаточно для того, чтобы самому стать мейнстримом.

    Грубо говоря, блюз Бэсси Смит или Ти-Бона Уокера можно назвать контркультурой, а вот Би-Би Кинг – это уже традиционная культура. Битлы, зажигавшие в клубах Ливерпуля в 1961-м – классика контркультуры. А когда Джон предложил «потрясти своими бриллиантами» королеве, посетившей их концерт в 1963-м, это уже было просто милое хулиганство людей, признанных во всем мире. Несмотря на то, что Вудсток собрал больше полумиллиона зрителей, это было грандиозное контркультурное шоу. А вот «Лед Зеппелин», отказавшиеся в нем участвовать, уже принадлежали масскульту, потому что сочли, что в Вудстоке они будут одними из многих, а хотели быть единственными.

    Но вернемся к нашим доморощенным бунтарям. Классическим контркультурным явлением являлся русский рок-андеграунд. «Начальники Камчатки» жили своей жизнью, мало пересекающейся с официальной культурой. Не все, конечно. Мне трудно называть бунтарями людей, работавших под крышей филармонии, выпускающих пластинки на фирме «Мелодия», чьи песни пела София Ротару и которых снимали в кино. Я про Макаревича. Но при всей своей контркультурности рокеры не затачивались на борьбу с властью. Виктор Цой утомился объяснять, что его «Перемены» не о перестройке и политических реформах, а просто о том, что даже бунтари боятся нового в своей жизни. Это песня простого, можно даже сказать, «маленького» человека. Впрочем, и сам Виктор Робертович в итоге стал самым что ни на есть мейнстримом, собирая стадионы.

    Повторюсь, контркультура не ставит своей целью покусывание власти. Иначе нам придется признать «заслуженными деятелями контркультуры» Галкина с немного испуганным патриотом Ургантом. Так получилось, что фига в кармане в сочетании с готовностью выступить на официозном концерте за бюджетные деньги стали отличительной чертой всего нашего культурного мейнстрима. Те же «Би-2», резко выступившие против СВО на Украине и даже уволившие члена группы за поддержку спецоперации, не побрезговали спеть в Северодвинске на празднике, посвященном 70-летию оборонного предприятия «Арктика», делающего для России подводные лодки. Принципы принципами, а гонорар – гонораром.

    В общем, так и получается, что истинными представителями контркультуры, не побоявшимися пойти против стада и быть обшиканными бюджетными бунтарями, у нас являются Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. А сытенькое «бунтарство» – удел вполне себе состоявшегося мейнстрима. Оно и понятно. Угроза комфортному существованию – отличный повод возмущаться.

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