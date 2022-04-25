Нам надо выйти из информационного пузыря

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25 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Канцлера Германии шантажируют Украиной

Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38% IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это? Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...

Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...
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Как Макрон уничтожил Ле Пен

Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Нам надо выйти из информационного пузыря

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		25 апреля 2022, 17:00

    Этого не стоит стыдиться, но это надо иметь в виду: каждый из нас живет в информационном пузыре. Более того – каждый его сам себе и создает. Я, например, – точно. Просто я слишком долго работаю в медиа – года с 1983-го, и поэтому, как хирург или психиатр, стараюсь на дом работу не брать. Кому охота вечером на семейном столе видеть чью-то отпиленную ногу? 

    И все равно вот уже месяца два к монитору подходишь, как к мине, которую сорвало с якоря где-то под Одессой. Стоит открыть браузер, и понеслось… На самом деле, если раньше мы все время говорили об информационной безопасности, то сейчас впору говорить о безопасности уже психологической, и даже психиатрической.

    Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Впрочем, стараются и друзья, и тем более родственники – каждый из них прибегает со своей паникой именно к вам. Информационный пузырь определенно перестал быть зоной комфорта, а превратился в изолированную комнату в психушке, где вместо матрацев – сплошные ржавые гвозди и битое стекло, которые вам старательно подсыпают каждый день.

    И тут у меня реально кончился сахар. Насколько я понял из интернет-картинки, сейчас меня встретят пустые полки, безумные старухи с колясками, рыщущие в поисках пятого килограмма сахара и банки тушенки из неприкосновенных запасов 1946 года.

    Вышел на набережную канала Грибоедова. На нем, оказывается, уже нет льда – только чайки и голуби, за которыми никто не охотится. Мимо идут молодые, хорошо одетые пары – ну, то есть в том, что у них теперь называется «хорошо», – что-то между сумкой «Гуччи» и китайскими трениками. Они так по всему миру одеты. Обсуждают между собой учебу и куда пойти в субботу. Ни слова про голод, Макдональдс и мобилизацию с 16 лет. 

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    В особняк, который давно отдали под культурный молодежный центр, хипстерня привезла пульты и колонки. Выгружает. Это значит, что бас до нашего двора будет долетать часов до четырех ночи. По улицам никто не бегает голый и босый, на «зебре» даже пропустили одного пешехода. Смольный не охвачен пожаром. Потому что сегодня, оказывается, наконец, вымыли весь Английский проспект, а лёд сам сошел.

    А это вам не Невский – сюда даже китайские туристы не добираются. Только китайские разведчики – потому что тут консульство КНР. Вот один гуляет вдоль канала и слушает по радио свои китайские разведывательные передачи. Наш китайский ресторан на углу Канонерской не ушел с российского рынка.

    В круглосуточном магазине вижу плоды манго. Точно такие же отвратные и резиновые, как в Германии, и в Австрии, и всюду, где разгуливает «Монсанто». Никого вообще. От безделья продавщицы показывают, в каком углу сахар. Я беру самый патриотический из всех тамошних сахаров – «Русский» в кусках. На меня никто не смотрит осуждающе и паникерски. Осмелев, я вижу, что тут же продают мороженую бруснику – вот он, вкус камчатского детства. Но нужен теперь сахар-песок. Тщательно оглядевшись на предмет старух с колясками, беру еще и пакет сахара-песка. Теперь я точно паникер и спекулянт на «Авито». Но всем на меня наплевать и даже тому парню с бейджиком, который никогда не говорит по-русски, но зато ловко раскладывает помидоры.

    А с другой стороны, вот я думаю, а с какой стати в нашей стране не должно быть сахара? Мой прапрапрапрадед Иван Акимович вообще первым придумал тут сахарную промышленность из свеклы, а свекла растет. Или крабов – я сам ловил этого краба в Охотском море центнерами. И рыбу. Тут пляжей теплых нет, а рыбы – сколько угодно. И икры.

    Кстати, о бутербродах: надо хлеба срочно купить, а то, говорят, финский «Фацер» свернул тут бизнес по выпечке. В булочной-кофейне все еще пахнет кофе, и он определенно лучше того, что нам давали на Тихоокеанском флоте. Беленькая девочка в маске за прилавком помогает выбрать хлеба – я все время ошибаюсь в сортах. Внимательно смотрит – нет, не на мои два кило сахара, а на фотоаппарат на плече, и говорит:

    – А что вы снимаете?

    – Дома.

    – Архитектуру, значит…

    – Да, а почему вы спрашиваете?

    – А я делаю сейчас портфолио полароидных снимков, – говорит она, не забывая пробивать чеки за кассой.

    – Как Уорхол?

    – Как Уорхол.

    Беру кофе, и дальше мы говорим про Мэн Рэя, Родченко, Архипенко и даже Хокусая. Я не забываю втюхать ей подписку на мой Телеграм-канал. В какой еще стране и городе девочка за кассой будет говорить с тобой про Уорхола и Родченко? Но чтобы подписаться на канал, этой девочке нужно зайти в интернет, который переполнен жовто-блакитными флагами и требованиями срочно пожертвовать денег на оружие, чтобы убивать русских солдат. Или наткнуться там на Урганта или на Латынину. И на белокасочные фоточки из Бучи. На всю эту ерунду, которой вас пытаются свести с ума в вашем, нашем и моем информационном пузыре.

    Так что просто выйди на улицу, посмотри нормальным людям в глаза. Поговори. Купи еще три банки вареной сгущенки – она всегда пригодится. Это же вкус детства. Мы тут – в своей стране. И пока мы тут – разберемся со всей фигней.

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